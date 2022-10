Twitter laat abonnees in drie landen tweets bewerken

Twitter is begonnen met het aanbieden van de functie om tweets te bewerken. De functie is als eerste beschikbaar voor betalende klanten in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Thuisland Verenigde Staten volgt later, wanneer de functie in de Benelux komt, is onbekend.

Twitter: bewerk tweet, oktober 2022

Betalende Blue-abonnees kunnen de functie activeren in de Labs-sectie van de instellingen, zegt Twitter. Daarna zit de functie onder het menu met drie puntjes rechts boven elke tweet. Daar zitten al langer opties om een tweet te verwijderen of te veranderen wie op de tweet kan antwoorden. De bewerk-knop met een potloodje komt daar nu bij.

Gebruikers kunnen maximaal vijf edits maken en het bewerken van een tweet kan tot een half uur na de publicatie ervan. Dat maakte het bedrijf al eerder bekend en dat blijft de regel. De edits zijn bovendien zichtbaar voor andere gebruikers als die dat willen nazoeken. De functie is vooral bedoeld om spelfouten te corrigeren. Het is vermoedelijk de meestgevraagde functie van Twitter.

Blue-abonnees in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland kunnen de functie gaan gebruiken. Abonnees in de Verenigde Staten volgen snel, zegt het bedrijf. Wanneer de functie uitbreidt naar meer landen, is onduidelijk. Of het bewerken van tweets beschikbaar komt voor gebruikers die geen abonnee zijn, is onbekend.