Apple biedt Amerikaanse gebruikers spaarrekening met 4,15 procent rente aan

Apple laat Amerikaanse gebruikers van zijn creditcard ook een spaarrekening openen. Die rekening loopt bij de bank Goldman Sachs en levert een jaarrente van 4,15 procent op, veel hoger dan de gemiddelde rekening.

Apple-gebruikers met een Apple Card kunnen die rekening koppelen aan hun Wallet in iOS. De rekening kan ook direct vanuit die Wallet worden afgesloten. Het gaat volgens Apple om een Savings-spaarrekening bij Goldman Sachs met een annual percentage yield van 4,15 procent. Bovendien kost de bankrekening geen geld. Apple zegt verder dat er geen minimuminleg nodig is en dat gebruikers geen minimumbedrag op hun rekening hoeven te laten staan. Er zit wel een limiet op wat gebruikers kunnen inleggen; volgens de algemene voorwaarden gaat het om 250.000 dollar.

Het gaat om een spaarrekening en geen betaalrekening, maar het is wel op ieder moment mogelijk geld van de spaarrekening af te halen en naar een Apple Cash-kaart te verplaatsen of naar een alternatieve betaalrekening te halen. Dat maakt de spaarrekening de facto alsnog bijna een betaalrekening.

De rekening is alleen te openen door Amerikanen. Bovendien moeten die een Apple Card hebben, de creditcard die Apple sinds 2020 ook via Goldman Sachs aanbiedt. Die kaart is wel in Nederland te gebruiken, maar de spaarrekening is dat niet.

Apple probeert al jaren een voet tussen de deur te krijgen in de financiële wereld. Het bedrijf heeft daarvoor al een eigen creditcard, waarmee gebruikers geld kunnen 'verdienen' als ze er zaken mee kopen. Die zogeheten kickback kan direct op de Savings-rekening worden gedeponeerd. Nu lijkt Apple verder in de financiële wereld te willen stappen, al besteedt het het beheer van de rekening uit aan een gevestigde bank. Met een rentetarief van 4,15 procent biedt het bedrijf in ieder geval een veel hogere rente dan op dit moment bij de meeste banken het geval is, tenminste voor kortetermijnspaarrekeningen. Langetermijnbeleggingen bieden vaak vergelijkbare rentepercentages, maar dan moet het geld meerdere jaren vast staan.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2023 08:19
273 • submitter: Technoid

18-04-2023 • 08:19

273

Submitter: Technoid

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Reacties (273)

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fsfikke 18 april 2023 08:31
Met een rentetarief van 4,15 procent biedt het bedrijf in ieder geval een veel hogere rente dan op dit moment bij de meeste banken het geval is,
De eerste Google hit voor een savings account via GoldmanSachs komt op 3.9%, dus zo ongelofelijk veel hoger is het niet: https://www.marcus.com/us/en/savings/high-yield-savings vergelijkingen met andere banken gaan sommigen tot 4.65%

Of heeft @TijsZonderH niet door dat rentes in andere landen anders zijn dan in Nederland? Bijvoorbeeld door een FED rente van 5% ipv 3% van de ECB?

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 23 juli 2024 14:08]

pdukers @fsfikke18 april 2023 09:15
Klopt. Maar ik zou niet het effect van een grote, zeer bekende naam als Apple in de US onderschatten. Dit kan een significante disruptie geven.
morphje @pdukers18 april 2023 09:54
En gecombineerd met de EU dwang dat je de extra kosten niet mag doorberekenen aan je klant is dat een extreem gevaarlijke propositie.

De hele CC markt zit vol met ondoorzichtige kosten die meerdere procenten van het bedrag behelsen. Dat is een extreem pervese prikkel voor banken een CC maatschappijen om die extreem lucratieve afroomstructuur te behouden. Ons financiele systeem in europa is goed, gewoon vaste kosten ongeacht het bedrag, maar CC's zijn daar van uitgesloten. En als de consument de kosten niet ziet, dan kiest de consument voor de meest gemakkelijke optie. Koppelverkoop is verboden in de EU. Maar een "gratis" verzekering bij elke aanschaf met je CC is totaal geen probleem.

Dit is toch wel een van de meest opzichtige voorbeelden van de lobby gevoeligheid van de EU. En dat de EU daadwerkelijk er niet voor de burger is.
Maurits van Baerle @morphje18 april 2023 10:26
Ehm...ik woon in het Verenigd Koninkrijk en de credit card maatschappijen waren er als de kippen bij om hun tarieven te verhogen na de Brexit omdat de EU regels tegen het uitmelken van de consument niet meer golden. Visa en Mastercard verhoogden de tarieven doodleuk met honderden procenten: Mastercard to raise fees by at least 400% for EU firms selling to UK customers

Er zijn op EU niveau allemaal limieten gesteld aan wat welke schakel in de credit card keten mag rekenen, juist omdat het een intransparante markt is waarbij de consument helemaal geen inzage heeft in wat de kaartverstrekker, het kaartnetwerk, de betalingsverwerker en de winkelier voor tarieven hanteren.

Verder wordt er door de Europese Commissie gestuurd richting een EU kaartnetwerk om de duopolie van Visa en MasterCard te doorbreken door het European Payments Initiative te ondersteunen.

Als er nou ergens een overheid bestaat die de consument beschermd tegen exploitatie en intransparantie dan is het de EU wel. Ik zou in ieder geval geen beter voorbeeld kennen.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 23 juli 2024 14:08]

TheVivaldi @Maurits van Baerle18 april 2023 11:18
Ehm… ik woon in Nederland en ICS heeft dat hier ook gedaan, hoor. Betaalde eerst 30 euro per 3 jaar voor mijn creditcard en sinds dit jaar 65 euro per 3 jaar. Ik betaal nu dus ineens meer dan het dubbele.

Dus leg mij maar uit hoe de EU mij beschermd heeft tegen grote prijsverhogingen. Of gaan ze ICS nog terugfluiten waardoor ik het teveel betaalde geld terugkrijg?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 14:08]

Tc99m @TheVivaldi18 april 2023 11:59
Jij gebruikt dan waarschijnlijk de ICS Go Card? Dan noem je natuurlijk wel een heel specifiek geval (een prepaid kaart met mogelijkheden die een normale prepaid kaart niet heeft).

Ik zelf gebruik de 'normale' ICS kaart via ABN Amro en daar is het tarief al 2 jaar (zo lang kan ik zo snel terugzoeken) ongewijzigd. Dus het verschilt nogal van persoon tot persoon, in het VK zijn over de hele linie tarieven gestegen.

En dat de EU ons (in ieder geval wat meer dan andere overheden) beschermt tegen exorbitante prijsstijgingen, wil niet zeggen dat ze helemaal nooit zullen stijgen. Daarnaast: voor jou is de stijging (iets meer) dan het dubbele, in het VK is het voor álle Mastercard gebruikers dus 4 x zo veel. Ook heb jij nog de mogelijkheid om over te stappen naar andere aanbieders met een andere tarieven, dat zal in het VK lastiger zijn (wat natuurlijk niet wegneemt dat het ook onhandig voor jou is als je moet overstappen of hogere kosten moet betalen. natuurlijk).

[Reactie gewijzigd door Tc99m op 23 juli 2024 14:08]

Xfade @Tc99m18 april 2023 15:38
Vorig jaar juli zijn de maandkosten van de normale ics card voor abn 1 euro p.m. duurder geworden. Van 3.65 naar 4.65.
Maurits van Baerle @TheVivaldi18 april 2023 12:36
Jouw jaarlijkse kosten zijn transparant. Je weet van tevoren wat die kosten zijn en kunt op basis daarvan besluiten of je wel zo'n kaart wil of wat voor ander type kaart je wil.

Transactiekosten zijn niet transparant, een betaling gaat in de reis tussen jouw rekening en die van de verkoper al gauw via vier of vijf tussenpartijen, allemaal met een eigen kostenstructuur. Als winkelier heb je enig inzicht in de tarieven, als consument heb je nul inzicht. Als consument kun je dus geen weloverwogen keuze maken en is het dus nuttig dat de EU daar ingrijpt om te voorkomen dat die markt helemaal richting regelrechte uitbuiting draait.

Een voorbeeld, ik heb helaas een zakelijke American Express kaart. Dat is vervelend omdat AMEX veel minder geaccepteerd wordt dan MasterCard of Visa. Omdat ik ooit met het betalingsverkeer wereldje te maken heb gehad weet ik dat dat komt omdat AMEX de winkelier een hoger percentage vraagt dan de concurrent. Dat vreet direct in de marges van een verkoper dus accepteren veel plekken geen AMEX. Als consument heb je daar geen idee van totdat je met een AMEX opgezadeld zit. Sterker nog, het zou me niets verbazen als AMEX adverteert met 'de meest geaccepteerde kaart *’

Datzelfde hebben we gezien met de mobiele roamingtarieven. Delen daarvan waren transparant, je maandelijkse abonnementskosten, de gesprekskosten per minuut en kosten per SMS. Maar, je moest als consument wel erg diep graven om er achter te komen wat een vakantiebelletje van Spanje naar het thuisfront zou gaan kosten bij provider X ten opzichte van provider Y. Die intransparantie in termination fees etc. heeft de EU met de roaming wetgeving opgeheven. En het is dus ook niet verwonderlijk dat binnen een jaar na de Brexit mensen met een Brits telefoonabonnement weer voor hoge roamingkosten kwamen te staan. Zodra het kon begonnen de mobiele providers consumenten weer een poot uit te draaien.

* in het zuidwesten van Texas in 1989

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 23 juli 2024 14:08]

Aldy @Maurits van Baerle18 april 2023 13:51
Ik weet niet of dit nog zo is, maar AMEX was op een bepaald moment een prestige. Daardoor kon je laten zien dat je boven een bepaalde grens verdiende, aangezien AMEX behoorlijke financiële eisen aan de kaarthouder stelde.
Waarschijnlijk omdat je je reactie gewijzigd hebt, slaat je voetnoot nergens meer op.
108rogar @TheVivaldi18 april 2023 12:35
Maurits heeft het denk ik niet over de kosten direct voor jou als klant, maar de kosten die aan verkopers gerekend worden en die je als klant niet ziet (maar indirect waarschijnlijk wel doorberekend worden, ook aan niet-creditcardhouders).

Het verschil is dat als jouw kosten flink stijgen, jij kan overstappen naar een andere creditcard. Maar de winkel kan dat niet zonder een deel van diens klanten uit te sluiten.
divvid @TheVivaldi18 april 2023 13:18
Ach ja, ICS heeft mij zelf weggejaagd. Bij mijn eerste baan(tje) in 1998 vroeg ik een Panda World card aan met een "whopping" 2000 euro limiet. Sindsdien is mijn inkomen verveelvoudigd, maar toch wilde men mijn kaart ineens niet verlengen in 2018 omdat ik geen inkomensgegevens van mijn partner wilde verstrekken (die ook niks met die kaart te maken had). Ineens was ik niet meer kredietwaardig volgens ICS. Dat er een vrij hoog bedrag op die kaart stond deed er niet toe.
Ding gecanceld en nooit meer naar omgekeken. Doei.
Ik vermoed dat ze een klant zonder schulden liever kwijt dan rijk waren.
Aldy @divvid18 april 2023 13:53
Ze zullen je niet nodig hebben. :( Ze heten wel creditcardmaatschappij, maar het blijven banken.
mausje64 @Aldy19 april 2023 18:46
Precies…!Sprookje van even geleden: Er was eens een IJslandse bank, en die gaf me toch een rente… :'(
P. vd Loo @TheVivaldi18 april 2023 13:42
nee, dat gaan ze niet doen. Wat je wel kunt doen is je CC bij ICS opzeggen, Dat heb ik ook gedaan nav de verhoging. Zat banken die er een goedkoper aanbieden.
wiseger
@TheVivaldi18 april 2023 14:54
Als je minder dan 25 euro per jaar voor een creditcard veel geld vind, tja ik vind het spotgoedkoop. Zeker gezien de optie dat je enkele weken gratis geld mag lenen totdat je de maandelijkse afrekening betaald.

Sterker nog, als jij zorgt dat je altijd 2000 euro van je kaart in gebruik hebt (wel tijdig aflost voor de kosten komen, maar na aflossing kan je meteen weer die 200 euro gebruiken), dan kan je 2000 euro van je betaalrekening vrij houden. Als je die dan op een spaarrekening van Bunq zet, dan heb je een gratis creditkaart.

De kaart is iets duurder geworden sinds de tarieven die ze mogen rekenen behoorlijk naar beneden bijgesteld zijn.
TheVivaldi @wiseger18 april 2023 16:18
Als je minder dan 25 euro per jaar voor een creditcard veel geld vind, tja ik vind het spotgoedkoop.
Waar zeg ik dan dat ik het duur vind? Geen insinuaties doen a.u.b. Ik had het alléén over de verhoging an sich, niet over of ik het duur vond.
WaarAnders @TheVivaldi18 april 2023 21:55
De EU beschermd niet tegen een verhoging van de jaarlijkse kosten.
De EU heeft de percentages die verkopers moeten betalen om credit card transacties te accepteren vast gezet. Daarnaast hebben ze verboden dat er een x percentage gerekend mag worden per transactie aan de klant (in dit geval jij en ik). Dus je weet precies dat je 65e per 3 jaar betaald ipv 65 + Y x Z%
wiseger
@Maurits van Baerle18 april 2023 11:30
Creditcard maatschappijen doen wat de wet hun toe staat te doen. Zo eenvoudig is het. In de EU zijn hun tarieven zeer laag gezet, 0,3 procent over het aankoop bedrag bij fysieke winkels / restaurants, 1,5 procent over het aankoopbedrag bij online aankopen. Bij online aankopen leveren zij een verzekering voor de consument indien de aankoop niet geleverd wordt.

Dat het verenigd koninkrijk zelf besluit dat hogere tarieven prima zijn, tja het is hun eigen keuze. De consument kan besluiten anders te stemmen als ze hier echt tegen zijn. Maar ben bang dat ze er eigenlijk geeneens weet van hebben. Het is mijn inziens niet iets wat een rol speelt bij verkiezingen.
Metallize @Maurits van Baerle18 april 2023 14:08
Yup ik kan dat bevestigen als Ierlander hier ;) Na de brexit zijn de meeste noord Ierland we banken in de republiek hier vertrokken.

Ik heb ook veel noord Ierse collega’s horen zeggen dat ze gewoon een Ierse bank account hebben
Yalopa @morphje18 april 2023 10:09
wat is je punt eigenlijk? Je lijkt heel veel anti gevoellens op een hoop te gooien..

Credit Card zijn de kosten duidelijk, en zo lang je op tijd je schulden betaald is er niets aan de hand.
Koppelverkoop is volgens mij niet verboden in europa, zie gratis telefoons met een abbonnement
Een gratis verzekering is geen koppelverkoop,

Hoe dit (wat eigenlijk?) nu ook nog de schuld is van Europa ontgaat me al helemaal.
Sissors @Yalopa18 april 2023 10:20
CC kosten zijn helemaal niet duidelijk, die zijn volkomen ontransparant als consument. Je stelt nu immers zelf ook zolang je op tijd terugbetaald er niks aan de hand is, maar nu vergeet je dat er nog hele hoge kosten gerekend worden per betaling die je ermee doet. Alleen omdat die aan de verkoper wordt gerekend, zie jij die niet.

Koppelverkoop mag inderdaad wel, maar ik vind het ook vreemd om een wet te hebben dat in de praktijk Europese bedrijven niet de kosten die ze maken om een stel Amerikaanse bedrijven te ondersteunen mogen doorrekenen.
bzzzt
@Sissors18 april 2023 11:10
nu vergeet je dat er nog hele hoge kosten gerekend worden per betaling die je ermee doet. Alleen omdat die aan de verkoper wordt gerekend, zie jij die niet.
In 2019 heeft die 'verschrikkelijke' EU een flinke verlaging onderhandeld met Visa en Mastercard.
Voor winkelbetalingen geldt 0,3% voor credit, 0,2% voor debit card. Dat zijn geen 'hele hoge kosten'.
Sissors @bzzzt18 april 2023 12:07
Ik heb nooit de EU verschrikkelijk genoemd, dus waar komt dat vandaan? Mag ik het niet oneens zijn met een besluit van de EU? Jij vindt dat elk besluit van de EU wel briljant is?

Ik weet van de interchange fees die beperkt zijn, maar zijn dat ook de volledige fees die een winkel betaald? Ik dacht dat daar nog bovenop kwam, maar misschien heb ik het nu verkeerd. Tegelijk als ik kijk bij standaard payment processing opties, zoals Mollie: €0.29 voor een Ideal betaling, €0.25 + 1.8% voor een consumenten CC (zakelijke nog een stuk hoger). Rekent Mollie nu zulke hoge kosten specifiek voor CCs, of zijn er nog andere kosten die de banken/CC providers rekenen?
wiseger
@Sissors18 april 2023 14:48
Je haalt zaken door elkaar. Mollie is een financiële dienstverlener. Die maakt het voor jou als winkelier makkelijk om allerlei betaalmiddelen te accepteren en daar betaal je dan als bedrijf voor. Mollie zal het verder met de creditcard maatschappij regelen en die 1,5 procent betalen. Je betaald dus meer omdat Mollie er tussen zit echter het geeft het gemak van een partner voor alle betaalmogelijkheden.
Sissors @wiseger18 april 2023 14:52
Ja dat snap ik, nogal wiedes natuurlijk...

Maar diezelfde Mollie zit er ook tussen bij een Ideal betaling, en dan doen ze het echt niet gratis. Maar wel enorm veel goedkoper dan bij een CC betaling. En natuurlijk is 1.5% al iets heel anders dan 0.3%
bzzzt
@Sissors18 april 2023 12:48
Een CC betaling kan je terug laten boeken en de winkel staat dan met lege handen (of moet een lang proces straten om alsnog geld te krijgen). Makkelijker om de prijs iets hoger te maken om dat te verzekeren. (ik neem aan dat Mollie dan ook iets meer garanties biedt dan de CC, maar heb hun voorwaarden niet bij de hand)
RJG-223 @Sissors18 april 2023 13:19
Rekent Mollie nu zulke hoge kosten specifiek voor CCs, of zijn er nog andere kosten die de banken/CC providers rekenen
Ik begrijp dat CC maatschappijen voor online comsumentenbetalingen 1.5% (!) mogen rekenen (zie elders in de comments). Als Mollie 1.8% rekent, doen ze er dus 0.3% bovenop. Vermoedelijk omdat ze ook risico's lopen, die de CC maatschappijen op hun afwentelen...
dog4life @Sissors18 april 2023 11:06
Maar nu vergeet je dat er nog hele hoge kosten gerekend worden per betaling die je ermee doet. Alleen omdat die aan de verkoper wordt gerekend, zie jij die niet.
Dat is bij andere (betaal)systemen toch ook zo? En volgens mij mag een (web)shop prima een cc betaling door zijn/haar klant duurder laten zijn, dan bvb een betaling per PIN of cash. Net zoals dat ik EUR 0.10/0.20 bij de lokale toko moet betalen als ik minder dan EUR 5 wil pinnen.
Dat snap ik best, dan is zijn hele marge ook meteen weg.

Bij webshops: als ik kies voor ophalen is het gratis. PostNL X, DHL Y. Soms zijn X en Y gelijk, soms niet. Soms is het gratis, ongeacht de bezorgoptie.

bottomline: wat er aan de verkoper door wordt berekend, doet toch niet terzake als consument zijnde?
Wat er aan mij wordt gerekend (interest, kosten nieuwe kaart, geld opnemen in het buitenland, conversiekoers, etc) zijn dat wel. En die zijn transparant!
MikeN @dog4life18 april 2023 11:21
En volgens mij mag een (web)shop prima een cc betaling door zijn/haar klant duurder laten zijn, dan bvb een betaling per PIN of cash
Nee, dat mag niet (ook niet 'offline' overigens):
Bedrijven mogen geen toeslagen meer rekenen voor betalingen met betaalpas, creditcard, overboeking en incasso.
https://www.consumentenbo...lagen-bij-online-aankopen
TheVivaldi @MikeN18 april 2023 11:29
Altijd leuk dat dit soort dingen worden aangehaald, maar in de praktijk gebeurt het gewoon, zowel off- als online.
MikeN @TheVivaldi18 april 2023 11:59
Je punt is? De comment zei dat het mocht, dat is dus niet zo.
TheVMaster Moderator WOS @TheVivaldi18 april 2023 13:50
Dat iets in de praktijk gewoon gebeurt betekend niet dat het wettelijk is toegestaan en dat er gewoon op gehandhaafd zou moeten worden.
dog4life @MikeN18 april 2023 12:57
Oh dat wist ik oprecht niet! Dus wat deze shop doet, mag niet (2% extra voor cc)?
P. vd Loo @dog4life18 april 2023 13:48
ja die shop mag het als enige wel 8)7
TheVMaster Moderator WOS @dog4life18 april 2023 13:52
Nee, dat mag niet.
divvid @MikeN18 april 2023 13:23
Neem hotels. Je gooit je CC op de balie en vraagt 5% korting voor een cash betaling. Werkt heel goed bij kleinere hotels hoor. Zelfde als boeken. Nooit via sites met 'deals', maar altijd zelf bellen en zeggen dat je het goedkoper wilt dan de online deal.
Doen ze het niet, dan next. Ben al een paar keer terug gebeld dat er 'ineens' een kamer beschikbaar was.
P. vd Loo @divvid18 april 2023 13:49
een hotel is echt geen 5% aan kosten kwijt op de CC betaling.
sjorsbeans @P. vd Loo18 april 2023 14:10
nee maar wel 20-30% aan alle andere tussenpersonen.
divvid @sjorsbeans18 april 2023 15:24
precies. en in hotels waar het ontbijt betaald is blijken er vaak ineens ontbijt vouchers te bestaan....
Sissors @dog4life18 april 2023 11:23
Dat is bij andere (betaal)systemen toch ook zo?
Nee. Of nou ja, die zijn niet gratis, maar de kosten daarvan liggen heel veel lager. En ik vind het volkomen redelijk dat als een webshop een prijs op een website heeft staan, ik voor die prijs moet kunnen kopen zonder allerlei bijkomende kosten (en natuurlijk, verzendkosten blijven een ding). Dus er moet een optie zijn om te betalen zonder extra kosten, helemaal mee eens. Dat die optie ook CC moet zijn (als je CC aanbiedt), daar ben ik het niet mee eens. Want het vervolg:
En volgens mij mag een (web)shop prima een cc betaling door zijn/haar klant duurder laten zijn, dan bvb een betaling per PIN of cash.
Nee dat mag niet, dat is verboden. Natuurlijk zijn er nog winkels die het doen, maar het is simpelweg tegen de wet.
david-v @Sissors18 april 2023 11:07
maar nu vergeet je dat er nog hele hoge kosten gerekend worden per betaling die je ermee doet.
Maar die kosten heb je als verkoper toch altijd? Zelfs als je contant betaald heeft een verkoper kosten als het geld bij de bank wordt gestort.
RJG-223 @david-v18 april 2023 13:14
Maar die kosten heb je als verkoper toch altijd? Zelfs als je contant betaald heeft een verkoper kosten als het geld bij de bank wordt gestort.
Ja, maar geen percentage van het bedrag. Normale kosten zijn vast. x euro per storting, of x cent per (pin)transactie. Dus het kopen van een ijsje met pin kost evenveel als het kopen van een TV van 1000 euro. Niet met creditcards. Uitgaande van de 0.3% die ik elders las, zijn de CC kosten voor een ijsje van 3 euro ongeveer 1 cent, en voor die TV 3 euro. En als je de TV online koopt, is het dus (maximaal) 15 euro.

Dus als iedereen online met CC betaalt, dan worden alle TVs zo'n 15 euro duurder. Dat betaalt uiteindelijk de consument, maar omdat het verborgen zit in de kosten van de TV, ziet hij dat niet - anders zou hij wel een andere betaalmethode kiezen !
WaarAnders @RJG-22318 april 2023 22:05
Dat % heeft deels te maken met het garant staan van de banken. Zodra je een cc betaling doet sluit je als het ware een mini lening af bij de bank. Voor die mini lening (garantstelling) moet iemand betalen. In dit geval de verkoper (die het vast doorrekent in zijn prijzen...)

De banken betalen vervolgens ook weer aan MC & Visa.
RJG-223 @WaarAnders18 april 2023 22:29
Dat % heeft deels te maken met het garant staan van de banken. Zodra je een cc betaling doet sluit je als het ware een mini lening af bij de bank. Voor die mini lening (garantstelling) moet iemand betalen. In dit geval de verkoper (die het vast doorrekent in zijn prijzen...)

De banken betalen vervolgens ook weer aan MC & Visa.
1.5% rente is best wel veel voor een aankoop. Zeker bij de huidige rentepercentages. Zelfs 0.3% (voor niet-online aankopen) is nog steeds 7.2% op jaarbasis (bij betaling per maand, en een gemiddelde duur van een halve maand voor de lening). Die 1.5% per aankoop, is dan 36% op jaarbasis. Dat is pas een lucratieve mini-lening business !

In de VS zijn de kosten zelfs zo hoog, dat de CC-houders geld krijgen van de CC maatschappij bij elke aankoop. Ze krijgen gewoon korting op hun aankopen, maar niet van de winkelier, maar van de CC maatschappij !
WaarAnders @RJG-22318 april 2023 23:18
Ongeveer 19% op jaar basis?
Maar inderdaad, het is lucratieve business tegen een afgewogen risico voor wanbetalers.

Klant krijgt gratis CC bij een betaald betaalpakket. Bank vangt per transactie in ruil voor wat afgewogen risico. Deel betalen aan MC, deel kosten, deel afschrijven ivm wanbetalers en dan winst

Overigens vermoed ik dat die 1.5% van de EU 1x per tijdseenheid geïndexeerd wordt.
RJG-223 @WaarAnders19 april 2023 16:14
Ongeveer 19% op jaar basis?
19% ??

Uitgaande van een lening van gemiddeld een halve maand:
0.3% x 24 = 7.2%
1.5% x 24 = 36%
Bank vangt per transactie in ruil voor wat afgewogen risico.
Ik denk dat het vooral de CC-bedrijven (amex, visa, ...) zijn die hier garen bij spinnen.
Overigens vermoed ik dat die 1.5% van de EU 1x per tijdseenheid geïndexeerd wordt
Wat is daar het nut van ? Als de prijzen stijgen, dan stijgt de prijs van CC-transacties vanzelf mee (want het in procentueel). Het enige wat hopelijk gebeurt, is dat ze het percentage (die 1.5%) naar beneden bij gaan stellen, want 1.5% lijkt me belachelijk hoog. In kan me niet voorstellen dat het risico van online-transacties 5x hoger is dan van niet-online transacties.
WaarAnders @RJG-22319 april 2023 19:02
Ok dan snap ik je berekening. Ik vermoed dat je compounded moet rekenen. Als je dat doet x12 maanden dan kom je op ongeveer 19% uit :)

Het zijn de banken als issuer van de kaart die garant staan. De banken betalen visa / mc voor 'het schema'. Amex werkt op een andere manier, niet via de banken.

Indexatie is omdat die 1.5% waarschijnlijk (deels?) op een bepaalde rentestand gebaseerd is. De bank geeft geen 1.5% krediet af wanneer de normale kredietrente veel hoger ligt.
wiseger
@Sissors18 april 2023 11:10
Hele hoge kosten? Bij fysieke winkels en restaurants bedragen die 0,3 procent van het aankoopbedrag. Bij online bestellingen is het 1,5 procent.

Hele hoge kosten lijkt me niet van toepassing bij dergelijke percentages.
RJG-223 @wiseger18 april 2023 13:16
Hele hoge kosten? Bij fysieke winkels en restaurants bedragen die 0,3 procent van het aankoopbedrag. Bij online bestellingen is het 1,5 procent.

Hele hoge kosten lijkt me niet van toepassing bij dergelijke percentages.
Als ik online een TV koop voor 1000 euro, en ik moet 15 euro extra betalen voor de transactie, dan vind ik dat best wel veel. Als ik dat weet, en ik heb de keuze, dan betaal ik liever via ideal, wat me hooguit een enkele euro zou kosten, als ik de transactiekosten zelf zou moeten betalen.
wiseger
@RJG-22318 april 2023 14:44
Jij hoeft helemaal niks extra's te betalen, sterker nog, dat is niet toegestaan.

Verder geldt dat bij een creditkaart betaling je je geld terug krijgt indien de TV niet geleverd wordt, of het nou oplichting of een faillissement is.

Laat je de TV vallen bij het aan de muur monteren, ook dan ben je blij met die aankoop verzekering die je erbij kreeg.

Dus zelfs al had je 15 euro extra moeten betalen (mag dus niet), het kan het zomaar waard blijken te zijn.
RJG-223 @wiseger18 april 2023 15:21
Jij hoeft helemaal niks extra's te betalen, sterker nog, dat is niet toegestaan.
En wie betaalt die 15 euro dan ? De winkelier ? Laat me niet lachen. Die berekent dat geld gewoon door aan de consument. Aan mij dus. Niet als extra kosten, maar gewoon door alle prijzen met 1.5% te verhogen. Dus die 15 euro betaal ik uiteindelijk zelf. En voor wat: een verzekering die ik niet nodig heb, en die ik anders vast wel elders krijgen, en goedkoper, een garantie bij faillissement ? Dat is handig, want dat gebeurt elk jaar wel, dat ik bij een bedrijf gekocht heb dat failliet gaat (echt niet). En ik koop gewoon bij solide bedrijven, en die lichten hun klanten niet op. En bedrijven die hun klanten oplichten, die gebruiken juist geen credit cards !
wiseger
@RJG-22318 april 2023 20:49
15 euro op een tv van 1000 euro. Niet geleverd wel betaald hoeft je in je leven maar een keertje te overkomen om die 15 euro eruit te halen.
Its was destijds ook een betrouwbare keten. Net zoals Dixons, Megapool en MyCom. Ook bekende ketens gaan weleens failliet.
michielonline @morphje18 april 2023 12:52
Ik begrijp wat je wil zeggen, maar veel van je verhaal slaat ook op niet-creditcard betalingen.

Ook bij een normale pin betaling worden percentages afgeroomd. Sowieso pakt Currence (of hoe ze tegenwoordig heetten) een percentage en als je betaald met Apple Pay blijft daar ook nog wat aan de strijkstok hangen. Daarnaast betaal ik nog 8.85 EUR per maand aan ING voor mijn betaalpakket.

Bij een creditcard betaling, betaal ik 0 euro voor mijn betaalpakket, en blijft er hoogstwaarschijnlijk een iets hoger percentage aan de CC strijkstok hangen. Echter voor mij als consument maakt dat niets uit. Die TV bij de mediamarkt is 999,- EUR ongeacht mijn betaalmiddel.

Als ik dan bij mijn CC maatschappij 4.15% rente krijg, waar dat bij ING op moment van schrijven 0.5% is, dan weet ik niet of ik perse duurder uit ben met de intransparante credit card oplossing.
Polydeukes @pdukers18 april 2023 09:50
Dirsuptie van wat precies? Apple is nog steeds geen bank en maakt gebruik van diensten van een bestaande bank:
Het gaat volgens Apple om een Savings-spaarrekening bij Goldman Sachs
Verwijderd @Polydeukes18 april 2023 10:39
Dirsuptie van wat precies? Apple is nog steeds geen bank en maakt gebruik van diensten van een bestaande bank:
Disruptie van betalingsverkeer? Van de algehele bank beleving? Eigenlijk alles omtrent het bankgebeuren?

Apple is meer een bank dan je denkt in de US, ze hebben hun eigen titanium betaalkaart, betaal later oplossing, een gehele PoS oplossing met enkel iPhones, ga zo maar door.

Mogelijk heb je het gemist maar draadloos betalen via Apple Pay heeft hier in Nederland zelfs menig leven veranderd. Ik heb in ieder geval al meer dan een jaar geen portemonnee meer bij me..

Moet je nagaan wat er gebeurd als Apple Tap to Pay beschikbaar gaat maken in Nederland. Weet je hoeveel een point-of-sale (POS) systeem kost? Maar uiteindelijk merk jij er niets van als klant zijnde..
Alxndr @Verwijderd18 april 2023 11:04
Wat doe je met de rest van de dingen die in je portemonnee zitten zoals rijbewijs, Zorgverzekeringspas, backup cash etc?

Betalen met je telefoon voegt voor mij persoonlijk net zoveel toe als een slimme thermostaat of op afstand bedienbare verlichting: ongeveer net niets. De tijd die ik zou besparen voor die gemiddeld 2 transacties per dag is echt compleet verwaarloosbaar.

Maar mijn grootste bezwaar is een niet-bank toegang tot mijn geld en betaalgegevens verstrekken. Apple/Google en geen enkele fintech komt aan mijn zuurverdiende centen.
TheVivaldi @Alxndr18 april 2023 11:33
Slimme thermostaat vind ik nog wel handig omdat je programma's kunt instellen, zodat-ie automatisch op bepaalde tijden hoger of lager gaat. Dat kan ook wel met de hand, maar het is wel lekker om uit bed te stappen en niet in de kou te staan (appartement uit 1922, redelijk geïsoleerd door woningcorporatie, maar niet goed genoeg).

De rest ben ik met je eens.
Alxndr @TheVivaldi18 april 2023 12:29
Heb je niet dat je je op sommige dagen gewoon warmer of kouder voelt? Sommige dagen vind ik het best als het 16 graden in huis is, op andere dagen heb ik het bij 20 graden koud. Als de verwarming altijd op 18 graden zou staan, zou ik vaak meer verbruiken.

Maargoed, waar heb ik het over, ik woon nu in een huis met houtgestookte CV zonder thermostaat en plexiglas in alle behalve 1 kozijn. :X ik zit wel in Spanje, dus de zon is een stuk sterker hier, heb de verwarming in de laatste maand maar 1x aan gehad.
Frenziefrenz @Alxndr18 april 2023 13:03
Je kunt de "slimme" thermostaat (jaren '80/'90 slim volstaat, beter zelfs) ook vertellen om altijd op weekdagen tussen x en y minstens 15 graden te zijn zodat het ten minste niet 8 graden is. Dan kun je 'm altijd handmatig iets omhoog zetten indien noodzakelijk, maar vaak is dat dan niet nodig. :)
Alxndr @Frenziefrenz18 april 2023 13:19
Je wilt je huis toch altijd minimaal op 15 graden houden tenzij je een week(end) weg bent? Volgens mij stond mijn verwarming altijd minimaal op 15, tenzij het hartje zomer was.

Ik merk dat ik al te lang niet meer in een koud land als NL en een huis met een goede CV en thermostaat gewoond heb om het goed te kunnen herinneren. Waar het mij om gaat is dat ik wel opsta en op het knopje druk als het nodig is. Dat geld voor een 'slimme' thermostaat koop ik liever een kratje bier voor ;)
Frenziefrenz @Alxndr18 april 2023 18:39
Overdag meestal wel, 's nachts niet noodzakelijk. Dat hangt af van de isolatie en je persoonlijke gewoontes en voorkeuren. Anders heb je de kans dat je midden in de nacht zwetend wakker wordt omdat de thermostaat vond dat het zo nodig 16 graden moest zijn. Dus dan is het best wel handig om te kunnen zeggen dat-ie gerust richting 13 mag dalen, maar om bv. 6:30 uur wel mag beginnen om weer wat op te warmen richting 16.

Overigens in zekere mate hoe kouder buiten hoe lager de thermostaat, want dan schiet-ie veel enthousiaster aan. :P
RJG-223 @TheVivaldi18 april 2023 13:31
Slimme thermostaat vind ik nog wel handig omdat je programma's kunt instellen, zodat-ie automatisch op bepaalde tijden hoger of lager gaat
En dat soort thermostaten bestaan al decennia. Daar heb je geen koppeling met je telefoon voor nodig, geen duur cloud-abonnement, en geen koppeling met een amerikaans (of chinees...) bedrijf dat je gegevens verkoopt, etc.
TheVivaldi @RJG-22318 april 2023 14:42
Heb ik ook allemaal niet: ik heb een Toon en gebruik hem alléén vanaf de Toon zélf. Oké, wel een abonnementje a €4,95 per maand, maar dat is niet duur, alleen voor updates en ondersteuning en Nederlands bedrijf (Eneco).
RJG-223 @TheVivaldi18 april 2023 15:24
Heb ik ook allemaal niet: ik heb een Toon en gebruik hem alléén vanaf de Toon zélf. Oké, wel een abonnementje a €4,95 per maand, maar dat is niet duur, alleen voor updates en ondersteuning en Nederlands bedrijf (Eneco).
Ik heb ook een klokthermostaat. Kost me 0,00 euro per maand. Geen updates nodig, want het functioneert gewoon. Wat is dan de toegevoegde waarde van die Toon ? Misschien is de interface iets gebruikersvriendelijker ? Is dat zo belangrijk dat je daar 300 euro voor wil betalen in 5 jaar ? Voor jou misschien wel. Voor mij niet.
TheVivaldi @RJG-22318 april 2023 16:23
Gebruiksvriendelijker inderdaad, maar ook dat ik ondersteuning en gratis reparatie krijg. Ik heb hem nu al 5 jaar en nog steeds ondersteuning en gratis reparatie als er iets kapot is (aan de Toon of aan een module).

En ja, het kost iets, maar ik vind het ook zonde en mileu-onvriendelijk om hem te vervangen voordat-ie stuk is. Als-ie stukgaat, dan zien we wel weer.
x280 @TheVivaldi18 april 2023 17:53
Ondersteuning en reparatie is niet gratis, je zegt in je vorige bericht dat je er 5 euro per maand voor betaald. Je zou gek moeten zijn om dit te kopen...
TheVivaldi @x28018 april 2023 17:55
Gratis in die zin dat ik niet hoef te betalen voor vervangende modules en hoge uurlonen van reparateurs. Voor 5 euro per maand valt dat best mee: denk dat ik met gemiddelde voorrijkosten alleen al een jaarbedrag kwijt ben van wat ik nu betaal, laat staan reparatiekosten en vervangende modules.

En ondersteuning ook qua updates, hè. 5 jaar is best een lange periode: genoeg smartphones met gratis updates die allang geen ondersteuning meer krijgen. Of alleen nog tegen betaling met ESR, maar laatsgenoemde kost een vermogen. Of Googles slimme thermostaat waar ze vroegtijdig updates hebben stopgezet. En het blijft niet bij 5 jaar, want de updates gaan nog steeds door zolang ik betaal.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 14:08]

Verwijderd @Alxndr18 april 2023 13:20
Wat doe je met de rest van de dingen die in je portemonnee zitten zoals rijbewijs, Zorgverzekeringspas, backup cash etc?

Autosleutel is een app, betaling is een app (Apple Pay), toegang tot de deur is een app (Nuki), Zorgpas is een app (A.S.R.), backup cash heb ik niet echt (en ik zie nu dat ik dat al niet heb sinds 2020).

Betalen met je telefoon voegt voor mij persoonlijk net zoveel toe als een slimme thermostaat of op afstand bedienbare verlichting: ongeveer net niets. De tijd die ik zou besparen voor die gemiddeld 2 transacties per dag is echt compleet verwaarloosbaar.
Helemaal eens hoor, het voegt niet veel toe anders dan niet meer je pin in te hoeven voeren (biometrisch). Maar het gaat er mij juist om dat ik minder mee hoef te sjouwen.

Maar mijn grootste bezwaar is een niet-bank toegang tot mijn geld en betaalgegevens verstrekken. Apple/Google en geen enkele fintech komt aan mijn zuurverdiende centen.
Je lokale bank handelt de betaling af en Apple heeft geen inzicht in je betalingverkeer. Al je betalingen blijven op je telefoon en worden niet tussen je apparaten uitgewisseld. Je moet daarom ook ieder apparaat individueel configureren voor Apple pay en 'ziet' dus niet de betalingen die je met andere apparaten doet.

Mijn advies is dat je er gewoon even over inleest en je eigen conclusies trekt:
https://support.apple.com/nl-nl/HT203027
Apple Pay is ook ontworpen voor de beveiliging van persoonlijke gegevens. Apple bewaart geen originele nummers van creditcards, bankpassen of prepaidkaarten die u gebruikt met Apple Pay en heeft er ook geen toegang toe. En wanneer u Apple Pay gebruikt met creditcards, bankpassen of prepaidkaarten, bewaart Apple geen transactiegegevens die naar u kunnen worden teruggeleid. Uw transacties blijven tussen u, de winkelier of ontwikkelaar en uw bank of uitgever van de kaart.
Alxndr @Verwijderd18 april 2023 13:33
Noem me arrogant of bijdehand, maar ik hoef niets te lezen om te weten dat apple of Google of wie dan ook er vroeger of later wat van voordeel dan ook van heeft. Het zijn commerciële bedrijven en geen filantropische instellingen.

Ik zie het "gemak" puur als marketing, want het meenemen van een sleutelbos en portemonnee kost mij echt 0 moeite. En trouwens, hoeveel extra heb je moeten betalen voor je auto, sloten etc die dit allemaal kunnen?

Nog afgezien van de praktische nadelen, wat bijvoorbeeld als iemand even je auto wil lenen of moet verplaatsen? Geef je dan je telefoon uit handen? Of als er weer eens een pinstoring is? Of je batterij leeg is, of je telefoon gestolen/kwijt is?
Verwijderd @Alxndr19 april 2023 22:53
Noem me arrogant of bijdehand, maar ik hoef niets te lezen om te weten dat apple of Google of wie dan ook er vroeger of later wat van voordeel dan ook van heeft. Het zijn commerciële bedrijven en geen filantropische instellingen.
Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en uiteraard zit er een verhaal achter.
Persoonlijk zie ik het een manier voor apple om je in hun ecosysteem te krijgen (en te houden).
Uiteraard kunnen ze dit verder uitbouwen (en dat zullen ze ook doen, zie dit artikel).

Ik zie het "gemak" puur als marketing, want het meenemen van een sleutelbos en portemonnee kost mij echt 0 moeite. En trouwens, hoeveel extra heb je moeten betalen voor je auto, sloten etc die dit allemaal kunnen?
Voor iedereen is dat anders uiteraard. Ik vind het erg ongemakkelijk als sleutels in mijn broek steken of ik op mijn portemonnee zit. Ik merkte ook dat ik ze vaak uit de zak haalde en op tafel legde (en soms vergeet). Wat betreft kosten, de auto heeft helemaal geen sleutels meer (dus dat was standaard en geen extra kosten). Het slot is inderdaad een eenmalige kostenpost maar gezien dat de laatste sleutel was vond ik dat geen probleem. Het koppelt ook fijn in de huisautomatisering en start ook een aantal zaken af als ik binnenkom. Sterker nog, als ik op de deur afloop, dan kan ik de deur zo open drukken (met boodschappen in de handen).

Nog afgezien van de praktische nadelen,
Ik zie niet zozeer nadelen? Het enige wat ik jammer vindt is dat het slot niet bedraad kan worden en ik eens in het jaar de batterijen moet vervangen (oplaadbaar). Dat geeft de app echter ruim van tevoren aan.

wat bijvoorbeeld als iemand even je auto wil lenen of moet verplaatsen? Geef je dan je telefoon uit handen? Of als er weer eens een pinstoring is?
De auto is op afstand vrij te geven of je kan een kaart (NFC) gebruiken in nood (maar nog nooit gebruikt). Uiteraard kan je ook gewoon andere telefoons toevoegen (zonder dure sleutels te hoeven kopen). Wat betreft pin storing, tja... Dan kan je natuurlijk ook niet pinnen, het is hetzelfde systeem als gewoon pinnen namelijk (alleen dan sneller en met biometrische verificatie).

Of je batterij leeg is, of je telefoon gestolen/kwijt is?
Deze hoor ik vaker en is inderdaad een valide punt. Maar ik ben zo'n persoon waar eigenlijk de telefoon nooit leeg is. Overal waar ik sta of zit ligt ook een lader, in de auto, op werk, thuis op het nachtkastje... Dus dat de telefoon leeg is maak ik eigenlijk nooit mee...

Iedereen zijn ding natuurlijk. Ik vind het echt fijn maar ik snap dat het niet voor iedereen is ;)
divvid @Alxndr18 april 2023 13:33
Betalen met je telefoon voegt voor mij persoonlijk net zoveel toe als een slimme thermostaat of op afstand bedienbare verlichting: ongeveer net niets.
Slimme thermostaat heeft mij al vele m3 gas bespaart. Normaal kom ik rond 18:00 thuis, dus programma op een comfy 19 graden rond die tijd. Het gebeurt vaak dat ik ineens 's avonds tóch niet thuis ben --> ff temperatuur op 16 graden houden vanaf locatie en weer een kuubje minder.
Alxndr @divvid18 april 2023 13:50
Dat is het typische argument wat je altijd hoort maar ik nooit gesnapt heb.

Als het koud is en je komt van buiten binnen, voelt je huis toch sowieso al warmer aan? Als je pas bij binnenkomst je verwarming aan zet, heb je toch weer een (half?) uur verwarmen bespaart. En als je op je fiets thuis komt heb je het zeker al warm en kan je nog een half uur wachten met de verwarming. Bovendien, 18:00 uur is tijd om te koken, daar wordt ik warm van (letterlijk) en m'n huis ook. Ok, voor dat laatste moet je wel een open keuken hebben natuurlijk ;)

Wat ik bedoel is dat je in plaats van standaard uit en aan waneer je het nodig hebt, kiest voor het 'comfort' van altijd aan en uit wanneer je het niet nodig hebt. Dit is in mijn ogen per definitie minder zuinig? Laat staan als je het een keer vergeet.

PS, uit nieuwsgierigheid, zo'n app, is dat niet ook weer een maandelijks abonnement, wat kost dat (en hoeveel kuub gas kan je daar voor kopen)?

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 14:08]

divvid @Alxndr18 april 2023 15:22
Dat is het typische argument wat je altijd hoort maar ik nooit gesnapt heb.
ben nogal een koukleum, maar ik snap je argument wel.
PS, uit nieuwsgierigheid, zo'n app, is dat niet ook weer een maandelijks abonnement, wat kost dat (en hoeveel kuub gas kan je daar voor kopen)?
nope, allemaal intern. Ik connect met de VPN naar mijn thuis netwerk en open dan de Resideo app.
TheVivaldi @Verwijderd18 april 2023 11:35
O ja, die titanium-betaalkaart. Hadden ze daar niet al een miljard verlies op gemaakt? Lekkere bank…

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 14:08]

Verwijderd @TheVivaldi18 april 2023 13:12
Natuurlijk kun je muggenziften op 1 ding.. Lekker inhoudelijk.
Had je trouwens nog een link voor je bijzondere statement dat men een miljard verlies maakt?
TheVivaldi @Verwijderd18 april 2023 13:14
https://www.phonearena.co...loss-for-goldman_id144868
WaarAnders @TheVivaldi18 april 2023 22:16
In hetzelfde artikel staat dat ze na 4 jaar break even denken te zijn. Of dat snel of niet is laat ik in het midden, maar iets zegt me dat zij die miljard als een investering zien die later uit moet betalen
RebelwaClue @Verwijderd18 april 2023 10:46
Mogelijk heb je het gemist maar draadloos betalen via Apple Pay heeft hier in Nederland zelfs menig leven veranderd. Ik heb in ieder geval al meer dan een jaar geen portemonnee meer bij me..
Dit geldt misschien voor iPhone gebruikers, maar betalen met je telefoon is al veel langer beschikbaar. En ik zie al heel erg veel PoS systemen bij kleine winkels en bv op de markt die gebruik maken van mobiele oplossingen.

Dus de impact is kleiner in Nederland dan je denkt tov Amerika.
RienBijl @RebelwaClue18 april 2023 11:18
Die zijn over het algemeen wel allemaal verschrikkelijk in gebruik. De populaire CCV compact (die nu vaak ook via de bank verkocht wordt aan ondernemers) is een verschrikkelijk instabiel product. En heeft samen met vrijwel elk ander alternatief het nadeel dat het nog steeds een los apparaat is, al heb ik die nog niet uitgeprobeerd.

Regulier betalen via de eigen telefoon (lees: niet een omslachtig systeem met een QR-code) is bij veel PsP's nog in ontwikkeling (al zijn er wel al partijen die het aanbieden), maar zal waarschijnlijk ook een ervaring inferieur aan die van Apple leveren.

Ik denk dat de impact nog al groot kan zijn, al is het maar om de markt met alternatieven op de PoS markt concurrentiedrang te geven.

[Reactie gewijzigd door RienBijl op 23 juli 2024 14:08]

RebelwaClue @RienBijl18 april 2023 13:51
Regulier betalen via de eigen telefoon (lees: niet een omslachtig systeem met een QR-code) is bij veel PsP's nog in ontwikkeling (al zijn er wel al partijen die het aanbieden), maar zal waarschijnlijk ook een ervaring inferieur aan die van Apple leveren.
De mensen met wie ik zaken gedaan heb via zon systeem, waren allemaal te spreken er over. En Apple is zeker niet de enige die goed is in dit soort zaken. Nogal een roze bril waar je hier door kijkt.
Verwijderd @RebelwaClue18 april 2023 13:25
En ik zie al heel erg veel PoS systemen bij kleine winkels en bv op de markt die gebruik maken van mobiele oplossingen.
Oh, dat weet ik maar weet je wat die systemen kosten? Die nemen een percentage van de transactie en als Apple daar gaat concurreren dan kan dat echt wel marktverstorend zijn. Tevens moet je daarnaast extra hardware (de chiplezer) voor aanschaffen of erger, een heel apparaat.

Tel zelf maar eens op: https://www.mypos.com/nl-nl/pricing-and-fees
RebelwaClue @Verwijderd18 april 2023 13:48
Hoezo hardware? MyPos werkt gewoon op je Android smartphone.
En natuurlijk kan Apple concurerren op prijs, maar is er al bekend wat hun tap to pay kost dan?
Verwijderd @RebelwaClue19 april 2023 22:56
Die kende ik nog niet. Overal kom ik van die extra readers tegen.
Polydeukes @Verwijderd18 april 2023 11:36
Apple is niet meer dan een tussenpartij. Betaling en sparen lopen nog altijd via traditionele banken. Dat vind ik persoonlijk niet disruptief maar hooguit innovatief.
En met mijn Android en ING-app kan ik ook gewoon met mijn telefoon betalen, en via de ANWB heb ik een credit-card, dus zo bijzonder is Apple in dezen totaal niet.
Alxndr @Polydeukes18 april 2023 12:37
Ik mis wat er precies innovatief is aan een tussenpartij? Zeker in Amerika kon je 20 jaar geleden zelfs bij je pak cornflakes of je favoriete club een (branded) creditcard aanvragen.

Sowieso heb en wil ik helemaal geen credit card, mijn bankkaarten (behalve m'n Nederlandse) zijn allemaal al jaren VISA debit, dat systeem komt binnenkort ook in NL ipv Maestro toch? Helaas want het systeem kent nogal wat nadelen, zo kost het verwerken van betalingen dagen voordat je het op je bankafschrift ziet staan.

Dat hele met je telefoon betalen heb ik geen ervaring mee en geen behoefte aan. Geldzaken gaan bij mij alleen via echte banken of cash. Misschien dat in de toekomst de voordelen wel opwegen tegen de nadelen, maar dat zie ik niet snel gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 14:08]

Polydeukes @Alxndr18 april 2023 15:28
Ik mis wat er precies innovatief is aan een tussenpartij? Zeker in Amerika kon je 20 jaar geleden zelfs bij je pak cornflakes of je favoriete club een (branded) creditcard aanvragen.
Daarom gebruik ik ook het woord 'hooguit' omdat Apple als een van de eerste betalen met je mobiel introduceerde en populair heeft gemaakt. Ongeacht bij welke bank je zat.
Sowieso heb en wil ik helemaal geen credit card, mijn bankkaarten (behalve m'n Nederlandse) zijn allemaal al jaren VISA debit, dat systeem komt binnenkort ook in NL ipv Maestro toch? Helaas want het systeem kent nogal wat nadelen, zo kost het verwerken van betalingen dagen voordat je het op je bankafschrift ziet staan.
Nederlandse bankkaarten zijn geen credit cards, dus als je in het buitenland bijv. een auto of hotelkamer wil huren dan zul je meestal toch echt een credit card nodig hebben. En het bankkaartensysteem in Nederland is tegenwoordig (meestal) V PAY, geen Maestro (meer).
Dat hele met je telefoon betalen heb ik geen ervaring mee en geen behoefte aan. Geldzaken gaan bij mij alleen via echte banken of cash. Misschien dat in de toekomst de voordelen wel opwegen tegen de nadelen, maar dat zie ik niet snel gebeuren.
Zelf gebruik ik het sporadisch en het is handig als je bijv. je portemonnee niet bij je hebt (ik heb mijn rijbewijs als ID altijd in mijn telefoon, maar verder niks aan pasjes want alles digitaal). Als ik kijk naar de jongeren op de hogeschool waar ik werk gebruik 90% alleen de telefoon voor pinbetalingen, dus het is echt de toekomst. Wat wij oudjes er ook van vinden. Overigens is betalen met je telefoon gewoon hetzelfde als betalen met een betaalpas/bankkaart. Je gebruikt alleen ipv de NFC-chip in je pas de NFC-chip in je telefoon. Deze is gekoppeld aan je bank-app.

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 23 juli 2024 14:08]

Alxndr @Polydeukes18 april 2023 17:52
...als je in het buitenland bijv. een auto of hotelkamer wil huren dan zul je meestal toch echt een credit card nodig hebben.
Kan zijn dat ik het verkeerd begrepen heb, maar dacht dat Vpay ook betekende dat je kaart het VISA Debitcard systeem met 4x4 cijfers met een vervaldatum, naam en ccv kreeg. Dit gebruiken volgens mij alle banken in het buitenland/EU, in ieder geval die waar ik een rekening heb.

Met mijn debit card van mijn eigen bank kan ik alles online: kopen, huren, reserveren, borg blokkeren (zonder dat het echt afgeschreven wordt) en zelfs geld terug gestort krijgen als ik bij een winkel iets retourneer.

Wat betreft mobiel betalen, dat kan niet met de Rabo app, dat hebben ze uitbesteed aan Google Pay kreeg ik vorig jaar een berichtje over. En hoewel ze bepaalde gegevens niet kunnen zien, moet je zo'n app wel allemaal permissies geven waar zij waardevolle info uit kunnen halen.

Anyway, het komt neer op persoonlijke voorkeuren en vertrouwen. Ik vind mijn pas in een NFC afgeschermde portemonnee veiliger dan in een app. En hoe veilig het ook zou moeten zijn en waarschijnlijk ook is, gegevens die ze niet hebben kunnen per definitie nooit gestolen of gelekt worden. Zelfs mijn datakluis/password manager heeft daarom nooit mijn volledige gegevens, ik laat altijd het laatste teken weg.
Verwijderd @Polydeukes18 april 2023 13:31
Apple is niet meer dan een tussenpartij. Betaling en sparen lopen nog altijd via traditionele banken. Dat vind ik persoonlijk niet disruptief maar hooguit innovatief.
Klopt, en het is inderdaad te discuteren of het disruptief is. Maar we praten hier vooral over de potentie.
P. vd Loo @Verwijderd18 april 2023 13:54
Hoezo disruptie van betalingsverkeer, bankbeleving (wat is dat trouwens), of alles omtrent het bankgebeuren (alles is wel heel veel)?

Als econoom zie ik het gewoon als verbetering voor de positie ban de klant doordat er meer concurrentie ontstaat.
pepsiblik @pdukers18 april 2023 09:34
Kan? Zal :+
CirclDigital @pdukers18 april 2023 11:01
Haha.... het is vooral bijzonder dat ze weer Goldman als sukkel hebben gevonden voor hun eigen PR.

De creditcard lijkt voor Goldman al een complete mislukking waar ze al minsten 1miljard op hebben verloren, kijken wat dit ze nu weer gaat kosten.
WaarAnders @CirclDigital18 april 2023 22:22
Heb GS net income van de laatste jaren bekeken? Dat zou ik niet in de categorie sukkel plaatsen.

Die miljard verlies zien ze als investering. Break even in 4 jaar aldus hun communicatie
CirclDigital @WaarAnders19 april 2023 09:45
De retail bank is financieel één groot drama, en dat gaat echt niet snel veranderen.
Hier geld ook duidelijk het gezegde over die schoenmaker....
WaarAnders @CirclDigital19 april 2023 10:52
Fair, Marcus is er nu een aantal jaar en is geen succes gebleken. Het wordt nu intern opgesplitst in meerdere divisies. Dit credit card stuk gaat bij andere fintech elementen.

Het schoenmaker stuk ben ik niet helemaal met je eens. Een bank die geen nieuwe producten ontwikkeld gaat niet met zn tijd mee. Een credit card is een lening product, dus het is niet alsof de schoenmaker opeens ook eten gaat verkopen. Misschien meer dat de schoenmaker een andere doelgroep wil benaderen (retail). Marcus ging de fout in. Maar een samenwerking met Apple? Apple snapt de retail markt wel aardig... GS begrijpt (corporate) loans. Retail loans zijn niet hetzelfde, maar met enige creativiteit wel een simpelere vorm te noemen
CirclDigital @WaarAnders19 april 2023 10:59
Het is gewoon heel simpel... als je in de retail markt snel van niets naar een fatsoenlijke positie wil gaan dan moet je extra risico's nemen om gelijk flink wat klanten binnen te halen. En nou zullen ze gedacht hebben dat klanten via Apple ook goede klanten zouden zijn. Blijkt alleen niet waar, het percentage dat zijn schuld niet betaald is (veel) hoger dan bij de meeste andere aanbieders. Plus ze betalen Apple ook nog, gewoon een slechte deal.

En dat blijkt, de schatting is zelf een totaalverlies op de card van 2-3miljard!
WaarAnders @CirclDigital19 april 2023 11:49
Opvallend dat die groep vaker zn schulden niet betaald dan bijvoorbeeld de Ross, Marshals of andere retailers credit card.

Daar zou ik graag meer over lezen. Heb je misschien een linkje?
CirclDigital @WaarAnders19 april 2023 11:52
Deze bijvoorbeeld: https://www.cnbc.com/2022...ing-subprime-problem.html en https://9to5mac.com/2023/...re-goldmans-sachs-losses/

Voor een deel heeft het dus te maken met de wat lagere fees maar ook met de hogere afschrijvingen omdat ze klanten binnenhalen met slechtere kredietratings.

Maar er is genoeg te vinden over de mega verliezen die ze nog steeds verkopen als een succes :-).

[Reactie gewijzigd door CirclDigital op 23 juli 2024 14:08]

R3M1 @pdukers18 april 2023 20:36
Wat is de disruptie? Het is nog steeds een bank die deze dienst verleend — het is meer een PR/Marketing effort. GS white labelled een bestaand product voor Apple.
Rogers @fsfikke18 april 2023 10:31
Maar in Amerika krijgen ze dus 4.1% rente met een FED rente van 5% en wij bij bijv. ING 0.5% met een ECB rente van 3%, dat is toch wel erg uit verhouding en voelt alsof we genaaid worden.
Laatst nog in het nieuws dat ING meer winst maakt dankzij de hoge rente (die ze dus niet doorrekenen aan de klanten).

[Reactie gewijzigd door Rogers op 23 juli 2024 14:08]

fsfikke @Rogers18 april 2023 10:49
De ING is geen nieuwe speler in de bankenwereld die met hoge rentes klanten moet lokken voor een nieuw product. Daarmee is het nogal een scheve vergelijking. In Nederland zijn er ook aanbieders die hogere rentes aanbieden.
Rogers @fsfikke18 april 2023 17:47
Goldman Sachs is ook geen nieuwe speler en die geven 3.9% (volgens een post hier).
wiseger
@Rogers18 april 2023 11:31
Bunq biedt 2,01 procent rente. Het is de consument die het zelf wel makkelijk vind zijn geld bij de grootbank te laten staan. Klagen over de winst van die grootbank is dan mijn inziens niet op zijn plaats. Het is een kleine moeite om je geld elders te stallen.
this @wiseger18 april 2023 13:05
Maar Bunq kost ook wel gigantisch veel elke maand.
sjorsbeans @this18 april 2023 14:15
die spaarrekeing schijnt gratis te zijn.
wiseger
@this18 april 2023 14:39
Sparen is gratis als je Easy Savings neemt. Je kan bij Bunq ook duurdere abonnementen aanschaffen, die tot wel 20 euro per maand, maar waarom zou je dat doen voor een simpele spaarrekening?
Rogers @wiseger18 april 2023 17:48
Laatst nog een artikel gelezen dat die bank op de rand van de afgrond staat qua financiën. Dan kan je je ook afvragen of er genoeg geld naar beveiliging enz gaat.
Stijnvi @Rogers18 april 2023 11:30
In Nederland kan je ook gewoon terecht bij een online dienstverlener als Raisin die je rekeningen laat openen bij andere EU banken met rentes rond de 3%.
Marve79 @Rogers18 april 2023 11:42
Dat voelt niet zo dat is ook gewoon zo, daarom je spaarcenten opnemen en beleggen.

Zelfs als je vrij risicoloos wilt bleggen kun je zo 3% per jaar pakken.
tomic @Marve7918 april 2023 11:54
Dit klinkt leuk, maar ik spreek je weer als je in 2007 begon en geld nodig had in 2013. Tuurlijk; daarna ging het weer lang goed, maar 3% risicovrij, dat moet ik nog tegenkomen. Bij beleggen is er altijd risico, ongeacht het product.

ik beleg sinds 1998.
Marve79 @tomic18 april 2023 12:11
Risicovrij bestaat niet, maar minimaal risico. Sparen is nu 10% per jaar weggooien.

Zelfs sparen is niet 100% risicoloos.
Rogers @Marve7918 april 2023 17:52
Beleggen is nooit risicoloos.
Historisch gezien was het rendement goed op de beurs, maar de laatste jaren is het toch behoorlijk onstabiel en risicovol voor de gewone belegger.
Alxndr @Rogers18 april 2023 12:44
Goh, in een ander land op een ander continent zijn de % en regels anders, wat gek :+

En genaaid worden is mij een te ruim begrip, als je het zo zegt lijkt het net alsof je vind dat bedrijven niet (te veel) winst mogen maken. Waarom zou er toch niet een bank zijn die zaken wel eerlijker/beter doet? Daarmee zou je toch ontelbaar grote aantallen klanten winnen en de concurrentie de markt uit duwen?


/S
Rogers @Alxndr18 april 2023 17:49
Ga eens lezen hoe het bijna onmogelijk is om een nieuwe bank te beginnen. Bunq hebben ze het ook aardig moeilijk gemaakt. Die wereld dekt zichzelf in.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 23 juli 2024 14:08]

Alxndr @Rogers18 april 2023 18:14
Waar een wil is... maar die wil is er blijkbaar niet (genoeg).

Een bank die voor z'n klanten ipv z'n aandeelhouders kiest staat 3-0 achter, al was het alleen omdat dan niemand, behalve de klanten zelf misschien, er in willen investeren. Idealisme is leuk, maar te duur en/of niet rendabel genoeg voor de meeste mensen.

En ook zul je schaalvoordelen moeten missen en dus duurder zijn, waar ga je die extra hoge rente dan van betalen? Of je moet al een verdien model als Bunq hebben waarbij je mensen tot €18 per maand laat betalen. En ik dacht dat mijn Triodos rekening al duur was ;)

Wat bedoel je trouwens precies met bijna onmogelijk, Bunq heeft een bankvergunning uitgegeven door DNB? Als jij ook genoeg geld hebt en aan alle eisen voldoet, mag, net zoals iedere andere vergunning, een bankvergunning niet gewijgerd worden.
SuperDre @fsfikke18 april 2023 11:19
ugh, we zouden hier dromen van zulke rentes, die hebben we hier nooit (of in iedergeval al 10tallen jaren) gehad.
Marve79 @fsfikke18 april 2023 11:32
4.65% is nog altijd niet genoeg om de inflatie te verslaan. Sparen is geld verliezen, beleggen is beter :)
Enai @fsfikke18 april 2023 12:38
Hold on, wat houdt me tegen om mijn geld op zo'n high yield savings account te zetten als Europeaan?
WaarAnders @Enai18 april 2023 22:38
Ik weet niet zeker of ze niet Amerikanen accepteren. Goede kans van niet. Maar als dat wel zo is dan kan het. Houd wel rekening met het feit dat dit een dollar rekening is, oftewel currency risico
Donstil
@fsfikke18 april 2023 13:40
[...]

De eerste Google hit voor een savings account via GoldmanSachs komt op 3.9%, dus zo ongelofelijk veel hoger is het niet: https://www.marcus.com/us/en/savings/high-yield-savings vergelijkingen met andere banken gaan sommigen tot 4.65%

Of heeft @TijsZonderH niet door dat rentes in andere landen anders zijn dan in Nederland? Bijvoorbeeld door een FED rente van 5% ipv 3% van de ECB?
Vraag mij af of die "eerste hit op google" wel representatief genoeg is, het lijkt behoorlijk uit een te lopen daar.

Want de nieuws sites (o.a. 9to5mac) hebben het ook over: It offers a high-yield APY of 4.15%, which is “more than 10 times the national average. There are no fees, no minimum deposits, and no minimum balance requirements.
CivLord 18 april 2023 10:41
Het lijkt een vreemde stap. Een techbedrijf dat plotseling ook spaarrekeningen aan gaat bieden. Het lijkt logisch dat het ze vooral om de transactiedata gaat, maar daar heb je geen spaarrekening voor nodig, een betaalrekening of creditcard is genoeg, en die laatste wordt al door Apple aangeboden.
Er lijkt voor Apple echter nog een andere reden te zijn. Namelijk een grote pot met geld waar ze met gunstige voorwaarden uit kunnen lenen.

Apple maakt gigantisch veel winst, maar het grootste deel van die winst wordt in belastingparadijzen geparkeerd. Wanneer ze een deel daarvan naar de VS halen, om het uit te kunnen geven, moeten ze er alsnog in de VS belasting over betalen. Veel investeringen en andere kosten kunnen van de winst afgetrokken worden, zodat de belastbare winst lager wordt, maar dat geldt niet voor alle kosten. Voorbeelden van kosten die niet van de belastbare winst afgetrokken kunnen worden zijn bv. dividenduitkeringen en terugkopen van eigen aandelen. Voor de dividenduitkering heeft Apple in het verleden leningen afgesloten (geen idee of dat incidenteel was of dat ze dat elk jaar doen), waarvoor de aflossingen via bepaalde constructies nog een beetje belastingvoordeel opleveren. Wanneer Apple er zelf voor zorgt dat hun gebruikers gezamenlijk een grote pot geld bij een bank stallen, kan Apple een veel betere deal sluiten met die bank voor voorwaarden en rente op leningen.
Groningerkoek @CivLord18 april 2023 13:17
Kom hier toch wel wat onzin tegen.
Apple maakt gigantisch veel winst, maar het grootste deel van die winst wordt in belastingparadijzen geparkeerd. Wanneer ze een deel daarvan naar de VS halen, om het uit te kunnen geven, moeten ze er alsnog in de VS belasting over betalen.
Apple heeft de afgelopen jaren juist tientallen Miljarden belasting betaald om honderden Miljarden naar de US te brengen.
CivLord @Groningerkoek18 april 2023 14:50
En wat klopt er niet van de quote die jij aanhaalt?
Klopt het niet dat ze een groot deel van de winst in belastingparadijzen parkeren?
Klopt het niet dat ze alsnog belasting moeten betalen wanneer ze (een deel van) die winst naar de VS halen?

Dat ze in de afgelopen jaren om politieke redenen een deel van die winst alsnog naar de VS hebben gehaald en daarover alsnog belasting hebben betaald verandert daar niets aan.
Groningerkoek @CivLord18 april 2023 15:51
Wat er aan die quote niet klopt heb ik je net verteld, maar ik wil mijzelf wel herhalen: Apple heeft al jaren geleden haar Cash naar Amerika verplaatst en daar ook keurig tientallen miljarden aan belasting over betaald.

Je praat dus onzin.
CivLord @Groningerkoek18 april 2023 16:14
Hebben ze al hun cash naar de VS gehaald?
Of net genoeg om een wetswijziging te voorkomen die het gebruik van belastingparadijzen een stuk lastiger en duurder zou maken. Wat ik me van de nieuwsberichten kan herinneren was het het laatste en staat het merendeel van hun cash nog gewoon ergens onder de palmbomen.
Groningerkoek @CivLord18 april 2023 16:40
Hebben ze al hun cash naar de VS gehaald?
Ja, al in 2018 en toen hebben ze 38 Miljard USD belasting betaald in Amerika en het geld wordt grotendeels ook in Amerika geïnvesteerd, zo hebben ze bijvoorbeeld in 2021 een 5-jarig investeringsplan van 430 Miljard USD aangekondigd in Amerika.

Dat het geld in Ierland en andere landen stond is iets van vroeger, je loopt jaren achter met de feiten.
JosPlays 18 april 2023 08:22
Van mij mogen ze dit ook in Nederland doen. Geen kosten en dan ook nog eens 4,15 procent rente. Las laatst ook dat ze gespreid betalen gingen aanbieden (zonder extra kosten). Apple probeert echt een positie te krijgen in de Amerikaanse huishoudens zo.
Sissors @JosPlays18 april 2023 08:34
Rentes in Amerika liggen significant hoger dan hier, dus ook de rentes op spaarrekeningen, en dat kan je niet 1 op 1 vergelijken. Wanneer Apple hier een spaarrekening zou openen, zou het toch rentes zijn die hier realistisch zijn. Dus hoger dan bij de grootbanken, maar vergelijkbaar met de online banken. Zie bijvoorbeeld: https://www.bankrate.com/banking/savings/rates/.

En die CC kickbacks hoop ik toch echt dat we niet gaan krijgen hier. Want die worden betaald door enorm hoge kosten van CCs voor de winkels, en dan krijg je een stukje terug. Reken gewoon lagere kosten. Maar gezien de EU winkels verbiedt om de hogere CC kosten door te berekenen, ben ik bang dat we daar uiteindelijk ook hier op uitkomen, met Visa / Mastercard als grote winnaars.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 23 juli 2024 14:08]

stefanwitkamp @Sissors18 april 2023 10:10
Gelukkig is die verplichting hand in hand gegaan met een verplichte verlaagde interchange rate voor cc, ook van uit de EU. Zo gek zijn ze daar in Brussel dus gelukkig nog niet. Hoge kosten + hoge kickbacks zul je dus op consumer cards in de EU niet zien (in ieder geval niet op MasterCard en VISA, AmEx valt hier buiten en mag wel als shop extra voor gevraagd worden).

On-topic: Interessant dat Apple deze stap zet. Zo trekt het ook weer mensen richting hun Card, interfaces en natuurlijk lock-in op hun phones, toch de core business. Daarbij is het wel goed om de kanttekening die @Sissors en @fsfikke hierboven plaatst in ogenschouw te nemen (kan wellicht in het artikel?!): de rente ligt daar in de US een stuk hoger dan hier, en de vergelijkbare spaarrekening bij Goldman Sachs zelf levert ook al 3.9%. Zeker voor ons als Nederlanders met onze lage rentes wel een goede kanttekening.
TheVivaldi @stefanwitkamp18 april 2023 11:37
Gelukkig is die verplichting hand in hand gegaan met een verplichte verlaagde interchange rate voor cc, ook van uit de EU. Zo gek zijn ze daar in Brussel dus gelukkig nog niet. Hoge kosten + hoge kickbacks zul je dus op consumer cards in de EU niet zien (in ieder geval niet op MasterCard en VISA)
O, dus daarom ben ik voor mijn creditcard hier in Nederland (dus de EU) bij ICS sinds dit jaar ineens 65 euro per 3 jaar gaan betalen terwijl ik voor heen 30 euro per 3 jaar betaalde? Of noem je iets meer dan een verdubbeling geen “hoge kosten op consumentenkaarten”?
Alxndr @TheVivaldi18 april 2023 12:58
Als ze hun geld linksom niet halen, doen ze het wel rechtsom? Kosten die jij voor je kaart betaalt zijn andere kosten dan kosten per transactie en kosten die verkopers moeten betalen lijkt me.

Ik heb liever dat mensen extra voor hun kaart betalen, dan dat de kosten in een algemene prijsstijging verwerkt worden waardoor de mensen zonder CC gedwongen worden om mee te betalen voor andermans gemak.

Maargoed, straks hoef je helemaal geen creditcard meer te hebben als Vpay Maestro vervangt. Ik heb voor mijn buitenlandse rekeningen al jaren debitcards waar je op dezelfde manier mee betaald als een creditcard. Wel de lusten, niet de lasten.

Het enige voordeel van een CC wat ik kan bedenken is kopersbescherming, maar dat is net zoals bij iedere andere verzekering: gemiddeld kost het meer dan het oplevert = geldklopperij.
ari3 @Sissors18 april 2023 10:24
En die CC kickbacks hoop ik toch echt dat we niet gaan krijgen hier. Want die worden betaald door enorm hoge kosten van CCs voor de winkels, en dan krijg je een stukje terug. Reken gewoon lagere kosten. Maar gezien de EU winkels verbiedt om de hogere CC kosten door te berekenen, ben ik bang dat we daar uiteindelijk ook hier op uitkomen, met Visa / Mastercard als grote winnaars.
Eens dat kickbacks ongewenst zijn, maar gezien bijvoorbeeld loyalty- of spaarkaarten van supermarkten niet verboden zijn, heb ik geen hoge verwachtingen...

Het lijkt mij goed als de overheid klantenkaarten, spaarpuntenacties en koppelverkoop gaat verbieden. De relatie prijs-kwaliteit-service zou bepalend moeten zijn in de economie. Ik zie de korting liever direct aan de kassa op producten die ik koop in plaats van spaarzegeltjes die mij zouden moeten aanzetten om nog meer te kopen bij dezelfde winkel.

Ook kickbacks in de vorm van sportsponsoring zou verboden moeten worden. Banken en verzekeraars gebruiken een deel hun winsten opbrengst om allerlei sporters te sponsoren. Dat is gewoon koppelverkoop, geef mij maar gewoon een lagere prijs en laat die sponsoring maar achterwege.
Alxndr @ari318 april 2023 13:04
Toch zie je als je om je heen kijkt dat dat gewoon niet werkt.

Als er genoeg mensen zouden zijn die denken als jij, en als bedrijven op die manier net zoveel (of meer) winst kunnen maken, was het allang een feit.

Volgens mij zijn er trouwens ook wel banken en verzekeraars te vinden die niet sponsoren? Maar die hebben dan waarschijnlijk op de een of andere manier minder of te weinig bekendheid ;)

Ik hoop dat er in de nabije toekomst eindelijk eens een grote volksbeweging ontstaat die ziet dat de enige manier om in deze wereld gehoord te worden stemmen met je portemonnee is. Zolang we deze bedrijven geld blijven geven = is expliciet steunen, zal het alleen maar erger worden, kijk bijvoorbeeld naar microtransacties in games.

Toch maar wel meedoen omdat er (nog) geen alternatief is, is steunen van de status quo. Vroeger of later moet je gewoon extra betalen of van een product of dienst afzien om je punt te maken.
d3x @Sissors18 april 2023 08:59
De EU winkels verbiedt? er zijn zat online winkels die extra kosten rekenen voor het gebruik van visa, pp etc... 1-2-3%

De kost mag dan wel hoger zijn (ligt aan de regelingen tussen EU en visa/mastercard) het blijft een shitboeltje... want als ik op een NL website iets wil kopen dan zit ik daar met een resem van land gebonden betaalmiddelen waar ik niks aan heb als Belg.

Dus het is gewoon een EU probleem, mastercard/visa spelen gewoon in op het ontbreken van een locale speler. Kosten of geen kosten aan verkoper, het blijft een verkoopmodel.
Sissors @d3x18 april 2023 09:17
De EU winkels verbiedt? er zijn zat online winkels die extra kosten rekenen voor het gebruik van visa, pp etc... 1-2-3%
Dat kan, en in het geval van Paypal mag het, voor Visa overtreden die winkels de wet. Hier een link van de EU zelf: https://europa.eu/youreur...20een%20ander%20EU%2Dland.
want als ik op een NL website iets wil kopen dan zit ik daar met een resem van land gebonden betaalmiddelen waar ik niks aan heb als Belg.
Volgens mij bieden de meeste wel ook een mogelijkheid waar je als Belg mee weg komt. Los daarvan, dat is dus ook een impact van EU beleid, als winkel kan ik zo snel drie opties bedenken:
1. CCs accepteren, en accepteren dat je op die bestellingen marge kwijtraakt.
2. CCs accepteren, en hogere kosten verrekenen over alle bestellingen (oftewel dan betalen we met zijn allen als consument Visas winstmarge). Dat kan, maar sta je minder concurrerend in de markt.
3. CCs niet accepteren.

Als ze CCs hadden mogen accepteren, enkel de hogere kosten verrekenen, dan deden misschien wel meer dat.
TheVMaster Moderator WOS @d3x18 april 2023 13:43
Het mag gewoon niet. Ik zie ook genoeg thuisbezorgd-achtige toko’s die het doen, het is bij wet verboden en dat weten ze ook. Zolang er geen klachten komen en/of ze geen tik over de vingers krijgen gaan ze er gewoon mee door ;-(
Caayn @Sissors18 april 2023 09:15
En die CC kickbacks hoop ik toch echt dat we niet gaan krijgen hier. Want die worden betaald door enorm hoge kosten van CCs voor de winkels, en dan krijg je een stukje terug. Reken gewoon lagere kosten. Maar gezien de EU winkels verbiedt om de hogere CC kosten door te berekenen, ben ik bang dat we daar uiteindelijk ook hier op uitkomen, met Visa / Mastercard als grote winnaars.
Dit is iets wat mij betreft echt wel terug gedraaid mag worden door de EU. Gratis geld bestaat niet.

Waarom betaal ik mee aan de CC kickback van een andere klant 8)7
Menesis @JosPlays18 april 2023 08:41
De vraag is of je dan ook een hogere hypotheekrente wilt, dat hangt namelijk samen :+
Voor mij zou het alsnog aantrekkelijk zijn (lage hypotheek).

[Reactie gewijzigd door Menesis op 23 juli 2024 14:08]

mr.loepie @Menesis18 april 2023 09:08
Precies!! laat maar lekker laag zo, Vind ik wel prima.
Robby517 @Menesis18 april 2023 09:49
Die staat nog 22 jaar vast op 1.2% dus laat maar komen /sarcarsm
Rann @JosPlays18 april 2023 08:26
if you're not paying for the product, you are the product
Naafkap @Rann18 april 2023 08:36
Gaat vaak op, alleen nu niet. Je leent je geld uit aan de bank en daar staat als vergoeding de rente tegenover.
GenomDalar1983 @Naafkap18 april 2023 08:38
Wat dacht je van de vorm van informatie van al jouw aankopen en ook nog eens je saldo. In de US heb je veel minder privacy dan in de EU. Dat wordt geheid doorverkocht.
Naafkap @GenomDalar198318 april 2023 08:43
Dat is speculatie zonder enige onderbouwing. Indien dit het geval zou zijn, dan moet dit worden vermeld in de voorwaarden. Zo niet, dan is het een overtreding en zal daarop gehandhaafd worden door het bevoegd gezag.
kodak @Naafkap18 april 2023 10:05
Banken in de vs verdienen geld met persoonsgegevens van klanten. Dat voorwaarden duidelijk horen te zijn wijzigt dat duidelijk niet zomaar.
Fre4ked @GenomDalar198318 april 2023 08:45
https://www.visa.nl/partn...consulting-analytics.html
JoostTheHost @Naafkap18 april 2023 09:14
Wat denk jij dat het verdienmodel hier is dan?
WoutervOorschot @JoostTheHost18 april 2023 09:45
Banken hebben geld nodig zodat ze geld kunnen uitlenen (een fractie, maar alsnog). Je krijgt rente omdat de bank geld kan verdienen met het geld dat je bij hen stalt. Of dat via Apple is of niet maakt verder niet uit, de endgame van Apple is vermoedelijk uiteindelijk groot genoeg zijn dat ze zelf marge kunnen rekenen naar verkopers/winkels over transacties en daar geld op kunnen verdienen.
JoostTheHost @WoutervOorschot18 april 2023 10:30
Dat Apple kosten kunnen berekenen is misschien een deel van het verhaal, maar vergeet niet dat ze primair geen bank zijn. Dit is niet hun core-business en daarin zijn ze ook niet geinteresseerd. Ze besteden het niet voor niets uit. Uiteindelijk zal het ze gewoon gaan om het kunnen monitoren en loggen van de transacties. Om maar zoveel mogelijk zieltjes te winnen hebben ze het er voor over om de dienst dan maar gratis aan te bieden.

Kortom: je betaalt met jouw data, en de opmerking van @Rann klopt gewoon nog steeds;

Ik blijf liever uit de buurt van dit soort 'third-party' betalingsafhandelaars. Ze zijn overbodig in de hele betaalketen.
lenwar
@JoostTheHost18 april 2023 14:02
Ik blijf liever uit de buurt van dit soort 'third-party' betalingsafhandelaars. Ze zijn overbodig in de hele betaalketen.
Hoe moet ik dat voor me zien? Je gaat daadwerkelijkj naar je bank en gaat binnen geld opnemen en betaald overal contant? Alleen dan werk je met zo min mogelijk derde partijen. (Begrijp me niet verkeerd. Dat is prima te doen hoor, maar ik vind dat nogal omslachtig voor mezelf).

Een winkelier heeft betaalautomaat. Die zijn in ongeveer 100% van de gevallen van een derde partij. (ING werkt met Worldline, CCV en SEPAY, enzovoorts)
Jouw betaalpas is zeer waarschijnlijk van Mastercard (Maestro/Debit Mastercard) of VISA (V-pay, VISA debit) met wat printjes van je bank erop en door hen uitgegeven. Allemaal derde parijen.

N.B.
Apple is hier niet de payment-provider van de creditcard, maar slechts de uitgever van de kaart (net zoals de ANWB/ABN-AMRO/Euroclix/ING/Wereld Natuurfonds/enz/enz/ez). De uitgever krijg iedere maand een beetje geld op basis van jouw uitgaven. Dit is het verdienmodel voor Apple. (en die is dus identiek aan het verdienmodel van een creditcard van je bank of het WNF)
Sommige organisaties steken dat geld in hun eigen zak (De reguliere banken, ANWB, enz). Andere zijn een goed doel (WNF enzo) weer anderen delen hun inkomsten met jou (Euroclix enzo).

Die organisaties ontvangen niet 'direct' jouw betalingsgegevens. Het WNF/De ANWB/Euroclix krijgen niet door hoeveel jij waar en wanneer hebt uitgegeven. Zij ontvangen 'slechts' een fee voor de totalen per maand. Bij bedrijven met een bank-licentie kan dat iets anders zijn en hebben ze een soort-service overeenkomst zodat jij eventueel op één plek je betalingsgegevens ziet. (dus je op je mijn.ing.nl je creditcardgegevens kan inzien die bij Mastercard/VISA zijn opgeslagen)


Apple heeft er inderdaad baat bij dat iemand zich zo diep mogelijk ingraafd in het Apple ecosysteem. Hoe meer diensten van Apple iemand afneemt hoe vaster die klant zit. Hoe meer iemand aan Apple denkt met een positieve ervaring, hoe dieper iemand zichzelf in het Apple-ecosysteem graaft (mentaal).
Een methode daarvoor is inderdaad die persoon zoveel mogelijk met z'n Apple-dienst te laten doen. Denk aan betalen met je telefoon/horloge. Je bent nu een 'niet-telefoon' ding aan het doen, met je telefoon. Je bent onbewust bezig met Apple op het moment dat je een koffie haalt bij het treinstation of dat je je boodschappen betaald.

Enzovoorts.

TLDR: Het is eigenlijk niet te doen, om niet met één of meer derde partijen te werken.
Jan de Olde @JoostTheHost18 april 2023 11:27
@JoostTheHost
Op debit/credit card transacties betalen de vendors een kleine fee aan de card providers. In principe is dat het verdienmodel maar ik vermoed dat Apple het vooral doet als eerste stap om een voet aan de grond te krijgen in de financiele markt. Het zou me zelfs niet verbazen als ze vooralsnog geen winst of zelfs verlies maken op deze dienst.
gfive @Jan de Olde19 april 2023 02:59
Het zijn afspraken die banken met de debit card providers maken.

Hier in VA bij een lokale bank:
Als ik met de debit card (via bank van visa) 15 transacties met de kaart doe krijg ik
A) gratis rekening
B) gratis pinnen
C) rente van 2.5% op lopende rekening
D) cheques verzilveren gratis

Kortom bank heeft deal met visa. En nee mijn info wordt niet doorverkocht
Jan de Olde @Rann18 april 2023 08:39
@Rann maak je vooral geen illusies, hier in NL betalen wij servicekosten aan onze banken en zijn net zo goed ‘het product’
Raymond Deen @Jan de Olde18 april 2023 10:11
Inderdaad; die servicekosten zijn de laatste jaren bovendien enorm gestegen ondanks alle kostenbesparingen die die banken hebben doorgevoerd.
En ik wordt met elke update van de bank app weer opnieuw verleid met de optie "inzicht in mijn vaste lasten". Die optie gebruiken, geeft de bank recht om mijn rekening te analyseren en is iets wat ik persé niet wil.
De banken lobby is wellicht de sterkste ter wereld en het ergste is dat we er geen ene moer aan kunnen doen, behalve elkaar weer opnieuw met kralen en steentjes te gaan betalen. En dat gaat werkelijk niemand meer doen.
Rann @Jan de Olde18 april 2023 11:01
Het is dan ook meer een algemene regel natuurlijk, dat wij hier dubbel uitgezuigt worden is weer wat anders 8)7
com2,1ghz @Rann18 april 2023 08:39
Het mooie in NL is dat we en betalen ervoor en het product zijn geworden.
TheVivaldi @Rann18 april 2023 11:40
Klopt, ik betaal niet voor het gebruik van openSUSE op mijn pc, daarom ook dat het volzit met telemetrie en reclame… o, wacht.
Rann @TheVivaldi18 april 2023 13:30
Er is uiteraard een groot verschil tussen een groot commercieel bedrijf, en een open source project.. Maar ik ga er van uit dat dat wel logisch is ;-)
TheVivaldi @Rann18 april 2023 14:40
Niet echt, want je schreef het nogal in zijn algemeenheid, net als veel anderen dat doen…
Rann @TheVivaldi18 april 2023 16:19
Maar over het algemeen geld dat ook. Vooral als het geplaatst wordt onder een artikel over een commercieel bedrijf..

Als dit geplaatst zou worden onder een artikel over openSUSE, zou het aardig inrelevant zijn ja.. Stukje common sense toch ?
bonyuri @Rann18 april 2023 13:14
In dit geval wil Apple je gewoon in hun ecosysteem binnen halen en binnen houden
Als je een Apple creditcard hebt krijg je korting op producten. De kaart integreert het beste met een Apple product. Zolang je deze kaart hebt, wil je ook een iPhone, en dat zal ook andersom werken. Hoe meer Apple producten je hebt, hoe lastiger het wordt om er vanaf te stappen...
Nightscope @JosPlays18 april 2023 08:26
Ik zou dan wel graag een debit card willen (dus aanpassen aan onze standaarden). Ik gebruik een credit card enkel wanneer het niet anders kan.
lenwar
@Nightscope18 april 2023 08:45
Je heb hem de facto ook als zodanig gebruiken door geld op de rekening van je creditcard te storten.

Er zijn ook prepay creditcards (wat het in praktische zin een debitcard maakt voor de gebruiker) voor als je meer controle wil hebben, maar wel de gemakken/beschermingen wil hebben.

Creditcards hebben een aantal voordelen tov debitcards. Standaard verzekerd zijn is er één van.
Verder garantie van geld ontvangen (voor de winkelier), enz, enz.
Dat laatste is sinds systemen als iDeal natuurlijk al minder van belang.

Maar goed. Iedereen moet gebruiken waar hij of zij zich prettiger bij voelt.
familyman @lenwar18 april 2023 08:54
Alsof een winkelier zijn geld misschien niet krijgt bij een debit card.... dat piepje en akkoord betekenen toch echt iets.

En voor zover ik weet is terugboeken bij een cc veel makkelijker.
lenwar
@familyman18 april 2023 10:36
Zoals ik al schreef. Sinds 'systemen als iDeal' is dat al minder van belang (( ook de betaalterminals debitcards in een winkels dus )). 'Vroeger' hadden we alleen cheques. Die waren in Nederland (Europa?) tot 300 gulden gegarandeerd door de bank (waar je dus bij grotere bedragen dus meerdere cheques moest schrijven). Dit was niet overal zo. Een creditcard kon een winkelier een reservering op zetten (telefonisch, of later ook digitaal)
SirLenncelot @Nightscope18 april 2023 08:31
Ik had hier een gesprek met een buitenlandse vriend over. Hij vindt het vooral handig om 1x per maand een factuur te krijgen. Hij weet hoeveel hij te besteden heeft elke maand, betaalt met creditcard en 1x per maand wordt het afgeschreven.

[Reactie gewijzigd door SirLenncelot op 23 juli 2024 14:08]

MrMonkE @SirLenncelot18 april 2023 08:46
Dat is misschien omdat hij niet beter weet. Zelfde met mensen die het decimale metrische stelsel achterlijk vinden of mensen die vinden dat maand/dag/jaar een logisch notatie is. Toevallig laatst nog 2 amerikanen proberen te hersenspoelen hierover. Lost cause.

edit: Tintel opmerking was juist/

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 23 juli 2024 14:08]

Nullifiel @MrMonkE18 april 2023 10:12
Ik vind jaar/maand/dag nog het meest logische en ordelijke, maar dat zie je (ik) helaas nog niet veel.
MrMonkE @Nullifiel18 april 2023 10:21
ja dan kun je ook sorteren. :9~
nubro01 @MrMonkE18 april 2023 13:10
Sorteren doe je op een datum veld niet op tekst! Een datum veld is numeriek. De presentatie is in tekst en dat formaat staat vrij.
MrMonkE @nubro0119 april 2023 08:20
Zucht.. sure buddy. sure.
Shark.Bait @Nullifiel18 april 2023 10:35
Wordt gebruikt in Japan, China, Noord Korea, Zuid Korea, Taiwan, Hongarije, Lithuania en in Iran.
TheVivaldi @Shark.Bait18 april 2023 11:46
Waar dan in Hongarije? Ik zie het wel eens, maar niet om de haverklap. De meeste gebruiken dag/maand/jaar.
TheVivaldi @Nullifiel18 april 2023 11:45
Precies! Ik vind maand/dag/jaar het verschrikkelijkst; dag/maand/jaar is een gevalletje “ken net”, maar doe mijn maar liever jaar/maand/dag.
Tintel @MrMonkE18 april 2023 10:32
Amerikanen gebruiken toch gewoon het decimale stelsel? Bedoel je misschien het metrische system (i.p.v. imperial)?
MrMonkE @Tintel18 april 2023 10:34
Ja, lol.
Ik bedoelde met meter kilometer en deciliter enz. (post aangepast boven)

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 23 juli 2024 14:08]

Tintel @MrMonkE18 april 2023 10:44
;)
En ja, imperial blijft een onhandig stelsel - al ken ik ook wel amerikanen die dat wel inzien.

En stiekem gebruiken wij het ook nog wel aangezien buis connectoren vaak in imperial worden aangegeven.

[Reactie gewijzigd door Tintel op 23 juli 2024 14:08]

MrMonkE @Tintel18 april 2023 10:48
En schijnbaar is het stiekem toch weer metric want hun systeem is met ons systeem gedefinieerd. 8)7
TheVivaldi @Tintel18 april 2023 11:47
Ik vind imperiaal ook onhandig, maar is het niet ook een kwestie van inburgering? Ik vind bijv. links rijden ook onhandig, maar in o.a. het VK zweren ze erbij. Het is maar net wat je gewend bent.
RJG-223 @TheVivaldi18 april 2023 13:57
Ik vind imperiaal ook onhandig, maar is het niet ook een kwestie van inburgering? Ik vind bijv. links rijden ook onhandig, maar in o.a. het VK zweren ze erbij. Het is maar net wat je gewend bent.
Dat is geen kwestie van gewenning. het is echt onhandiger, en minder efficiënt.

Als jij 10 balkjes van 33 cm nodig hebt, en je hebt één balk van 3m25, heb je dan voldoende ? En als je 10 balkjes van 1 foot en 2 inch nodig hebt, en je hebt een balk van 4 yards, heb je dan voldoende ?

Als jij stappen zet van 90 cm, en je telt tijdens een wandeling 5000 stappen, hoeveel kilometer heb je dan gelopen ? En als jouw stappen 3 feet zijn, en je zet 5000 stappen, hoeveel mijl heb jij dan gelopen ?

Je kunt het allemaal wel uitrekenen, maar het is lastiger, en je maakt makkelijker fouten. Vermenigvuldigen met of delen door 10 is een stuk makkelijker dan als de factoren 12, 3, 1760, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, etc. zijn.

En dan heb ik het alleen nog over afstanden. Bij gewichten zijn de maten weer anders, en dus ook de factoren... Etc.

Het schijnt een feit te zijn, dat bouwbedrijven in imperial-landen. meer materiaalverlies hebben dan in metrische landen. Dat komt omdat er meer rekenfouten worden gemaakt, en omdat de mensen die in de bouw werken minder makkelijk hun materiaalgebruik kunnen plannen, zodat ze het materiaal inefficiënt gebruiken.
[Yellow] @MrMonkE18 april 2023 10:52
Amerikanen zijn al gehersenspoeld: Zie aflevering 233 van Teen Titans Go, "The Metric System vs Freedom" https://en.wikipedia.org/...o!_episodes#cite_note-215

[Reactie gewijzigd door [Yellow] op 23 juli 2024 14:08]

Rob Voets @[Yellow]18 april 2023 13:12
Er zijn wegen in de VS waar de afstand in kilometers wordt aangegeven: https://www.geographyreal...way-in-the-united-states/
watercoolertje
@SirLenncelot18 april 2023 08:37
Dat voordeel ga je hier bijna niet krijgen omdat bijna alle vaste lasten (incasso huur/hypotheek iig) allemaal van je bankrekening gaan en niet via een CC.

Zou ook niet weten wat een voordeel is van 1 factuur (als particulier), nu zie ik op mijn betaalrekening gewoon de exacte status/hoogte, dat voordeel verdwijnt als ik tegelijk ook de CC gebruik.
Nightscope @SirLenncelot18 april 2023 08:40
Valt zeker wat voor te zeggen. Je kan ook zeggen dat bij iedere aankoop jouw budget zakt waardoor je (wellicht) minder geneigd bent impulsief te kopen. Je kan dan je geld enkel besteden als je het ook hebt. Bij een credit card, wordt het voorgeschoten dus heb je een krediet bij een bank.

Ligt een beetje aan je filosofische kijk op consumeren en financiële zaken doen denk ik.
Tjidde @SirLenncelot18 april 2023 09:32
Ik zou dat echt verschrikkelijk vinden.

Dat er zeg elke maand 1000 euro afgeschreven word als creditcard inlossen. Dan kan ik niet direct in mijn rekening zien waar mijn geld naar toe is gegaan. Maar moet ik eerst naar mijn creditcard omgeving. Wat net 1 stap meer is.

1 stap meer betekend vaak dat je het minder doet, waardoor je minder overzicht hebt over je uitgaven.
Dark Angel 58 @Nightscope18 april 2023 09:00
Ik zou dan wel graag een debit card willen (dus aanpassen aan onze standaarden). Ik gebruik een credit card enkel wanneer het niet anders kan.
In Nederland wordt met de term debit card meestal een prepaid creditcard bedoeld, maar strikt genomen is de pinpas van uw bank ook een debit card.
bron: https://www.debitcard.nl/faq/wat-is-een-debit-card/

Dus je hebt al debit card ;)

Maar ik kan het nog niet bevestigen, want die pagina vertelt onderaan dat pinpas niet echte debitcard is, wat het volgens Wikipedia wel is.
:? :? :?

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 14:08]

MSalters
@Dark Angel 5818 april 2023 09:21
Pinpas is een debitcard, zonder enige twijfel. Prepaid credit cards zijn dat niet, dat zijn een soort veredelde kado-kaarten.

Het is niet zo dat iemand die een domeinnaam claimt automatisch mag bepalen wat een woord betekent.
morphje @Dark Angel 5818 april 2023 09:59
Debit is wat je al hebt en dus kan uitgeven
Credit is iets je niet hebt en dus leent voordat je het kan uitgeven.
Koppel vervolgens het woord kaart/card eraan en je hebt de ware betekenis.

Prepaid creditcards zijn precies dat. Nog steeds creditcards die werken volgens het creditsysteem, maar dan met een hardere limiet van het bedrag dat je van te voren betaald. Maar het bedrag in kwestie is niet meer beschikbaar als debit in de vorm van een saldo op je eigen rekening.
De enige reden dat prepaid creditcards bestaan is dat veel landen geen CC kennen en/of mensen die niet in aanmerking komen voor een CC, maar wel iets willen bestellen met een CC.
cadsite @Nightscope18 april 2023 08:34
Dat is de nuchtere Europese kijk op betaalkaarten. Totaal niet te vergelijken met Amerikanen.
hcQd @Nightscope18 april 2023 10:15
Uw gebeden worden verhoord. Vanaf juli stopt Mastercard met Maestro en vanaf dan krijg je een Debit Mastercard of Visa Debit als pinpas
gaskabouter @hcQd18 april 2023 10:50
Dat is nu al zo bij de digitale kaarten. Mijn digitale pinpas staat als Mastercard op mijn afschrift. Maar dat bepaald niet of iets credit of debit is maar gewoon de standaard en het bedrijf waarmee de transactie wordt verwerkt.
gfive @Nightscope18 april 2023 22:30
Dan kan, je kan alles hier aan je debit card koppelen… heb ik ook met mijn Apple pay en Apple Cash.
cyspoz @JosPlays18 april 2023 08:29
Zolang Nederlanders passief met hun spaargeld omgaan zal er hier weinig veranderen. Bunq geeft op dit moment 2,01% rente. Als iedereen massaal daar zijn spaargeld naartoe verplaatst worden andere banken gedwongen hun rente te verhogen en ontstaat er tenminste concurrentie. Maar blijkbaar doet niemand dit waardoor andere banken nog steeds ruim onder de 1% rente zitten.
Oon @cyspoz18 april 2023 08:42
Ik weet niet of het nou een goed idee is als we massaal ons spaargeld naar één bank gaan verschuiven, zeker als het zo'n bank als Bunq, Revolut etc is. Dan krijg je dadelijk zoiets als in Amerika met de SVB is gebeurd, want die bank gaat flink investeren en daarna halen we al ons geld er weer uit en gaan ze failliet.

Wat wel interessant is is je geld spreiden. Zo gauw je meer dan 10k per bank kunt neerzetten is het wel interessant, want dan is 1% rente toch weer 100 euro op jaarbasis, en kun je dus altijd meeliften op banken die even wat hogere rente hebben. Ook geld splitsen tussen langlopende spaarrekeningen en kwartaalsparen kan heel interessant zijn, mits je genoeg geld op je langlopende rekening(en) kunt laten staan.

Maar over het algemeen zijn Nederlanders niet zo van het risico nemen en laten ze liever hun geld bij de ING of Rabobank staan, waar je hoge zekerheid hebt dat je het in ieder geval niet kwijt bent (die gaan als grootste banken van een welvarend land niet zomaar even failliet) zelfs al kost ze dat een paar tientjes per jaar. De meeste mensen hebben dan ook niet genoeg spaargeld dat die extra 2% rente veel op gaat leveren.
wiseger
@Oon18 april 2023 11:18
Dat valt wel mee. Bunq kan het geld gewoon bij de ECB parkeren en maakt dan alsnog een mooie winst op het aangetrokken spaargeld.
Tintel @Oon18 april 2023 09:15
De meeste mensen hebben dan ook niet genoeg spaargeld dat die extra 2% rente veel op gaat leveren.
Dat is het grootste probleem...het is gerommel in de marge voor velen.
DarkKnight @cyspoz18 april 2023 08:40
Verschil is wel dat Bunq allang was omgevallen als Ali zijn spaarcenten niet zelf in stopt. Dus, verschil in rente is ook direct een verschil in stabiliteit en vertrouwen.
cyspoz @DarkKnight18 april 2023 08:56
Zolang het onder het Nederlandse Deposito Garantiestelsel valt zijn al die banken voor mij hetzelfde.

@Oon We moeten natuurlijk geen bank-run of instabiliteit veroorzaken, echter nu is het min of meer te stabiel.
Jeroenneman @cyspoz19 april 2023 12:09
Waarom dan niet gelijk Openbank? 2,50% rente het eerste jaar.
Oon @JosPlays18 april 2023 08:37
Dit is een beetje hetzelfde idee als Knab ooit mee is begonnen; geen fysieke locaties dus lage overhead, en dat dan vertalen naar hogere rente.

Helaas blijkt het in Nederland niet zo rendabel te zijn als in Amerika. Je hebt wel banken als Bunq en Revolut die nog verder gaan in het 'niet echt bank' zijn en de rentes nog redelijk hoog weten te houden, maar dan kun je weer op veel plekken niet betalen omdat die losjes omgaan met het hele KYC en dus ook erg aantrekkelijk zijn voor fraudeurs
WhatsappHack
@Oon18 april 2023 08:47
Nog niet meegemaakt dat je ergens niet kan betalen, maar dat is ook verboden. Dus als het wel gebeurt meteen aan de bel trekken.
MSalters
@WhatsappHack18 april 2023 09:23
Hoezo "verboden"? Zelfs cash geld weigeren is in Nederland niet verboden; je mag in Nederland zelf kiezen wat acceptabele betaalmogelijkheden zijn.
Tjidde @MSalters18 april 2023 09:40
Volgens mij doelt WhatsappHack doelen op dat het volgens mij verboden is om onderscheid te maken tussen pinpas en pinpas. Zolang ze maar dezelfde techniek gebruiken, moet het werken.

Volgens mij gebruiken alle banken in Nederland Maestro. Je mag niet zeggen als bedrijf ik accepteer wel Maestro van bank X maar niet van bank Y. Je accepteert Maestro, dus je accepteert ze allemaal.
Thekilldevilhil @Tjidde18 april 2023 09:57
Volgens mij gebruiken alle banken in Nederland Maestro. Je mag niet zeggen als bedrijf ik accepteer wel Maestro van bank X maar niet van bank Y. Je accepteert Maestro, dus je accepteert ze allemaal.
https://www.ing.nl/particulier/betalen/passen/betaalpas

Ze zijn veel schaarser dan meastro passen, maar mijn pa heeft een V PAY (VISA)
WhatsappHack
@MSalters18 april 2023 09:41
Je mag een complete betaalmethode weigeren ja, maar je mag niet discrimineren. Dus als je iDeal aanbiedt, moet je iDeal via bunq ook accepteren. Als je automatisch incasso aanbiedt, dan moet je ook bunq ondersteunen. En evenmin mag je als je MasterCard accepteert de MasterCard’s van bunq weigeren. (Iets dat autoverhuurbedrijven probeerden met de bunq CC (wat een verkapte debit is maar alé) en teruggefloten werden door MC.)).

Verboden dan overigens wellicht niet perse in de context van wetgeving, op z’n minst wel van de voorwaarden van de betaalplatforms.
eborn @Oon18 april 2023 11:10
Als ik zie wat ik bij Revolut allemaal moet aanleveren, dat heb ik naar mijn weten bij ING nooit hoeven doen. Die hebben al jaren niet meer om enige vorm van identificatie gevraagd.
wiseger
@eborn18 april 2023 11:25
ING krijgt dan ook regelmatig boetes wegens het te weinig tegengaan van witwassen. Ook ING is gedwongen meer en meer aan Know Your Client te gaan doen.

[Reactie gewijzigd door wiseger op 23 juli 2024 14:08]

RJG-223 @wiseger18 april 2023 14:02
ING krijgt dan ook relgelmatig boetes wegens het te weinig tegengaan van witwassen. Ook ING is gedwongen meer en meer aan Know Your Client te gaan doen.
Ja, en dan krijg je ineens een brief dat je rekening geblokkeerd wordt als je niet binnen twee weken de gevraagde informatie aanlevert. Serieus! Zo doen ze dat bij ING. En dan kun je dus niet meer bij je geld, en worden ook je rekeningen (huur, telefoon, ...) niet meer afgeschreven. Leuk als je op vakantie bent.
wiseger
@RJG-22318 april 2023 14:41
Dat is de keerzijde van al die nieuwe controle taken die de banken krijgen.

Het is nog lastiger voor sommige legale bedrijfstakken die men als een verhoogd risico zien. Die krijgen geen zakelijke rekening meer want de bank kan verantwoordelijk gehouden worden indien zaken toch minder legaal blijken te zijn.
RJG-223 @wiseger18 april 2023 15:35
Dat is de keerzijde van al die nieuwe controle taken die de banken krijgen.

Het is nog lastiger voor sommige legale bedrijfstakken die men als een verhoogd risico zien. Die krijgen geen zakelijke rekening meer want de bank kan verantwoordelijk gehouden worden indien zaken toch minder legaal blijken te zijn.
Inderdaad. En eigenlijk horen dit soort taken bij de overheid. Maar als de overheid dit soort controles gaat doen, dan ligt dat juridisch gevoelig, en dan protesteert iedereen. En dan kost het belastinggeld. Dus hebben ze de truuk bedacht om het bij bedrijven te leggen. Die hebben niet van die lastige regeltjes waardoor het niet mag. Resultaat: tientallen bedrijven die die controles doen, die elk de regels op hun eigen manier uitleggen. Geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, geen jurisprudentie die bepaalt of de regels juist uitgelegd zijn, en hoe die dan wel uitgelegd moeten worden. Alle principes van de rechtsstaat worden wat dit betreft overboord gezet, door de handhaving van vage wetten het aan particuliere bedrijven te delegeren.

En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat als je met meerdere bedrijven te maken hebt, dat ze allemaal dezelfde controles moeten doen, zodat er dus heel veel drie/vier/... dubbel werk gedaan wordt. En ik heb het ook niet over de privacy-risico's, die ontstaan als je je persoonlijke (betaal)gegevens aan allerlei bedrijven moet verstrekken. Grote kans dat een van de bedrijven z'n beveiliging toch een keertje niet op orde heeft.
Tazzios @JosPlays18 april 2023 08:27
Dat is het lokkertje daarna heb je al je hebben en houden in het apple eco systeem en dan kunnen ze een mooi profiel van je opbouwen en de prijzen verhogen.
Tintel @JosPlays18 april 2023 09:07
Extra concurrentie is deze markt lijkt geen kwaad te kunnen maar waarom probeert een tech bedrijf een bank te worden? En vervolgens doet deze dat op de alom bekende manier: zich inkopen. Logisch natuurlijk maar zoals altijd: verdacht. Apple heeft dan de steeds meer grip op iemand portomonee (als we daar nog van kunnen spreken).

(Overigens ik heb niets tegen Apple an sich - die is slim bezig maar of het goed is voor de consument - want die valt steeds verder weg in "lekker makkelijk / laagdrempelig consumeren")
Hellbitterbell @JosPlays18 april 2023 09:18
De rente bij een Nederlandse bank voor usd is zelfde als bij Apple. Je kan de eur en usd niet vergelijken met elkaar qua rente
RRRobert @JosPlays18 april 2023 09:38
Van mij mogen ze dit ook in Nederland doen. Geen kosten en dan ook nog eens 4,15 procent rente. Las laatst ook dat ze gespreid betalen gingen aanbieden (zonder extra kosten). Apple probeert echt een positie te krijgen in de Amerikaanse huishoudens zo.
Dat gespreid betalen aanbieden is een must in de VS; die hele economie draait daar op geleend geld. Zou die optie niet bestaan, dan maak je daar gewoon geen enkele kans om de markt te betreden.

Een doorsnee huishouden daar bezit drie tot vijf creditcards, waarop de aflossing vrijwel altijd geschiedt d.m.v. gespreid betalen - ook voor het dagelijks levensonderhoud.

Ik zou sowieso toch een beetje oppassen met (buitenlandse) bankdiensten die hoge spaarrentes bieden om klanten te lokken. Of hebben we niks geleerd van het IJslandse Icesave drama?
RJG-223 @RRRobert18 april 2023 14:06
Een doorsnee huishouden daar bezit drie tot vijf creditcards, waarop de aflossing vrijwel altijd geschiedt d.m.v. gespreid betalen - ook voor het dagelijks levensonderhoud.
En als je als consument daar niet aan mee doet, dan bouw je geen credit-score op, en dan kun je geen hypotheek krijgen, en dergelijke.
Ik zou sowieso toch een beetje oppassen met (buitenlandse) bankdiensten die hoge spaarrentes bieden om klanten te lokken. Of hebben we niks geleerd van het IJslandse Icesave drama?
Er zijn in europa regels gekomen, en elke europese overheid (in ieder geval in de EU) garandeert jouw spaargeld bij elke lokale bank tot max 100000 euro. Net zoals in NL.
SuperDre @JosPlays18 april 2023 11:17
Ja duhh, tuurlijk mogen ze dit wel met 4,15 procent rente doen, zo hoog is de rente hier nog nooit geweest, terwijl dat de Belastingdienst wel vindt dat je ongeveer zoveel procent rendement op je spaargeld moet kunnen krijgen (stelletje dieven).
Maar hier moet toch echt wel een addertje onder het gras zitten. Denk dat Apple veel meer verdient dan die 4,15% aan alle betalingen die gedaan worden middels Apple Card, en op deze manier dus nog meer mensen probeert over te halen gebruik van hun te maken.
In veel gevallen is hier de kosten van de bankrekening, welke verplicht is als werknemer omdat je werkgever weer verplicht is om minimaal het minimumloon over te maken op je bankrekening, meer is dan de rente die je krijgt.
RJG-223 @SuperDre18 april 2023 14:07
terwijl dat de Belastingdienst wel vindt dat je ongeveer zoveel procent rendement op je spaargeld moet kunnen krijgen
Dat is niet de belastingdienst, dat is de regering. De belastingdienst doet alleen wat de regering zegt.
vinkjb @JosPlays18 april 2023 11:44
Ja daggggggg privacy, die had je al niet meer maar nu weet Apple echt alles van je.
THE_BASE
@JosPlays18 april 2023 11:53
Eens, kan niet wachten tot Apple dit uit kan rollen in Nederland. Maar we zijn vast weer niet als eerste aan de beurt. :)
DutchKevv 18 april 2023 08:27
Vind het persoonlijk te ver gaan dat 1 bedrijf al je data heeft en tegelijk je bank is, lening verstrekker en niemand die zicht heeft.

Ma goed, on populaire mening uiteraard
Okerpaars @DutchKevv18 april 2023 08:49
In Zweden kun je ook een creditcard krijgen, sparen, een hypotheek krijgen en je verzekeren bij een supermarkt. En je boodschappen natuurlijk :+

Maar het lijkt me inderdaad niet onaannemelijk dat Apple en Google zo graag ook groot willen worden in de betalingsindustrie omdat dat het enige is wat ze nog niet weten van je. Maar daarentegen, vertrouw ik banken er ook niet op dat ze geen profielen maken (ING), wellicht aangevuld met aangekochte data.

[Reactie gewijzigd door Okerpaars op 23 juli 2024 14:08]

Roko @DutchKevv18 april 2023 08:34
Hoezo? Dat doen toch ook veel NL bedrijven die producten of diensten aanbieden en daarbij ook afbetaling aanbieden? Zie b.v. kpn.com en KPN Finance B.V. Alles netjes volgens alle regel en wetgeving geregeld.

[Reactie gewijzigd door Roko op 23 juli 2024 14:08]

watercoolertje
@Roko18 april 2023 08:42
Iets voornamelijk tbv je eigen producten aanbieden (zoals KPN dus) is toch niet vergelijkbaar met voor al je aankopen dat bieden zoals Apple doet?

KPN heeft echt veel minder info van mij dan Apple zou hebben als die mijn betalingen verrichten EN mijn telefoondata uitlezen :)

Snap Apple wel, nog een extra drempel waardoor overstappen nog moeilijk is, met meer klantenbinding als gevolg. En nog meer klanten kennis om daarmee weer meer te kunnen verkopen waardoor de klant nog minder makkelijk over kan stappen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 14:08]

Tintel @Roko18 april 2023 09:11
En stellen dat het [= bank + leningverstrekker + data-horder worden] nu gelukt is om dat (in beperkte mate) te doen, is toch geen reden om het dan niet als "ongewenst" te bestempelen?
Gladiator5 @DutchKevv18 april 2023 10:14
Helemaal mee eens. Maar zoals gewoonlijk is het gemak van de mens meer waard.
mr.loepie 18 april 2023 09:21
Die Amerikanen met hun creditcards... Lang niet snugger. Wij waren een paar jaar terug in dat land en verbleven in het Excaliber hotel met een enorme gok hal eronder in. Als wij in de ochtend het pand verlieten zaten er al meerdere die hun CREDITCARD aan een koortje in dat gok apparaat hadden gedouwd, en sávonds bij terugkomt (rond 2200 : 22:30) zaten die gasten er precies nog zo aan die gokkast.
Je mag mij gierig noemen als je wil, maar die lui daar sporen echt niet zoals ze doen (en zijn)
Alles op de pof kopen daar, daar krijg je een keer heel veel stress van :P
Ik ben blij dat ik ik totaal geen schulden heb, waar dan ook!
Maar waarschijnlijk word het er niet beter op als Apple die markt ook gaat betreden.
Laat de rente maar lekker laag hier dat scheelt voor vele een hoop geld op hun hypotheek.
ouweklimgeit @mr.loepie18 april 2023 09:54
Dus een creditcard is per definitie iets waarmee je schulden maakt? Ik kan je vertellen dat ik jarenlang ontzettend leuke activiteiten heb gedaan en dingen heb aangeschaft met de gratis punten die ik verzamelde met mijn Amex/VISA kaarten.

Een nog belangrijker detail is dat je in de VS op vrijwel alle aankopen een cashback krijgt, simpelweg geld terug aan het einde van de maand als je je kaart gebruikt. En daarnaast gaat het om een stukje financiële planning, rente voordeel (want je hebt gedurende de maand geld op je bankrekening waarover je rente ontvangt), daarbij ontvang je ook nog een goede rente bij een positief saldo (ja dat kan ook op een CC), zo gek is het allemaal niet hoor.

Als we hier creditcards met cashback hadden dan zou ik daar 100% voor gaan, plus je geeft ook nog eens geld uit van een ander dus ook geen risico met je eigen vermogen aangezien frauduleuze afschrijvingen gecorrigeerd kunnen worden.

edit; dus onderaan de streep klopt jouw 'ik ben gierig' stelling absoluut niet, want dan zou je direct de (verstandige) keuze maken om alles voortaan met creditcard te gaan betalen, want ook in NL heb je best wat financiële voordelen, in elk geval véél meer dan met een reguliere bankrekening. Als jij weet wat je inkomsten en uitgaven zijn dan los je elke maand gewoon je openstaande saldo af en kost het je niets. Op de pof kopen is misschien het beeld wat we hebben van Amerikanen, maar dat hoeft niet de strekking van een creditcard te zijn.

[Reactie gewijzigd door ouweklimgeit op 23 juli 2024 14:08]

mr.loepie @ouweklimgeit18 april 2023 10:14
Deels zal je misschien gelijk hebben, maar zodra je je CC gebruikt maak je al schulden. Hoe je het ook went of keert. Want je koopt iets wat je niet gelijk betaald = schuld. Maar jij maakt mij niet wijs dat als je van s'morgens vroeg tot s'avonds laat aan een gok apparaat zit met jee CC kaart in dat ding dat je dan ook nog winst gaat maken, en dat het voordelen heeft voor je. Sorry maar dat gaat er niet bij mij in. En geloof me ik heb het dan niet over een enkele persoon.
Je vergeet ook dat een CC kaart zelf geld kost, waar je maandelijks een bedrag voor moet betalen.
Hier zullen die voordelen niet komen als je met een CC betaald, net als dat extreme couponing wat in Amerika kan. voor 1600 dollar boodschappen kopen en dan nog 8 dollar toe krijgen.
En ik heb nergens gezegd dat ik gierig ben, ik zei je MAG mij gierig noemen, maar welke voordelen heb je dan in NL als je met een CC betaald? dat je aankoop verzekerd is? Dat is het sowieso wel, ook zonder CC. Maar ben wel nieuwsgierig met welke voordelen je komt.
Ik ben gewoon iemand die totaal geen schulden wil hebben, ook niet op een hypotheek bv. Kost je alleen maar geld en je word er zelf niet beter van.
Nogmaals in dat land daar zal het zeker anders gaan dan hier (gelukkig)
ouweklimgeit @mr.loepie18 april 2023 10:27
Ik praat het gokgedrag niet goed hoor, ben zelf ook een paar keer in Vegas geweest en het is verontrustend om te zien hoe veel mensen met geld omgaan, hoe ze bij pandjeshuizen hun Rolex even komen langsbrengen omdat ze cash nodig hebben voor het casino omdat ze in een 'winning streak' zaten, heb het allemaal gezien.

En het is net wat je definitie van schulden zijn, voor mij is dat een openstaande rekening die je op korte termijn niet kunt aflossen. Of mijn boodschappen nou vandaag of de 25e worden afgeschreven van mijn bankrekening is natuurlijk niet relevant, laat staan een schuld. Maar als het opschuiven van de afschrijving financiële voordelen met zich meebrengt, waarom zou je die dan laten liggen? Voor de goede orde; ik gebruik in het dagelijks leven (bij supermarkten, tankstations, etc) geen CC, alleen bij online aankopen en abonnementen (Netflix, Spotify, etc).

Grootste voordeel in Nederland is de online bescherming, ik heb een paar jaar geleden bij een gerenommeerd merk kleding besteld, pakket is nooit verstuurd en de klantenservice wilde mij niet verder helpen. 1 belletje naar de CC maatschappij en de transactie werd zonder vragen teruggedraaid. Probeer dat maar eens met iDeal of een overboeking, dan ben je helemaal op jezelf aangewezen om honderden euro's terug te krijgen.

De cashback in de VS is gewoon echt geld dat je terugkrijgt op elke aankoop en dat kan zomaar 3-5% zijn. Dus ook wanneer je een auto, tv of boodschappen koopt, krijg je aan het einde van de maand geld terug. Ik heb het dus niet over couponing, maar je krijgt gewoon altijd en overal korting en dat is best interessant

Hypotheek is wel een heel slecht voorbeeld want huren is wel het meest onverstandige wat je met geld kunt doen natuurlijk ;)
mr.loepie @ouweklimgeit18 april 2023 11:07
NA deze reactie denk ik dat we elkaar wel meer begrijpen :) en snap ik meer wat je bedoelt.
Soms is een CC zelfs nodig, bijvoorbeeld als je een auto wil huren in het buitenland, dit lukt je niet zonder CC.
Huren is zeker geen goed idee (mits je niet anders kunt) maar doelde erop dat als je de mogelijkheid hebt om een huis te kopen zonder hypotheek (dus zonder rente te betalen) dat dat de betere keus is. Althans in ons geval. Kan per persoon ook weer verschillen.
wiseger
@mr.loepie18 april 2023 11:38
Je bent veel te kort door de bocht. Als je een loodgieter, schilder laat komen, als je naar de tandarts gaat en nog tich andere zaken dan ontvang je een factuur. Dan praat je ook niet meteen over schulden. Zolang je de factuur maar voor de vervaldatum betaald.

Met een creditcard is het niet verschillend. Je betaald geen rente zolang je het openstaande bedrag maar voor de vervaldatum voldoet. Koppel je de kaart aan je betaalrekening, dan gaat dit gewoon vanzelf.

Een aankoop op het web is normaliter helemaal niet verzekerd. Als er niet geleverd wordt maar je hebt wel betaald, dan mag je zelf achter je geld aan. Had je betaald met een creditcard, dan krijg je je geld terug.

Je betaald jaarlijks idd iets van 25 euro voor je creditcard. Mar wil je op vakantie een auto huren, dan ben je blij dat je een creditcard hebt want anders kan je in de meeste landen huren zonder creditcard vergeten.

Hier hebben we weer onze eigen eigenaardigheden. Hier verkopen postorde bedrijven op de pof tegen een rente van boven de 12 procent (vroeger zelf 24 procent per jaar). Hier hebben we op bijna alle Internet winkels achteraf betalen, verschilt nauwelijks van een creditcard.
mr.loepie @wiseger18 april 2023 12:41
Helaas zit je er toch wel naast met je bewering dat hetgeen wat jij noemt geen schulden zijn. even Google geraadpleegd:
Schulden zijn openstaande bedragen die je nog moet betalen. Er zijn veel soorten schulden, zoals geld dat je geleend hebt van een vriend, een studieschuld, een aannemer die werk verricht heeft, het achteraf betalen van je bestelde kleren, een laptop kopen op afbetaling, rood staan op je bankrekening, het betalen van een verkeersboete, of het hebben van een hypotheek.
Dus zo heel kort door de bocht is mijn reactie niet, maar ik weet hoe een CC werkt :) Ik zei ook al eerder dat een CC nodig als je een auto wil huren op vakantie.
De rentes die deze bedrijven vragen is buiten proportie, en dat daar niets tegen gedaan word vind ik ook wel een beetje vreemd maar goed. Zoals ik eerder al noemde zou ik nooit iets kopen op de pof. Gewoon alles cash of gelijk betalen. Wat het ook moge zijn dan.
BadRespawn @ouweklimgeit18 april 2023 10:20
Dus een creditcard is per definitie iets waarmee je schulden maakt?
Niet per definitie maar in de VS wel heel gebruikelijk. De totale creditcard schuld is daar ruim $900 miljard (toename v 18.5% tov een jaar eerder), gemiddeld per persoon ruim $5000. (makkelijk te vinden via google)
ouweklimgeit @BadRespawn18 april 2023 10:28
Helemaal met je eens, daar kun je zonder veel moeite een CC met 25k limiet krijgen, of meerdere kaarten met zo'n limiet en dat is meestal een behoorlijk onverstandige keuze
BadRespawn @ouweklimgeit18 april 2023 10:47
Voor creditcard companies zijn kaarthouders met negatieve balans het meest winstgevend (die hebben de hoogste creditcard rating) vanwege extra kosten voor de klant die daarmee samengaan - zolang de schuld maar wordt betaald. Vandaar dan consumenten actief worden aangemoedigd dergelijke onverstandige keuzes te maken. Als je het schip in gaat dan pakken ze je huis (relatief veel Amerikanen hebben een eigen huis). De hoge huizen prijzen zijn daarbij alleen maar gunstig voor de creditcard companies.
Groningerkoek @BadRespawn18 april 2023 15:55
Veel Amerikanen hebben echter zoveel schuld dat ze zich persoonlijk failliet laten gaan, daar verliezen de geldverstrekkers fors op. Ook de banken hebben er een handje van om veel te veel geld uit te zetten bij mensen die het nooit terug kunnen betalen (wat ook precies de reden was van de vorige bankencrisis)
Groningerkoek @BadRespawn18 april 2023 14:21
Op Reddit zie je dan ook elke dag nieuwe topics met mensen die verzuipen in hun lasten en hulp zoeken, en het is onvoorstelbaar als je dan hun lasten ziet. 4 creditcards max belast, 3 auto's voor de deur en alle 3 op een lening natuurlijk, studieschuld, 2 hypotheken.. Kun je wel bijvoorbeeld 8K per maand verdienen maar je verzuipt door de hoge rentes. Erg leuk dat idee dat je zelf verantwoordelijk bent maar doe mij maar een systeem zoals we dat in veel Europese landen hebben waarbij er een max aan rente en een max aan je leningen wettelijk is bepaald waarbij er rekening wordt gehouden met dat je ook nog moet eten, soms moet je mensen gewoon tegen hunzelf in bescherming nemen.
RJG-223 @ouweklimgeit18 april 2023 14:12
Een nog belangrijker detail is dat je in de VS op vrijwel alle aankopen een cashback krijgt
Dat is gewoon een sigaar uit eigen doos. Dat heb je alleen niet in de gaten.

De verkoper betaalt een percentage per transactie aan de CC maatschappij (3% misschien ?). Om dat te kunnen betalen, zijn de prijzen dus voor iedereen 3% hoger. Als je van de CC maatschappij daar wat van terug krijgt, dan heb je dat toch echt eerst zelf betaald. Of dacht jij dat de CC maatschappijen een soort sinterklaas waren ? Het enige verschil met hoe het in NL werkt, is dat de in amerika, er bij de CC maatschappijen nog flink wat aan de strijkstok blijft hangen. En ook dat komt uiteindelijk uit jouw eigen portemonee !
dutchnltweaker 18 april 2023 08:28
Dit gaat wel heel ver voor een ecosysteem, maar even zonder gekheid zou ik voor een bank niet volledig afhankelijk willen zijn van een partij waar ik en mijn Apple tech spullen van gebruik en nog hun financieel systeem. Als Google/Alphabet dit zou doen, roept iedereen moord en brand. Enige wat ik zou gebruiken is Google pay en Apple pay, dat is wel het maximale.

Ik wens ze veel succes, maar ik ga deze dienst niet van hun afnemen.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 14:08]

Shark.Bait @dutchnltweaker18 april 2023 08:46
Ik wens ze veel succes, maar ik ga deze dienst niet van hun afnemen.
Tenzij je een Amerikaan in de VS bent, zal je dat toch niet kunnen.
kdekker 18 april 2023 09:15
De kredietcrisis begon met Goldman Sachs en het Icesave debacle zijn we toch nog niet vergeten? Met de lage percentages dekking die een bank in kas moet hebben en de bezwerende woorden bij Swiss bank + SVB zouden toch te denken moeten geven. Persoonlijk denk ik dat Apple, die al grootmacht is op allerlei terrein, zich verre moet houden van bankieren voor klanten.
Wim Cossement @kdekker19 april 2023 15:42
Men is op dat vlak kort van memorie, waar banken en sommige andere bedrijven steeds maar mee wegkomen is gewoon degoutant. Maar de meeste banken kan het geen hol schelen wat hun consumenten doen of overkomt want die zijn ze liever kwijt dan rijk, dat ze wettelijk verplicht zijn ons diensten aan te bieden zegt wel al genoeg.
Hoe zit het met het aantal bankautomaten in NL, hier verdwijnen ze meestal samen met het kantoor omdat ze 'te veel geld kosten'...
kdekker @Wim Cossement19 april 2023 16:42
Er waren er vroeger 5 of zelfs 6 in onze woonplaats, nu slechts 1 van GeldMaat en nog 1 binnen bij het postkantoor (=kantoortijden). Die weg zijn, zijn van Rabo, ABN Amro, SNS en Regio bank en 1 bij de supermarkt (die heeft er niet lang gestaan, een mobiel apparaat). Dat weghalen zit vast niet alleen in de banken, ook in het risico op een plofkraak.
DirtyBird 18 april 2023 09:16
Kennen ze daar iets als een depositogarantiestelsel? We hebben al eerder een grote bank zien omvallen in de VS en ik vraag me af of Apple in de bres springt als GS op de fles zou gaan. Die hebben er dan denk ik niks mee te maken.
MrMonkE @DirtyBird18 april 2023 09:20
Ja. Banken betalen een premie en daar is een pot van om dit te betalen. Die is om deposito te garanderen to 250k iirc. Daar is vanaf geweken laatste keer.. omdat ze nou eenmaal corrupt zootje zijn in de finance in the VS. -ik weet niet of dit ook voor foreign-nationals geldt, zou me niets verbazen als dat niet zo is)

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 23 juli 2024 14:08]

ouweklimgeit @DirtyBird18 april 2023 10:35
De Nederlandse spaarders hebben 430 miljard op hun rekeningen staan. Het depositostelsel is een fonds met circa 4 miljard aan tegoeden. Reken je kansen maar uit als er meerdere banken in Nederland omvallen. Mochten álle banken in Nederland omvallen, dan is dus 1% van alle tegoeden gedekt.
jugger naut @ouweklimgeit18 april 2023 13:04
1% klinkt heel spannend, maar dit zegt vrij weinig over wat er gedekt zou moeten zijn.

Het DGS vergoed voor een persoon 100.000 euro per bankvergunning waaronder ze een rekening / rekeningen hebben.

Mochten alle banken omvallen? Tja, maakt het dan nog uit?
rijnsoft 18 april 2023 09:43
Wat gebeurt er met je creditcard en spaargeld als Apple je Apple account verwijdert omdat hun AI-robot bij het scannen van je foto's iets tegenkwam wat niet door de beugel kon?
Falcon10 18 april 2023 11:13
Dus een tech bedrijf dat beetje monopolie heeft in zijn business, dat nogal veel data bezit van zijn/haar gebruikers en eigenlijk beter weet dan zijn gebruikers hoe ze min of meer te manipuleren, gaat in zee met een bank die nog niet zo lang geleden rommelkredieten verkocht, en mee aan de basis lag van de bankencrisis ...... what can go wrong ? 8-)

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