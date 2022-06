ESET ontdekt derde wipermalware in Oekraïne

Beveiligingsonderzoekers van ESET hebben een nieuwe wipermalware gevonden die zich op Oekraïense systemen richt. Het bedrijf noemt die CaddyWiper. De code zou niet overeenkomen met eerdere wipers, maar het bedrijf geeft verder weinig details over de werking ervan.

ESET zegt dat het de malware op maandagochtend ontdekte. Het gaat om een wipermalware. Die verwijdert gebruikers- en partitiedata van geïnfecteerde systemen. ESET zegt dat de malware toesloeg op enkele tientallen systemen van 'een beperkt aantal organisaties' in Oekraïne.

ESET geeft verder weinig details vrij over de malware. De onderzoekers zeggen dat de malware geen data vernietigt die op domain controllers staat. Waarschijnlijk is dat zo gepland, zodat de aanvallers de malware vanuit Active Directory verder kunnen verspreiden. ESET zegt dat daar ook aanwijzingen voor zijn. De malware zou al langere tijd in het netwerk van het bedrijf zitten.

CaddyWiper is de derde soortgelijke malware die ESET in de afgelopen weken ontdekte in Oekraïne, een land waar ESET bovengemiddeld actief is. Op 23 februari, de dag voordat Rusland Oekraïne binnenviel, werd de eerste wipermalware ontdekt. Een week later ontdekte ESET een tweede soort. Het bedrijf doet bij de wipers niet aan attributie en wil geen mogelijke daders aanwijzen. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen of de malware uit Rusland afkomstig is of verband heeft met de oorlog. De code van de malware toont volgens ESET geen gelijkenissen met de eerder ontdekte wipers. Wel ziet ESET overeenkomsten in hoe de aanvallers al langere tijd in het netwerk van de slachtoffers zaten.