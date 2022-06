Europees Parlement wil niet langer bitcoin en ethereum verbieden

Het Europees Parlement heeft een passage over het verbieden van cryptovaluta die te minen zijn met proof-of-work geschrapt uit de regelgeving over digitale eigendommen. Het Parlement wilde proof-of-work verbieden vanwege het hoge energieverbruik.

De passage staat niet langer in de tekst zoals een commissie van het Europees Parlement die deze week heeft aangenomen, zo merkte The Verge op. Het idee was om proof-of-work te verbieden om zo organisaties achter cryptovaluta te stimuleren over te gaan op verificatiemethodes die minder energie verbruiken. Proof-of-stake is een methode waarmee dat kan. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over dat onderwerp.

Het plan kon rekenen op veel kritiek vanuit de cryptogemeenschap. Het is onbekend waarom de commissie van het Europees Parlement het plan nu heeft laten varen. Dat betekent niet dat het plan definitief van de baan is. Het kan op een later moment weer terugkeren.

De tekst van de commissie gaat voor goedkeuring naar het Europees Parlement, waarna die tekst de beginpositie is voor onderhandelingen tussen het Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten. Als die allemaal akkoord zijn, dan komt er een definitieve tekst van de Europese regels. Dat proces kan enige tijd in beslag nemen.

In plaats van een direct verbod, wil het Europees Parlement dat investeringen in cryptovaluta met proof-of-work onder niet-duurzame investeringen komen te vallen. Het is onbekend wat de precieze gevolgen zouden zijn.

In de tekst staan nu wel andere regels rondom cryptovaluta. Daarbij wil het Parlement onder meer dat aanbieders consumenten beter informeren over risico's en kosten. Ook komen er regels tegen marktmanipulatie en het witwassen van geld via cryptovaluta.