Google maakt voorspellingen voor overstromingen in meer landen beschikbaar

Google zal voortaan wereldwijd in twintig landen voorspellingen kunnen doen wat betreft het risico op overstromingen nabij rivieren. Het Amerikaanse bedrijf breidt ook zijn waarschuwingen voor bosbranden uit naar Australië en Mexico.

De landen waarin Google voortaan informatie over overstromingen nabij rivierbeddingen kan doen, zijn Brazilië, Colombia, Sri Lanka, Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, Democratische Republiek Congo, Ivoorkust, Ghana, Guinee, Malawi, Nigeria, Sierra Leone, Angola, Zuid-Soedan, Namibië, Liberia en Zuid-Afrika. Tot voor kort was de functie enkel actief in India en Bangladesh.

De Google-gebruikers uit deze regio kunnen een melding krijgen zodra er zich een risico voordoet op een overstroming, maar kunnen ook op het vernieuwde webportaal FloodHub terecht voor informatie. Google stelt dat het nu meer landen kan analyseren en bedienen omdat er zich enkele doorbraken hebben voorgedaan bij de gebruikte AI-modellen. Welke dat zijn, is niet duidelijk.

Het bedrijf zal voortaan ook informatie over bosbranden in Mexico en delen van Australië weergeven. Deze functie was al beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada.