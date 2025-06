Twitter annuleert ontwikkelaarsconferentie, kondigt mogelijk snel ontslagen aan

Twitter heeft zijn ontwikkelaarsconferentie Chirp geannuleerd. Dat heeft het bedrijf laten weten. De conferentie stond gepland voor over twee weken. Bovendien zou het bedrijf maandag medewerkers laten weten wie er ontslagen gaat worden.

Twitter geeft geen reden voor het annuleren van de conferentie, die op 16 november zou plaatsvinden. Het bedrijf zegt dat het werkt aan nieuwe functies, ook voor ontwikkelaars. "We hebben besloten Chirp te annuleren terwijl we bouwen aan nieuwe dingen die we snel met jullie willen delen."

Intussen is het bedrijf bezig met een grote ontslagronde. Twitter wilde al een deel van zijn personeel ontslaan voordat Tesla-topman Elon Musk aankondigde het platform te kopen. Die overname is inmiddels rond. Medewerkers zouden maandag meer horen. Volgens medewerkers die The Verge sprak gaat het mogelijk over de helft van het personeel, ongeveer 3800 mensen. Ook zou Musk alle medewerkers terug willen hebben op kantoor: Twitter werkt nu met een beleid dat iedereen mag werken vanaf elke gewenste locatie.

De ontslagronde is geen verrassing. Het bedrijf is onder Musk bezig aan een snelle verandering. Zo ontsloeg de nieuwe ceo de raad van bestuur. Daarnaast zou hij willen dat gratis gebruikers de editknop krijgen, terwijl het vinkje ter verificatie juist onderdeel wordt van het abonnement. Ook moet er een toezichtsraad komen voor moderatiebeslissingen. Musk is sinds vorige week eigenaar van Twitter.