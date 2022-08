FIOD arresteert 29-jarige man die verdacht wordt van witwassen met cryptovaluta

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft op woensdag in Amsterdam een 29-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het verhullen van criminele geldstromen door Tornado Cash, een cryptovalutamixingservice.

Dergelijke mixdiensten mengen cryptovaluta uit verschillende bronnen, mogelijk ook illegale, en sluizen het daarna door naar andere wallets. Op die manier wordt het voor autoriteiten moeilijk tot onmogelijk om de herkomst van de illegaal verkregen cryptovaluta te volgen. Gebruikers van mixdiensten hebben als doel hun anonimiteit te vergroten.

Het Financial Advanced Cyber Team, of FACT, van de FIOD, vermoedt dat Tornado Cash op grote schaal criminele geldstromen verhult. "Hieronder vallen onder meer gelden gestolen bij hacks door een groep die vermoedelijk aan Noord-Korea te relateren is", vertelt de dienst verder. De omzet van Tornado Cash zou sinds de oprichting in 2019 meer dan zeven miljard dollar bedragen. Het FACT meent dat uit onderzoek blijkt dat minimaal een miljard dollar van die cryptovaluta een criminele herkomst heeft.

De verdachte is vanochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris. De FIOD meldt verder dat meer aanhoudingen 'niet uitgesloten worden'.

Het gebruik van een dergelijke mixingservice is niet per definitie illegaal. The Verge citeert in zijn nieuwsartikel bijvoorbeeld ethereum-medeoprichter Vitalik Buterin, die stelt dat hij juist vanwege de anonimiteit gebruikmaakt van een mixingservice, maar dat zijn geld naar Oekraïne is gegaan, om het land te steunen in de oorlog tegen Rusland. Vermoedelijk geeft hij die anonimiteit in dit geval alleen op om het argument te kunnen maken over bonafide gebruik van de dienst.