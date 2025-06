Twitter komt met grijs vinkje naast betaald Blue-abo als authenticatie - update

Twitter gaat gebruikers naast het betaalde verificatievinkje ook van een ander, grijs vinkje voorzien. Daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen betalende gebruikers en 'officiële' accounts zoals die onder het huidige verificatiesysteem bestaan.

Dat beschrijft Twitter-productmanager Esther Crawford op het sociale netwerk zelf. Ze toont daar een screenshot waarop zowel een bekend blauw vinkje als een grijs vinkje te zien is. Het bedrijf wil daarmee onderscheid maken tussen officiële gebruikersaccounts zoals die nu al bestaan en betalende gebruikers met een Twitter Blue-abonnement. Dat laatste is een abonnement dat eerder deze maand werd aangekondigd, nadat het netwerk door Elon Musk werd overgenomen.

Er bestaan straks dus twee vinkjes voor gebruikers:

Huidig Toekomst Blauw Bedoeld als verificatiemethode, waarmee een gebruiker aantoont dat hij of zij legitiem is. Voor betalende gebruikers van een Twitter Blue-abonnement. Blue-abonnees betalen 8 dollar per maand. Ze worden daarvoor hoger in het algoritme opgenomen en krijgen meer interactie met andere Blue-gebruikers. Grijs Bestaat nog niet. Bedoeld als verificatiemethode zoals het blauwe vinkje dat op dit moment is.

Twitter gaat het nieuwe, grijze vinkje bij de uitrol van Twitter Blue aan 'bepaalde accounts' uitdelen. Volgens Crawford krijgt niet iedere gebruiker die nu geverifieerd is, automatisch een grijs vinkje. Dat gebeurt alleen voor overheidsaccounts, commerciële bedrijven, 'business partners', grote media, uitgevers en 'sommige publieke figuren'. De regels zijn verder nog niet duidelijk.

Volgens Crawford kan een grijs vinkje niet worden gekocht. Ook zegt ze dat het Blue-abonnement niet zal werken op basis van identiteitsverificatie. Het wordt een opt-infunctie waarmee gebruikers het blauwe vinkje kunnen kopen.

De nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, voerde de veranderingen in het beleid rondom geverifieerde accounts als een van de eerste grote wijzigingen door. Momenteel kunnen overheidsaccounts en bedrijven, maar ook individuele gebruikers zoals journalisten, een blauw verificatievinkje aanvragen. Daarmee kunnen ze bewijzen dat ze de echte persoon zijn achter het account. Dat moet identiteitsfraude op het platform voorkomen. Het huidige systeem werkt soms arbitrair; in sommige gevallen moeten gebruikers een identificatiebewijs uploaden, maar in minstens zoveel gevallen hoeft dat niet. Verificatie gebeurt dan op basis van bijvoorbeeld een auteurspagina in een medium en een verificatiecode via een officieel bedrijfs-e-mailadres.

Het nieuwe Twitter Blue-abonnement moet het toegankelijker maken om een blauw vinkje te krijgen. Iedereen die er acht dollar per maand voor overheeft, kan dat krijgen. Daarmee haalde Twitter zich echter een nieuw probleem op de hals. Het maakt de blauwe verificatievinkjes niet meer betrouwbaar. Door er een grijs vinkje bij te introduceren, hoopt Twitter die betrouwbaarheid terug te kunnen krijgen. Het is wel de vraag of gebruikers op het platform het verschil in UI en beleid dan nog snappen, mede omdat het verificatieproces van accounts altijd arbitrair is geweest.

UPDATE: Twitter heeft inmiddels weer bekendgemaakt de feature stop te zetten. Dat gebeurde na chaos rondom het proces, waarbij sommige gebruikers wel de 'official'-status kregen, maar accounts van bijvoorbeeld de Amerikaanse president Joe Biden weer niet. De toekomst van de vinkjes blijft nog onzeker.