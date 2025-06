'Twitter is van plan om editknop gratis te maken voor iedereen'

Elon Musk zou als eigenaar van Twitter van plan zijn om de editknop beschikbaar te stellen aan alle gebruikers, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Dat stelt althans Casey Newton, oprichter van de nieuwswebsite Platformer en voorheen redacteur bij The Verge.

Volgens Newton wordt er gewerkt aan deze aanpassing, al is onduidelijk wanneer dit precies beschikbaar komt. Deze knop voor bewerken is sinds begin vorige maand beschikbaar als onderdeel van het al bestaande Twitter Blue-abonnement dat 5 dollar per maand kost en alleen in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland is af te nemen. Deze knop geeft gebruikers de mogelijkheid een bericht binnen 30 minuten aan te passen en bevat ook een geschiedenis van alle bewerkingen.

Eigenaar Musk heeft officieel nog niets gezegd over dit huidige plan met de editknop. In het voorjaar gebeurde dat al wel toen hij nog de grootste aandeelhouder van Twitter was. Toen vroeg hij op het platform of gebruikers een editknop wilden. In totaal stemden zo'n 4,4 miljoen gebruikers en bijna driekwart zei 'ja'. Nog op dezelfde dag bevestigde Twitter dat het sinds 2021 al aan deze knop werkt. Het zou een veelgevraagde optie zijn.

Inmiddels heeft Elon Musk duidelijk gemaakt dat het Blue-abonnement op de schop gaat. Het zal in de VS 8 dollar per maand gaan kosten en de verificatie van accounts zal er onderdeel van worden. Musk ziet weinig brood in het huidige systeem van het wel en niet hebben van zo'n vinkje ter verificatie. Momenteel hoeft er niet betaald te worden voor zo'n blauw vinkje. Het Blue-abonnement zal ook de helft minder advertenties bevatten.