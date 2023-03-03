Twitter maakt Blue-abonnement beschikbaar in Nederland en België

Twitter breidt de beschikbaarheid van het Blue-abonnement uit met ruim twintig landen. Daardoor is het abonnement nu ook te gebruiken in België en Nederland. Het abonnement kost vanaf 8,47 euro per maand en geeft gebruikers extra functies, waaronder een blauw verificatievinkje.

Op de Engelstalige hulppagina is te zien dat Twitter Blue vanaf vrijdag te gebruiken is in ruim twintig extra Europese landen, waaronder de Benelux. Met de uitbreiding is het abonnement in 35 landen te gebruiken; ruim twee keer zoveel als voor de uitbreiding. Overigens is de Nederlandstalige hulppagina op moment van schrijven nog niet aangepast, maar gebruikers in de Benelux kunnen zich al abonneren.

Twitter Blue is een abonnement dat vanaf 8,47 euro per maand beschikbaar is. Het bedrijf zegt dat een jaarabonnement via de browser 7 euro per maand kost, maar dit is exclusief btw. Blue biedt extra functies, zoals een blauw verificatievinkje naast de gebruikersnaam, de mogelijkheid om langere video's te plaatsen en tweets aan te passen, en tweestapsverificatie-sms'jes. Het platform wil het abonnement uitbreiden met extra functies, zoals het zien van minder advertenties, het prioriteren van tweets van Blue-abonnees in reacties, mentions en zoekopdrachten, en het delen van advertentieomzet.

Het bedrijf kondigde Blue in juni 2021 aan. The Information schreef vorige maand dat Twitter 290.000 Blue-abonnees zou hebben. Twitters ceo Musk zei eerder dat de helft van Twitters inkomsten uiteindelijk van betalende gebruikers moet komen. Naast België, Luxemburg en Nederland, is Blue vanaf vrijdag ook beschikbaar in Polen, Ierland, Zweden, Roemenië, Tsjechië, Finland, Denemarken, Griekenland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Litouwen, Slovakije, Letland, Estland, Kroatië, Malta en Cyprus.