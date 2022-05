FBI arresteert stel dat 3,15 miljard euro aan Bitfinex-bitcoins witwaste

De Amerikaanse autoriteiten hebben een man en vrouw gearresteerd die worden verdacht van het witwassen van bitcoins die in 2016 bij platform Bitfinex werden gestolen. De FBI zou 3,15 miljard euro aan cryptocoins in beslag hebben genomen.

De man van 34 en vrouw van 31 worden volgende week voorgeleid voor een federale rechtbank. Het stel wordt ervan verdacht dat het 119.754 bitcoins probeerde wit te wassen. Die zouden afkomstig zijn van de hack op Bitfinex in 2016. De FBI verdenkt het stel niet van de diefstal, maar zegt dat de gestolen bitcoins naar een digitale wallet werden gestuurd die aan de man werd gekoppeld. De FBI volgde het spoor van de bitcoins. Dit bracht de FBI onder andere naar een darkwebmarktplaats.

Het stel wordt ervan verdacht alle 119.754 gestolen bitcoins te hebben witgewassen, maar de autoriteiten hebben niet het hele bedrag in beslag genomen. Ongeveer 25.000 bitcoins zouden in de afgelopen jaren uit de wallet zijn gehaald. Die gingen door 'een complexe witwasprocedure heen'. Een onbekend deel van die bitcoins werd vervolgens uitbetaald op fiatrekeningen van de verdachten. De overige 94.000 bitcoins bleven in de wallet staan. De FBI wist binnen te dringen in een online account van een van de verdachten. Daar vonden ze de privésleutel om bij de online wallet te komen.

De bitcoins waren in de tijd van de hack zo'n 58 miljoen euro waard, maar sindsdien is de prijs van de digitale munt explosief gestegen. De 119.754 bitcoins hebben een huidige waarde van 3,9 miljard euro en de 94.000 in beslag genomen bitcoins tellen op tot 3,15 miljard euro.

Bij veroordeling voor witwassen kan het stel een maximale gevangenisstraf krijgen van twintig jaar. Daarnaast wordt hen ook fraude ten laste gelegd, waar nog eens maximaal vijf jaar celstraf op staat. De openbaar aanklager zegt dat de politieactie aantoont dat cryptovaluta niet altijd anoniem zijn. "Vandaag heeft de opsporingsdienst laten zien dat we geld via de blockchain kunnen volgen en dat we het niet toestaan dat cryptovaluta als een veilige haven worden gezien om geld wit te wassen."