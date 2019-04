Autoriteiten VS verdenken Bitfinex van wegmoffelen verlies 850 miljoen dollar

Amerikaanse aanklagers verdenken de cryptocoin-exchange Bitfinex van het stilhouden van een verlies van ongeveer 850 miljoen dollar, door deze te maskeren met financiële transacties met de cryptocoin Tether. Het moederbedrijf spreekt de beschuldigingen tegen.

De beschuldigingen werden geuit door Amerikaanse aanklagers in New York, die een verklaring online hebben gezet. Het moederbedrijf van de crypto-exchange Bitfinex en de digitale munt Tether zou met een reeks financiële transacties hebben proberen te verdoezelen dat ze een bedrag van ongeveer 850 miljoen dollar zijn kwijtgeraakt. Dat zou zijn gebeurd nadat het bedrag is overgemaakt naar het Panamese bedrijf Crypto Capital Corp.

In plaats van de verliezen bekend te maken zou Bitfinex het gat hebben proberen op te vullen met reserves die bedoeld waren voor de digitale munt Tether. Die is namelijk gekoppeld aan de waarde van de dollar, iets dat Bitfinex garandeert door financiële reserves aan te houden. De Amerikaanse aanklager heeft bij de rechtbank afgedwongen dat Bitfinex stopt met het aanvullen van de tekorten met Tether-tegoeden.

Bitfinex heeft op de berichtgeving gereageerd via een statement dat onder andere aan Coindesk is afgegeven. Daarin spreekt het bedrijf de beschuldigingen tegen en geeft het aan dat de aan Crypto Capital overgemaakte fondsen helemaal niet zijn kwijtgeraakt, maar juist in beslag zijn genomen. Bitfinex probeert naar eigen zeggen om de fondsen weer vrij te krijgen. Bitfinex en Tether zijn daarbij niet in financiële problemen, aldus het moederbedrijf.

Het is niet de eerste keer dat Bitfinex en Tether in de problemen komen. Vorig jaar werd al bekend dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek hebben gedaan, en er werden ook al eens eerder cryptomunten gestolen bij zowel Bitfinex en Tether.