Ook Google trekt zich terug van telecombeurs MWC in juni

Google zal geen exposant zijn op telecombeurs Mobile World Congress. De organisatie wil de beurs in juni in de Spaanse stad Barcelona door laten gaan met 50.000 bezoekers, maar sommige bedrijven zien risico's voor hun medewerkers en zeggen af.

Google zegt tegen The Verge dat de beslissing een gevolg is van de reisbeperkingen door de coronapandemie binnen het bedrijf en dat de zoekgigant samen zal blijven werken met organisator GSMA voor een fysieke beurs volgend jaar en virtuele evenementen dit jaar. Google is bij lange niet de grootste exposant op de beurs, maar was bij de laatste fysieke versies wel met meerdere grote stands aanwezig op de beursvloer.

De maker van Android is niet de eerste die afzegt. Netwerkbedrijf Ericsson zei vorige maand al af. Ericsson is een van de grootste exposanten op de beurs, die vooral op telecomprofessionals gericht is. Ook Nokia, Sony, Facebook, Cisco, British Telecom en Oracle komen niet. De organisatie zegt dat de beurs nog altijd doorgaat. Vorig jaar zou de telecombeurs in februari plaatsvinden, maar het werd de eerste grote beurs die niet doorging vanwege de coronapandemie. In 2019 waren er meer dan 100.000 bezoekers op de beurs.