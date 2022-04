Mexicaanse Centrale Bank wil in 2024 gecentraliseerde digitale munt uitbrengen

De Mexicaanse overheid heeft op Twitter bevestigd dat de Mexicaanse Centrale Bank in 2024 een digitale munt in omloop zal brengen. De gecentraliseerde digitale munt moet volgens de overheid de financiële inclusie in het Centraal-Amerikaanse land bevorderen.

Volgens schattingen van de plaatsvervangende gouverneur van de Mexicaanse Centrale Bank, Jonathan Heath, zou de centrale munt eind 2024 in omloop moeten geraken. De gecentraliseerde digitale munteenheid zou volgens de man op korte termijn de veelgebruikte Mexicaanse munten en bankbiljetten niet vervangen omdat Mexico volgens hem te veel informele gewoontes heeft rondom geld. Heath verwijst in het Mexicaanse El Ceo naar financiële instellingen die volgens hem wel 'een cruciale rol' zullen spelen bij het bevorderen van de modernste financiële infrastructuur, zoals een digitale munteenheid.

Mexico is lang niet het enige land dat werkt aan een digitale gecentraliseerde munt. Begin dit jaar opende onder andere de Europese Centrale Bank nog een internetconsultatie over de ontwikkeling van de digitale Euro en ook in China is men volgens bronnen naarstig aan het werk aan de digitale Yuan. Japan wil in 2022 dan weer enkele testen uitvoeren met de digitale Japanse Yen om deze vanaf de tweede jaarhelft in omloop te brengen. Het West-Afrikaanse land Nigeria heeft sinds oktober van dit jaar al een eigen digitale munt, de eNaira. Op de eilandengroep Bahamas kan men sinds 2017 betalen met de lokale digitale munteenheid, de Sand Dollar.