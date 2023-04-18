Apple biedt Amerikaanse gebruikers spaarrekening met 4,15 procent rente aan

Apple laat Amerikaanse gebruikers van zijn creditcard ook een spaarrekening openen. Die rekening loopt bij de bank Goldman Sachs en levert een jaarrente van 4,15 procent op, veel hoger dan de gemiddelde rekening.

Apple-gebruikers met een Apple Card kunnen die rekening koppelen aan hun Wallet in iOS. De rekening kan ook direct vanuit die Wallet worden afgesloten. Het gaat volgens Apple om een Savings-spaarrekening bij Goldman Sachs met een annual percentage yield van 4,15 procent. Bovendien kost de bankrekening geen geld. Apple zegt verder dat er geen minimuminleg nodig is en dat gebruikers geen minimumbedrag op hun rekening hoeven te laten staan. Er zit wel een limiet op wat gebruikers kunnen inleggen; volgens de algemene voorwaarden gaat het om 250.000 dollar.

Het gaat om een spaarrekening en geen betaalrekening, maar het is wel op ieder moment mogelijk geld van de spaarrekening af te halen en naar een Apple Cash-kaart te verplaatsen of naar een alternatieve betaalrekening te halen. Dat maakt de spaarrekening de facto alsnog bijna een betaalrekening.

De rekening is alleen te openen door Amerikanen. Bovendien moeten die een Apple Card hebben, de creditcard die Apple sinds 2020 ook via Goldman Sachs aanbiedt. Die kaart is wel in Nederland te gebruiken, maar de spaarrekening is dat niet.

Apple probeert al jaren een voet tussen de deur te krijgen in de financiële wereld. Het bedrijf heeft daarvoor al een eigen creditcard, waarmee gebruikers geld kunnen 'verdienen' als ze er zaken mee kopen. Die zogeheten kickback kan direct op de Savings-rekening worden gedeponeerd. Nu lijkt Apple verder in de financiële wereld te willen stappen, al besteedt het het beheer van de rekening uit aan een gevestigde bank. Met een rentetarief van 4,15 procent biedt het bedrijf in ieder geval een veel hogere rente dan op dit moment bij de meeste banken het geval is, tenminste voor kortetermijnspaarrekeningen. Langetermijnbeleggingen bieden vaak vergelijkbare rentepercentages, maar dan moet het geld meerdere jaren vast staan.