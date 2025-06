Google maakt vpn-dienst Google One beschikbaar voor macOS en Windows

Google heeft de vpn-dienst, die komt met de Premium-abonnementsformule van Google One, beschikbaar gemaakt voor macOS en Windows. Dat schrijven Amerikaanse media. De software voor deze besturingssystemen lijkt nog niet beschikbaar te zijn in België en Nederland.

Volgens 9to5Google kunnen Amerikaanse gebruikers naar de website van Google One surfen om daar de vpn-software te downloaden. Ze kunnen van de vpn-dienst gebruik maken als ze tenminste over een Google One Premium-abonnement beschikken. Dat kost in België en Nederland 10 euro per maand, of 100 euro per jaar, en geeft gebruikers onder andere 2TB aan online opslagruimte in combinatie met de vpn-dienst.

Google heeft in februari van 2022 de vpn-dienst beschikbaar gesteld voor iOS-gebruikers. Het bedrijf wilde op die manier meer gebruikers bereiken. De vpn is sinds eind 2020 beschikbaar. Google claimde bij de introductie dat de dienst geen logs als dns-queries, verbindingtimestamps en IP-adressen bijhoudt. Er zou wel data worden verzameld, maar die zou niet toe te schrijven zijn aan individuele gebruikers. De libraries van de vpn-dienst van Google zijn open source en de dienst was ook via een onafhankelijke audit getest. De vpn-dienst is momenteel actief in 22 landen, waaronder Nederland en België.