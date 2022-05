Cryptovalutahandelaar Coinbase wil via 'direct listing' naar de beurs

Cryptovalutahandelaar Coinbase gaat naar de beurs. Het bedrijf doet dat via een direct listing, en niet via een initial public offering. Daarmee kan Coinbase aandelen zelf aan handelaren verkopen.

Het bedrijf schrijft in een blogpost dat het voor die aanpak kiest. Coinbase Global Incorporated gaat met een direct listing naar de beurs, waar sommige andere techbedrijven zoals Spotify ook voor kozen. Met zo'n direct listing is het mogelijk aandelen direct aan investeerders te verkopen zonder tussenkomst van bijvoorbeeld banken die de prijs kunnen bepalen. "We geloven dat een direct listing meer past bij het ethos rondom crypto en Coinbase, omdat het toegang en kansen voor investeerders toegankelijk maakt", schrijft de cfo van het bedrijf in een interne memo, die in handen is van Fortune.

Coinbase kondigde in december al aan publiek te willen gaan. Waarschijnlijk wordt die wens gedreven door de explosief stijgende waarde van de bitcoin. Het is niet bekend wanneer de cryptogigant precies naar de beurs wil of hoeveel aandelen gaan kosten. Analisten speculeren over een waarde van 75 miljard dollar. Met de beursgang zou Coinbase een van de grootste publieke handelaren van cryptovaluta worden.