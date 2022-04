Europese Centrale Bank kan over vier jaar eigen cryptomunt invoeren

De Europese Centrale Bank kan binnen vier jaar een eigen cryptomunt hebben. President Christine Lagarde zegt dat het instituut een 'digitale euro' tegen die tijd klaar kan hebben als onder meer het Europees Parlement daar deze zomer toestemming voor geeft.

ECB-voorzitter Lagarde zegt na 22 minuten in een interview met Bloomberg dat er op dit moment nog geen zekerheid is of een Europese cryptomunt wordt doorgevoerd. De Europese Centrale Bank opende in januari een consultatie voor een eigen cryptomunt. Dat is een gecentraliseerde 'digitale euro' waar belanghebbenden hun mening over mochten geven. Volgens Lagarde zijn daar meer dan 8000 reacties op gekomen. Op basis daarvan is nu echter nog niet te zeggen of een digitale euro er komt.

In de komende maanden moet eerst het Europees Parlement en daarna de Raad van bestuur van de ECB een uitspraak doen over de vraag of het experiment doorgaat. Waarschijnlijk volgt die beslissing halverwege dit jaar. Daarna gaat het nog lang duren voordat de munt er daadwerkelijk zou zijn, zegt Lagarde. "Laten we realistisch zijn, dat duurt nog zeker vier jaar. Het is een moeilijk technisch vraagstuk en een fundamentele verandering in hoe we nu met geld omgaan. We zijn het verplicht aan Europeanen om dat zorgvuldig te doen. Gebruikers moeten zich er veilig bij voelen."

Er is op dit moment nog weinig bekend over hoe een 'digitale euro' eruit komt te zien. Het gaat om een cryptomunt die hoogstwaarschijnlijk met een blockchain werkt, maar de ECB zei eerder dat vanwege de volatiliteit van de koers van huidige cryptovaluta de digitale euro centraal moet worden gereguleerd. Verschillende andere landen, waaronder China, experimenteren al met een digitale nationale munt. Er is slechts één land dat zo'n munt daadwerkelijk in gebruik heeft: de Bahama's. Lagarde zegt daarover niet genoeg te weten om te stellen dat cryptovaluta een goed idee zijn voor overheden.

Volgens Lagarde is een digitale munt een logische stap vooruit. "Als je kijkt naar het gedrag van mensen tijdens de coronacrisis, hoe ze spullen kopen, dat gaat steeds meer digitaal en daar moeten we op inspelen." Tegelijkertijd benadrukt Lagarde dat cash altijd moet blijven bestaan. Ook zou een cryptomunt 'geen vervanging van digitale bankaccounts moeten zijn, maar een verbetering ervan'.