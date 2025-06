Elon Musk ontslaat Raad van Bestuur van Twitter en beperkt contentmoderatieteam

Elon Musk heeft de Raad van Bestuur van Twitter ontslagen. Daarmee is de miljardair in zijn eentje verantwoordelijk voor het sociale netwerk. Ook zouden de meeste werknemers die zich met contentmoderatie bezighouden hun werk niet meer kunnen doen.

Musk heeft negen directeuren van Twitter die samen de raad van bestuur vormden, ontslagen. Daaronder valt ceo Parag Agrawal, maar ook Bret Taylor, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li en Mimi Alemayehou worden de laan uit gestuurd, blijkt uit documenten die bij de Amerikaanse beurswaakhond zijn ingeleverd. Dat betekent in de praktijk dat Elon Musk nu individueel alle beslissingen kan nemen binnen het sociale netwerk. Dat gebeurt vaker tijdens private overnames van bedrijven. Musk zegt in een tweet dat de beslissing 'slechts tijdelijk' is, maar weidt daar zoals hij meestal doet niet verder over uit.

Musk heeft in die alleenheerschappij direct al grote veranderingen doorgevoerd in het contentmoderatieteam, zeggen bronnen in het bedrijf tegen Bloomberg. De meeste werknemers op de Trust and Safety-afdeling hebben geen toegang meer tot interne tools om zelfstandig berichten te verwijderen en accounts te blokkeren. Twitter gebruikt voor dat proces een combinatie van automatisering en goedkope buitenlandse krachten die spam beoordelen, maar intern hebben sommige werknemers de mogelijkheid handmatig beslissingen te nemen.

Die beslissing zou onderdeel zijn van de transitie naar het nieuwe eigenaarschap van Twitter. Musk zou willen voorkomen dat werknemers veranderingen doorvoeren aan de codebase van Twitter. Desondanks komt het kortwieken van de Trust and Safety-afdeling op een ongelukkig moment. Afgelopen week vonden de presidentsverkiezingen in Brazilië plaats en in de komende dagen worden in de VS de midterm-verkiezingen gehouden. Twitter-werknemers en experts vrezen dat trollen en nepnieuwsverspreiders misbruik kunnen maken van het feit dat Twitter minder goed kan modereren in die periode. Tijdens de Braziliaanse verkiezingen zouden de mogelijkheden al beperkt zijn geweest, zeggen de werknemers. Het hoofd van de afdeling zegt zelf dat de regels 'nog steeds op grote schaal worden toegepast'.