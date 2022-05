Coinbase werkt aan abonnementsmodel met verzekering en geen transactiekosten

Coinbase werkt aan een abonnementsdienst waarbij gebruikers geen overdrachtskosten meer betalen bij transacties. Ook zouden gebruikers hun tegoeden kunnen verzekeren als er op hun account ingebroken wordt.

Het abonnement gaat Coinbase One heten, schrijft The Block op basis van documenten. Coinbase bevestigt aan de site dat het inderdaad met zo'n abonnementsmodel komt, al is niet bekend hoe duur dat gaat worden. Het abonnement wordt onder een kleine groep gebruikers getest. Met het abonnement kunnen gebruikers handelen op het platform zonder dat ze daarvoor de normale kosten aan Coinbase betalen. Wel betalen gebruikers nog steeds spread fees als ze cryptovaluta kopen of verkopen. Coinbase zegt zelf dat het abonnement nog in een vroege fase zit en dat de details afhankelijk zijn van feedback van gebruikers.

The Block schrijft dat gebruikers ook betere ondersteuning vanuit het platform krijgen. Er zou ook een optie zijn om tot maximaal een miljoen dollar te vergoeden als die gestolen wordt na een accountinbraak. Die details bevestigt Coinbase echter niet in een verklaring.

Veel details over hoe het abonnement er precies uitziet en hoeveel gebruikers er hoe lang gebruik van kunnen maken is niet bekend. Crypto-exchanges zoals Coinbase willen waarschijnlijk beter kunnen concurreren met andere online handelsplatformen zoals Robinhood. Dat bracht eerder ook al een abonnementsdienst uit waarmee gebruikers geen transactiekosten meer betalen op handelingen.