China wil 'controleerbare anonimiteit' in centralebankmunt

China wil zijn toekomstige digitale centralebankmunt een vorm van 'controleerbare anonimiteit' geven. Het hoofd van de centrale bank zegt dat transacties versleuteld worden opgeslagen, maar kunnen worden opgevraagd op het moment dat de wet dat vereist.

De uitleg over de munt komt van Yi Gang, de president van de Bank van China. Yi sprak over de digitale munt op de FinTech-conferentie in Hongkong. Daar ging het over de digitale yuan, of de e-CNY. Yi zegt dat die munt vooral bedoeld is voor binnenlandse, onderlinge betalingen in het land. Hij legt ook meer uit over wat hij 'controleerbare anonimiteit' van de munt noemt. Dat betekent dat de centrale bank een gecentraliseerde uitgave van de munt doet en 'interinstitutionele transacties' afhandelt. Dat zijn geen persoonlijke, onderlinge transacties tussen twee personen of tussen een koper en een winkelier. Die laatste categorie wordt afgehandeld door 'aangewezen operationele instellingen'. Dat zijn banken of fintechbedrijven waar Chinezen een rekening kunnen openen. Die bedrijven moeten wel gegevens verzamelen over transacties, maar dat gaat volgens Yi alleen om 'minimale en noodzakelijke gegevens'.

De gegevens worden volgens Yi versleuteld opgeslagen en geanonimiseerd, maar tegelijkertijd kunnen de gegevens wel worden opgevraagd als dat 'met volledige toestemming van de wet gebeurt'. Yi zegt dat er vier soorten portefeuilles komen voor verschillende transactielimieten, maar daarover wijdt hij verder niet uit. Ook blijven er fysieke yuan in circulatie.

China werkt al jaren aan een eigen digitale munt die door de centrale bank wordt uitgegeven. Het is daar niet de enige in; in tientallen landen wordt op de een of andere manier gewerkt aan een centralebankmunt die een tegenhanger van cash geld moet zijn. Ook de Europese Centrale Bank werkt aan een 'digitale euro'. Tweakers schreef daar eerder dit jaar een achtergrondartikel over.

Een van de grootste vraagtekens bij de uitgifte van een centralebankmunt is wat het niveau van privacy wordt. Net als bij giraal geld op een bankrekening kunnen bij een centralebankmunt alle transacties worden ingezien, al zeggen beleidsmakers dat dat alleen wordt gecontroleerd om bijvoorbeeld witwassen te voorkomen. Met name in China, waar privacy vaak van ondergeschikt belang is, was lang de aanname dat de centralebankmunt meer controlemacht aan de Chinese overheid zou geven. Dat Yi Gang nu aangeeft dat hij toch een zekere mate van anonimiteit wil toevoegen en uitlegt hoe hij dat via het tweelaagssysteem wil doen, is opvallend. In de praktijk moet nog blijken in welke mate de anonimiteit daadwerkelijk gegarandeerd wordt.