De Europese Centrale Bank werkt aan een 'digitale euro'. Er lopen al diverse serieuze onderzoeken naar een digitale vorm van centralebankgeld, maar veel is er nog niet over bekend. In dit artikel bekijken we wat een digitale munt van een centrale bank precies is.

Hoeveel cashgeld heb je nog in huis? Een paar tientjes misschien? Waarschijnlijk niet genoeg om je huur of hypotheek maand na maand te betalen en het is ook nog eens onpraktisch. Je geld staat tegenwoordig vooral als nullen en enen op een bankrekening. Verschillende centrale banken, waaronder de Europese, willen nu een eigen digitale munt, maar die is heel anders dan het digitale geld dat je op je ING- of Rabo-rekening stalt. En het wordt waarschijnlijk al helemaal geen cryptovaluta.