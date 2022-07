Nederlandse overheid wil cyberrijbewijs beschikbaar maken voor alle basisscholen

De Nederlandse overheid wil het vorig jaar aangekondigde cyberrijbewijsproject beschikbaar stellen aan alle basisscholen. Het doel van het project is voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van cybercrime.

Het rijbewijs wordt ontwikkeld door de Nederlandse overheid en private partijen, staat in de Kamerbrief 'Integrale aanpak online fraude' van 8 juli. Momenteel wordt een pilot uitgevoerd op vijftien scholen, verspreid over vier Nederlandse gemeenten. Het project richt zich op kinderen in groep 7 en 8.

"Binnen deze pilot wordt in het basisonderwijs onderwezen over verschillende vormen van online criminaliteit, waaronder online fraude. Na de pilotfase wordt het cyberrijbewijs beschikbaar voor alle scholen in het basisonderwijs, waarbij het programma wordt aangeboden via verschillende onderwijsplatforms", schrijft minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz-Zegerius. Wanneer het project beschikbaar komt voor alle Nederlandse basisscholen, is nog niet bekend.

Voor middelbare scholen heeft het ministerie van Justitie een voorlichtingscampagne over 'online fraude en cybercriminaliteit' samengesteld. Hiervoor heeft het samengewerkt met Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en jeugdinstantie HALT. De laatstgenoemde stuurt medewerkers naar de scholen om voorlichting te geven.