Twitter maakt Blue-abonnement beschikbaar in Nederland en België

Twitter breidt de beschikbaarheid van het Blue-abonnement uit met ruim twintig landen. Daardoor is het abonnement nu ook te gebruiken in België en Nederland. Het abonnement kost vanaf 8,47 euro per maand en geeft gebruikers extra functies, waaronder een blauw verificatievinkje.

Op de Engelstalige hulppagina is te zien dat Twitter Blue vanaf vrijdag te gebruiken is in ruim twintig extra Europese landen, waaronder de Benelux. Met de uitbreiding is het abonnement in 35 landen te gebruiken; ruim twee keer zoveel als voor de uitbreiding. Overigens is de Nederlandstalige hulppagina op moment van schrijven nog niet aangepast, maar gebruikers in de Benelux kunnen zich al abonneren.

Twitter Blue is een abonnement dat vanaf 8,47 euro per maand beschikbaar is. Het bedrijf zegt dat een jaarabonnement via de browser 7 euro per maand kost, maar dit is exclusief btw. Blue biedt extra functies, zoals een blauw verificatievinkje naast de gebruikersnaam, de mogelijkheid om langere video's te plaatsen en tweets aan te passen, en tweestapsverificatie-sms'jes. Het platform wil het abonnement uitbreiden met extra functies, zoals het zien van minder advertenties, het prioriteren van tweets van Blue-abonnees in reacties, mentions en zoekopdrachten, en het delen van advertentieomzet.

Het bedrijf kondigde Blue in juni 2021 aan. The Information schreef vorige maand dat Twitter 290.000 Blue-abonnees zou hebben. Twitters ceo Musk zei eerder dat de helft van Twitters inkomsten uiteindelijk van betalende gebruikers moet komen. Naast België, Luxemburg en Nederland, is Blue vanaf vrijdag ook beschikbaar in Polen, Ierland, Zweden, Roemenië, Tsjechië, Finland, Denemarken, Griekenland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Litouwen, Slovakije, Letland, Estland, Kroatië, Malta en Cyprus.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 03-03-2023 07:38
137 • submitter: WolfsRain

03-03-2023 • 07:38

137

Submitter: WolfsRain

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Reacties (137)

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wisselwerking 3 maart 2023 08:57
"en extra functies biedt, zoals een blauw verificatievinkje naast de gebruikersnaam"

Een blauw verificatievinkje is toch geen functie? Volgens mij is dat slechts een aanduiding dat het gaat om een betaald account.
ATS @wisselwerking3 maart 2023 09:20
Precies. Het blauwe vinkje was een verificatievinkje, maar is nu niet meer dan een "deze persoon heeft betaald voor Twitter"-vinkje. Er wordt helemaal niets geverifieerd. Daarmee is het als "betrouwbaar" badje ook direct waardeloos geworden, zoals de vele spoofs die er inmiddels geweest zijn wel duidelijk gemaakt hebben.
egelalexander @ATS3 maart 2023 10:31
Volgens mij zijn er wel best wat creteria om een blauw vinkje te krijgen. Zie: https://help.twitter.com/...twitter-verified-accounts
Wraldpyk @egelalexander3 maart 2023 11:14
Ze hebben net vrijwel het gehele Twitter Blue team de deur gewezen, en ook enorm gesneden op support staff. (75% van het personeel over 't gehele bedrijf is weg). Richtlijnen zijn leuk, maar de vraag is of er een vorm van handhaving op is behalve de automatische checks, zoals activiteit en leeftijd.

Een "weergavenaam en profielfoto" hoeft natuurlijk niet een echte naam of foto te zijn, dat is vrij breed toepasbaar. Dus overall, vrijwel alles kan gewoon.
JBVisual @egelalexander3 maart 2023 13:23
Zelfs de taliban heeft ruim een week lang een twitteraccount gebruikt, waarop deze pas geblokkeerd werd toen Musk zelf overladen werd met berichten hierover.

Tot zover is er inderdaad een uitstekende controle (sarcasme).
De controle richt zich vooral op het idee dat je een creditcard nodig hebt om jezelf te verifiëren.
.oisyn Moderator Devschuur® @wisselwerking3 maart 2023 09:54
Niet helemaal, je hebt ook nog "legacy verified". Je kunt het verschil zien door op het vinkje te hoveren op de profielpagina van de gebruiker.
Wraldpyk @.oisyn3 maart 2023 11:12
Ik kan de browser-plugin "Eight dollars" aanraden, die zet dan gelijk bij het vinkje welke vorm van verificatie het is. Zoals hier van Firefox https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/eightdollars/
JDx @wisselwerking3 maart 2023 09:31
Ik zag laatst ook bij iemand een gouden vinkje, volgens mij is dat verified nu.
its_charro @JDx3 maart 2023 09:44
Dat zijn business accounts...
JDx @its_charro3 maart 2023 09:45
Ok en een bekende acteur ofzo dan? Groen vinkje?
its_charro @JDx3 maart 2023 10:02
Volgens mij ook gewoon blauw. Hier een blogpost van Twitter zelf:

https://blog.twitter.com/.../2022/twitter-blue-update
TomPlant0 @JDx3 maart 2023 10:06
Personen krijgen een blauw vinkje, ook niet twitter blue accounts.
Overheid krijgt een grijs vinkje en bedrijven krijgen een gouden vinkje. Bij bedrijven kan je ook zien of het een 'subaccount' is. Bijvoorbeeld bij het Twitter Blue account ( https://twitter.com/TwitterBlue ) zie je naast het gouden vinkje een klein logo van het hoofdaccount. Als je daar op klikt kan je nu zien onder welk 'bedrijf' het account valt.
JDx @TomPlant03 maart 2023 10:08
Offtopic, maar ik krijg als ik op het hoofdaccount klik:

@Twitter is blocked
Are you sure you want to view these Tweets? Viewing Tweets won’t unblock @Twitter. Learn more
supersnathan94
@JDx3 maart 2023 10:55
Dat ligt dan aan jouw settings? Of een bug bij mij doet ie het gewoon gewoon op de website zonde login.
JDx @supersnathan943 maart 2023 10:59
Denk dat ik het zelf ooit heb geblokkeerd inderdaad.
Blizz @JDx3 maart 2023 11:07
Dan heb je Twitter geblokkeerd.
avlt @JDx4 maart 2023 09:56
Ik zie hier een businessmodel voor Twitter. Vinkjes in alle mogelijke kleuren, bedrijven in de kleuren van hun logo. Boze boeren een blauw-wit-rood vinkje, etc.
xvilo 3 maart 2023 08:14
Via de iOS app kost Twitter Blue €11,- per maand of €114,99 per jaar - nu vraag ik me af:
- staat er een fout in het artikel?
- zijn er verschillende type abonnementen?
- of is dit een offset voor de 30% die naar Apple moet?
Qualixo @xvilo3 maart 2023 08:17
Apple kosten. Er zijn meer in app zaken die duurder zijn op iOS dan op android.
Alxndr @Qualixo3 maart 2023 09:32
Rekent Android niet ook dezelfde, beruchte, 30%?
roccothehelper @Qualixo3 maart 2023 09:56
Op Android is het ook 11 per maand. Alleen in de browser is het goedkoper
Boy @Qualixo3 maart 2023 08:59
Welke zaken zijn duurder op iOS dan? Of bedoel je dat er gewoon meer gevraagd wordt voor dezelfde features op iOS? Dat zou misschien wel kunnen, omdat iPhone eigenaren geneigd zijn sneller te betalen voor dingen
Ricko1 @Boy3 maart 2023 09:40
Apple neemt 30% van elke betaling via hun platform. Het was eerder zo dat ze zelfs:
  • verboden een hogere prijs te vragen op ios
  • verboden te verwijzen naar je eigen website voor abonnement betaling
  • automatisch de prijs verlagen als ze jouw prijs elders lager vinden
De lijst van Apple's misbruik is nog langer, maar daar is al genoeg over geschreven.

Na een aantal rechtzaken en onderzoek naar monopolie misbruik zijn de regels wat soepeler geworden. Zie bijvoorbeeld de mogelijkheid om andere app winkels toe te voegen.
sspiff @Rembert3 maart 2023 13:12
Hier gaat het om misbruik van hun monopolie om te verbieden dat kranten en websites laten weten dat het voordeliger is om hun abonnement af te nemen buiten de App Store.
iAR @Ricko13 maart 2023 10:24
Google misbruikt* je ook hoor, die vragen ook gewoon commissie. Daar is dan de 'monopolie' op papier er niet maar meer dan tumbleweed is er ook niet in andere 'stores'.

* Sowieso wel een beetje kinderachtig woord, vind je niet?
RubenSaurus @xvilo3 maart 2023 08:45
Hetzelfde geldt voor de Android versie. Dus gewoon lekker op je laptop of desktop aanschaffen ;)
Marve79 @RubenSaurus3 maart 2023 08:56
Hetzelfde geldt voor de Android versie. Dus gewoon lekker op je laptop of desktop aanschaffen ;)
Of nog beter, niet aanschaffen.
RubenSaurus @Marve793 maart 2023 08:59
Gelukkig mag een ieder dat lekker zelf bepalen 👍
Clevergyno @RubenSaurus3 maart 2023 09:20
Gewoon niet aan deze idioterie meedoen
jip_86 @xvilo3 maart 2023 08:18
Dat moet wel Apple toeslag zijn ja, ik heb in de browser al gezien dat het echt 7 of 8 euro is.
GurbieV @xvilo3 maart 2023 08:18
Dat laatste:)
Max|Burn @xvilo4 maart 2023 09:10
Is exact in lijn met apple tax dus.
7 EUR * 1,3 Apple Tax * 1,21 BTW = 11,01 EUR per maand met een jaar abbo.
xiphoid 3 maart 2023 08:45
Betalen kan alleen met credit card, niet met iDeal of PayPal ofzo.
Verwijderd @xiphoid3 maart 2023 08:52
Gelukkig bestaan er ook prepaid creditcards. Ideaal voor mensen die geen echte creditcard kunnen of willen hebben.
jellevanderpal @Verwijderd3 maart 2023 08:58
Nog sterker, binnen afzienbare tijd betalen we allemaal met Mastercard. Want Maestro gaat er uit om deze reden onder andere.
JDx @Verwijderd3 maart 2023 10:00
Yep ideaal, Revolut is een mooi voorbeeld, voor abonnementen kan je zelfs een wegwerp creditcard aanmaken, dan kunnen ze niet de maand erna automatisch afschrijven als je het vergeet.

Bij veel diensten wordt je abonnement gewoon geannuleerd als de betaling niet is gelukt, al kunnen ze officieel nog wel geld van je eisen? Maar zal wel teveel werk zijn voor bijvoorbeeld Amazon Prime.

Edit: zo'n wegwerp kaart is ook mooi voor ouders als hun kind een CC nodig heeft om bijvoorbeeld Xbox Live of Playstation Online (weet niet hoe dat heet) moeten aanschaffen. Daarna kan het kind diezelfde CC informatie niet meer gebruiken voor in-app/game aankopen.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 13:46]

slijkie @Verwijderd3 maart 2023 10:11
Debitcards* ;)
telenut @Verwijderd3 maart 2023 10:57
dat zijn enkel de mensen in NL :-)
In de meeste andere landen hebben mensen meerdere creditcards in hun zakken zitten.
Blokker_1999
@Verwijderd3 maart 2023 09:19
Een prepaid credit card bestaat niet, dat noemen we een debit card, en die hebben we al decennia.
Sando @Blokker_19993 maart 2023 12:50
Een prepaid credit card bestaat niet, dat noemen we een debit card
Dat is maar hoe genuanceerd je wilt zijn. Een debit card is gekoppeld aan een bankrekening. Geld dat je uitgeeft wordt meteen van je rekening gehaald.

Een prepaid card is niet aan een bankrekening gekoppeld. Je moet eerst "geld op de kaart zetten" voordat je het uit kunt geven, en dit kan vaak "bankless" en soms ook anoniem. Een prepaid card lijkt daarmee meer op een telefoonkaart van vroeger. Volgens mij bestaat dit type betaalkaart pas sinds 2009 in Europa.

https://n26.com/en-eu/blo...d-debit-card-prepaid-card

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:46]

drdelta @Blokker_19993 maart 2023 15:11
Mastercard / International Card Services is dat niet met je eens:
https://www.yourmastercar...cards/mastercard-prepaid/
Twanekel @Blokker_19993 maart 2023 09:32
Bij bijvoorbeeld Bunq kun je een credit card aanmaken waarbij de kosten direct afgeschreven worden van je rekening, dus eigenlijk heb je dan een credit card die werkt als een debit card, ideaal omdat je niet aan limitieten zit
Verwijderd @Blokker_19993 maart 2023 12:28
Je snapt toch wat ik bedoel?
maradesign 3 maart 2023 07:47
Wat voor bende het ook mag zijn daar nu, Ik snap echt niet waarom je betalen moet om een beveiligingsfunctie te kunnen gebruiken.
D0ubleD0uble @maradesign3 maart 2023 07:50
2FA over SMS is juist een veel minder veilige oplossing dan de gratis TOTP codes die je kan maken met een authenticator. Twitter laat je dus nu betalen om je account minder veilig te maken 8)7
TMC @D0ubleD0uble3 maart 2023 07:59
Minder veilig maar wel meer gebruiksgemak. Voor veel mensen is dat laatste uiteraard belangrijker. Het risico op een sms-hack is extreem klein en Twitter is natuurlijk niet zo belangrijk als e-mail oid.
nzall @TMC3 maart 2023 08:08
99% van de iPhone eigenaars en 98% van de Android eigenaars hebben een telefoon waarop ze Google Authenticator of Authy kunnen installeren. Het instellen daarvan is letterlijk 1 QR code scannen. Het enige verschil is dan dat je de app manueel moet open doen in plaats van gewoon de code op je lock scherm overtypen, en ik geloof zelfs dat bij Authy je een notificatie kunt ontvangen als je een code moet ingeven.
Webgnome @nzall3 maart 2023 08:12
Het installeren daarvan is misschien het probleem niet, het gebruik er van en het gevoel 'ik moet weer wat extra's doen' is het probleem. Waarom denk je dat wachtwoorden nog steeds zo'n wirwar van loesje123 en rakketje12 zijn?
PageFault @Webgnome3 maart 2023 08:22
Of als men wisselt van telefoon....
icecreamfarmer @PageFault3 maart 2023 08:36
Ja dat is nog steeds een drama met Google authenticator.
weakbanana @icecreamfarmer3 maart 2023 08:55
Hoezo? Je kan al tijden je accounts exporteren/importeren en dat werkt voor mij prima.
Marve79 @weakbanana3 maart 2023 08:59
Dat werkt wel, maar met een Authenticator app is er altijd het risico dat je je telefoon verliest of dat hij stuk gaat. SMS werkt altijd, nieuwe telefoon nieuwe simkaart en je bent weer vertrokken.

En ja je hebt dan wel die backup codes bij authenticator maar Joost mag weten waar ik die ook alweer had opgeslagen.

Ik vind het handigste bij O365 waar je gewoon de keuze hebt tussen Authenticator of sms.
ShadLink @weakbanana3 maart 2023 08:59
@weakbanana Ik spreek uit ervaring dat veel mensen een oude telefoon wegdoen wanneer ze een nieuwe kopen. En dan nou net vergeten zijn hun accounts te exporteren.
icecreamfarmer @weakbanana3 maart 2023 11:07
En wat als je telefoon gestolen wordt?
The Zep Man
@icecreamfarmer3 maart 2023 09:18
Ja dat is nog steeds een drama met Google authenticator.
Google Authenticator biedt enkel beheer van TOTP aan. TOTP tokens kan je ook beheren in veel wachtwoordmanagers, bijvoorbeeld Bitwarden (met de officiële backend of het vrijere Vaultwarden). Op een nieuw toestel hoef je dan niets anders te doen dan de client te installeren en in te loggen.

Een bonus:
Veel wachtwoordmanagers (zoals Bitwarden) werken ook op Android-toestellen zonder Google-software.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:46]

Aardwolf @The Zep Man3 maart 2023 12:22
Is het slim om TOTP op te slaan in je passwordmanager? Je hebt dan toch amper meer volwaardige 2FA? dat het kan is duidelijk, maar of het ook verstandig is, is een tweede lijkt me. Zelfde als recoverycodes opslaan in je dagelijks gebruikte PW manager.
The Zep Man
@Aardwolf3 maart 2023 15:44
Is het slim om TOTP op te slaan in je passwordmanager? Je hebt dan toch amper meer volwaardige 2FA?
Dat ligt eraan welke factor(en) je gebruikt om je wachtwoordmanager te openen.
PageFault @icecreamfarmer3 maart 2023 08:48
Ja er zijn apps waar dart op zich prima kan, maar niet elke app en niet iedereen weet dat.
McBacon @icecreamfarmer3 maart 2023 09:02
Zo lang je oude telefoon nog werkt kun je in de app een migratieproces starten, hoef je maar een paar codes te scannen met je nieuwe telefoon en alles is overgezet.
snaggyheadshot @Webgnome3 maart 2023 08:40
Dat is op zijn beurt weer makkelijk op te lossen door de manier waarop bijv. Microsoft met zijn Authenticator werkt. Je krijgt dan gewoon een pushmelding waar je op kan klikken waarna ja toestemming verleent met FaceID i.p.v. een code te hoeven intypen.
telenut @snaggyheadshot3 maart 2023 10:52
wat dan weer totaal onveilig is. Want iedereen klikt gewoon altijd op OK, dit ben ik.
Je hebt geen idee of dit wel degelijk van de dienst komt waar je op wil inloggen.
Gelukkig vragen ze bij veel diensten nu ook al om een cijfer over te typen, maar dan kan je dus evengoed TOTP gaan gebruiken.
lenwar
@telenut3 maart 2023 11:14
Niet helemaal
TOTP is in principe anoniem (net zoals een gebruikersnaam/wachtwoordcombinatie). Als ik jouw TOTP-sleutel heb, kan ik het gewoon gebruiken en dan merk jij daar niks van, want het is gewoon een tekenreeks.

Het systeem van MS is gebaseerd op jouw Microsoft account en het apparaat waar het op is geïnstalleerd (unieke ID). Dus voordat jij überhaupt mijn Authenticator app kan gebruiken moet je als mij zijn ingelogd op mijn Microsoft account op jouw apparaat. En dat kan ik zien dat dat is gebeurd.
erwinwernars @Webgnome3 maart 2023 08:52
Dat probleem heb je ook met sms, je moet altijd een extra handeling uitvoeren.
amsterdamned @Webgnome3 maart 2023 08:57
Actief zijn op internet zonder passwordmanager is gewoon niet slim. Password managers zijn essentieel als je het mij vraagt. Als je een wereldreis gaat maken dan tref je toch ook allerlei voorbereidingen zodat alles soepel verloopt en zodat je veiligheid gewaarborgd is?
af_bert @nzall3 maart 2023 08:16
En hoeveel van die 99% en 98% van die eigenaars weten überhaupt dat er zoiets bestaat van Google?
Frame164 @nzall3 maart 2023 08:29
En voor SMS hoef je niets te installeren, dat werkt gewoon altijd op iedere telefoon. Je kunt zelfs een dumb phone daarvoor gebruiken.

Tweakers vergeten vaak dat het overgrote deel van de mensen spullen en services gewoon willen gebruiken en zich helemaal niet willen verdiepen in wat er allemaal en wat er mogelijk is. De meeste van ons vinden het leuk om zaken zoals die authenticators uit te proberen, zelfs als we het niet nodig hebben, maar omdat we gewoon willen zien hoe het werkt.

Maar de meeste mensen willen gewoon met zo min mogelijk disruptie dingen doen. En dan is SMS voor 2FA een prima oplossing. Het is bekend, je hoeft er niets extra's voor te leren of te doen, en het is veilig genoeg. Internetbeveiliiging is wat dat betreft niet anders dan fysieke beveiliging. Rondom de Nederlandse goudopslag zit een andere beveiliging dan bij onze huizen. De sloten op onze huizen zijn goed maar maken het niet onmogelijk om in te breken. Maar het is goed genoeg. Idem voor SMS bij 2FA. In de meeste gevallen veilig genoeg.
marcovit @nzall3 maart 2023 09:38
99% van de iPhone eigenaars en 98% van de Android eigenaars hebben een telefoon ...
Bedoel je niet 100%? :+
telenut @marcovit3 maart 2023 10:54
waarop ze iets kunnen installeren. Dat is echt niet 100 % :-)
supertanno @TMC3 maart 2023 08:05
Ik vind zelf authenticator-apps juist veel meer gebruikersgemak hebben. Alles op één plek, geen gedoe met SMS'jes verwijderen...

Toegegeven, ik heb ook een WearOS-smartwatch, dus ik heb mijn codes ook altijd op mijn pols zitten, maar zelfs voordat ik deze had vond ik het veel makkelijker om gewoon Authy erbij te pakken.
TMC @supertanno3 maart 2023 11:56
Waarom zou je sms'jes verwijderen?
Aardwolf @TMC3 maart 2023 12:17
Misschien als bewijs als je foon wordt gejat dat je bepaalde accounts hebt? Toch handig als kwaadwillende om te weten welke accounts met SMS beveiligd zijn, even de sim ompluggen en klaar. 2FA app is optioneel afgeschermd met extra biometrie of wachtwoord, daarmee niet zomaar in te zien als de telefoon in verkeerde handen komt. (mogelijk vergezocht, maar kan wel)

[Reactie gewijzigd door Aardwolf op 22 juli 2024 13:46]

Robby517 @D0ubleD0uble3 maart 2023 08:39
Het is minder veilig als het alternatief een authenticator app of iets dergelijks is. In de praktijk schakelt de overgrote meerderheid gewoon terug op single factor. Dus ja, dit is betalen voor een beveiligingsfunctie en netto gaat de Twitter user z'n veiligheid erop achteruit.
kodak @D0ubleD0uble3 maart 2023 08:36
Je hoeft het niet te gebruiken. Het is een keuze. Daarbij gaat het abonnement om veel meer dan die keuze, dus klagen alsof het perse om onveiligheid gaat is klagen om het klagen.
beerse @D0ubleD0uble3 maart 2023 08:52
Op zich zijn sms en totp beide even onveilig. Ze hebben elk hun voordeel en hun nadeel.
Als je het op 2fa houdt dan blijft het onveilig omdat je jezelf (taalkundig) beperkt.

Lees het als MFA en tel de beveiliging van TOTP en SMS bij elkaar op: Bij twijfel kan/zal/mag de authenticatie dan zowel sms als totp gebruiken. Dan is de beveiliging wel veel beter.

Detail: google gebruikt dit al een tijdje: Het komt af en toe voor dat gebruikers naast een username en wachtwoord en een bekend-apparaat ook een sms en een totp moeten gebruiken en dan ook nog op andere 'bekende' apparaten door moeten klikken.
Luchtbakker @maradesign3 maart 2023 08:13
Voor mensen die geld verdienen met hun social media is dit geen keuze meer, maar een plicht. 1x een inbraak kan een flinke reputatieschade opleveren en dat wilt niemand die afhankelijk is daarvan.
chaozz @Luchtbakker3 maart 2023 09:37
Je kunt met een gratis account nog steeds gebruik maken van tweestapsverificatie. De opties authentication app en security key blijven beschikbaar. Alleen SMS wordt uitsluitend voor betalende klanten.
kodak @maradesign3 maart 2023 08:54
Zoals valt te lezen gaat dit betalen om meer dan waar jij over klaagt. Daarbij is je klacht niet redelijk, omdat er geen verplichtingen is authenticatie via sms te gebruiken als je een abonnement hebt.
HollowGamer @maradesign3 maart 2023 09:40
Snap niet dat je gedownvote wordt, want het is weldegelijk belachelijk dat je ervoor moet betalen.

We lezen regelmatig dat Twitter accounts zijn gehackt, zelfs van beroemdheden, dus dan lijkt me dit wel een vitale functie?

Op vrijwel de meeste sites is dit gewoon gratis, sterker nog, ze willen juist dat je iets van 2FA gebruikt (sms, authtenticator, etc.).
Webgnome @maradesign3 maart 2023 07:56
2fa over sms krijg je er bij. Ieder ander, niet betalende gebruiker, kan ook 2fa gebruiken. Je reactie klinkt dan ook als een typische 1st post!!. Want naast de sms verificatie functie krijg je er ook andere features bij zoals in het artikel staat beschreven.
david-v
3 maart 2023 07:57
Het platform wil het abonnement uitbreiden met extra functies, zoals het zien van minder advertenties
Dus je betaalt nu 7 euro per maand en dan krijg je nog steeds reclames te zien en straks iets minder. Je moet er wel veel voor over hebben om een blauw vinkje te zien.

edit:typo

[Reactie gewijzigd door david-v op 22 juli 2024 13:46]

Leemeijer @david-v3 maart 2023 08:12
Dat dacht ik ook meteen. Maar ja met je tv abonnement doe je eigenlijk niet anders he
DJ Henk @Leemeijer3 maart 2023 08:18
En dat is dan ook meteen voor veel mensen een reden om uit te wijken naar streamingsdiensten waar ze dat niet hebben. Of hadden, want daar beginnen ze er ook al mee. Advertenties zijn een soort kanker voor de maatschappij.
icecreamfarmer @DJ Henk3 maart 2023 08:38
Dat is een mooie analogie. Voor mijn gevoel verspreidt het zich idd steeds meer.
david-v
@Leemeijer3 maart 2023 08:25
Ik heb al een paar jaar geen TV dienst meer, alleen maar streaming :) .
Clevergyno @Leemeijer3 maart 2023 10:44
Daarom zal ik ook nooit meer TV afnemen
Retrospect @david-v3 maart 2023 08:13
Je hebt de rest van het artikel toch ook gelezen? Dan heb je ook gelezen dat dat niet de enige twee features zijn. Zoals het kunnen wijzigen van je reactie. Dat lijkt mij zeker van toegevoegde waarde.
MrMonkE 3 maart 2023 09:10
"Het abonnement kost vanaf zeven euro per maand en geeft gebruikers extra functies, waaronder een blauw verificatievinkje."

Ik zie een blauw verificatie vinkje niet echt als functionaliteit.
Of kun je het aan en uit zetten zelf? Zodat anderen niet zien dat je registered bent?
lighting_ @MrMonkE3 maart 2023 13:59
je kan langere tweets schrijven. Max 4000 karakters. Langere videos met beter kwaliteit uploaden en minder reclame te zien.
JohnD1 @lighting_3 maart 2023 19:03
En mensen weten dat als je iets tweet, je een betalende gebruiker bent en waarschijnlijk geen spammer of scammer...
MrMonkE @lighting_3 maart 2023 21:11
Oh dat is wel beter dan die [1/30] reeksen.
Wel de moeite als iemand een hele lap tekst wil plaatsen en leesbaar houden.
jellevanderpal 3 maart 2023 07:52
Even een notitie: Je kunt momenteel geen abonnement nemen als je in de afgelopen 3 dagen je profielfoto, naam of gebruikersnaam hebt aangepast. Hier kom ik zojuist achter. Maar ik heb rond 11 uur de 72 uur sinds mijn profielfotowijziging er op zitten en dan probeer ik het zeker opnieuw.

Iedereen, of althans, de hardste schreeuwers lopen wel dagelijks te klagen over Musk en wat al dan niet de ondergang van Twitter zou zijn. Persoonlijk trek ik mij daar niet zoveel van aan. Ik vind het echt een geweldig medium. Sinds mijn eerste account ooit in 2009 is er veel in positieve zin veranderd ook bovendien. Ik heb nu nog nauwelijks last van beledigingen of aanvallen op mijn persoontje. Enerzijds omdat ik zelf geen opruiende teksten plaats. Anderzijds vanwege de voortreffelijke filters.

Kortom: Zodra het lukt straks, ben ik Blue-abonnee. Helemaal prima. :*)
Webgnome @jellevanderpal3 maart 2023 07:58
Ik zal zelf geen blue abbonee worden want zoveel gebruik ik het niet. Maar de hele hetze tegen Musk mbt Twitter is echt vooral een grote haatcampagne. Je kunt gewoon niet ontkennen dat voor Musk het bedrijf alles behalve rendable was. Daar probeert Musk (tegen beter weten in??) nu iets aan te doen. Dat lijkt mij alleen maar een goed ding. Voor hem maar ook voor de mensen die twitter wel gebruiken
Blokker_1999
@Webgnome3 maart 2023 09:17
- Het bedrijf is nog altijd niet rendabel
- Er is drie kwart van het personeel ontslagen, noem eens 1 firma die met een kwart van het personeel een beter product kan leveren
- Er zijn vele accounts hersteld van mensen die destijds met goede redenen werden verbannen, je ziet gewoon de toename in desinformatie
- Voor een "free speech absolutist" heeft hij wel weer mensen verbannen omdat hij zelf die mensen en hun tweets niet leuk vindt.
wisselwerking @Blokker_19993 maart 2023 09:26
Wat betreft jouw eerste punt " Het bedrijf is nog altijd niet rendabel". Het zou ook wel heel erg knap zijn als hij dat in zo'n kort tijdsbestek voor elkaar had gekregen. Musk is intelligent maar geen tovenaar.
MalPhunktion @Blokker_19993 maart 2023 09:22
Hoewel ik het met je eens ben denk ik dat Nederlandse Loterijen zo’n voorbeeld is. Zij kunnen volgens mij minstens dezelfde ‘dienstverlening’ bieden wanneer ze 75% van de personeelskosten drukken. Dat betreft namelijk allemaal marketing….
Zer0 @MalPhunktion3 maart 2023 13:08
Dat betreft namelijk allemaal marketing….
En die is nutteloos? Zonder die marketing kopen minder mensen loten, dus logisch dat men dan de "dienstverlening" met minder in stand kan houden, als je niks verkoopt hoef je ook niks te "produceren".
MalPhunktion @Zer03 maart 2023 13:09
Ik zeg nergens dat marketing nutteloos is, maar geef alleen aan dat dat het product daar niet beter van wordt.
Zer0 @MalPhunktion3 maart 2023 14:13
Een product wat meer verkoopt is beter... voor het bedrijf, en een gezond bedrijf kan producten verbeteren. Een ongezond bedrijf gaat vanzelf slechtere producten maken.
k995
@Webgnome3 maart 2023 10:11
Het bedrijf was een aantal jaren rendabel en zette nu in op content moderatie omwille van verloren inkosmten door trollen/bots. Enja dat kostte meer geld.

Dat twitter op het punt stond failliet te gaan (als sommige soms beweren) was onzin.

Hetze tegen musk? Nope gewoon iemand die graag in de belangstelling staat, al jaren en ja dan krijg je commentaar als je domme dingen doet.

[Reactie gewijzigd door k995 op 22 juli 2024 13:46]

Z100 @Webgnome3 maart 2023 08:16
Twitter was gewoon idd een falend bedrijf. Het had geen weg uit het dal. Ze zaten simpelweg te wachten om gekocht te worden.

Twitter had ooit Vine. Enorm populair. Ze konden het alleen geen commercieel succes maken. Vervolgens stekker eruit getrokken, dat nu is geplugged door TikTok... een Chinees. En enorm winstgevend ook.

De vorige eigenaren moeten zich schamen. Die gouden parachutes verdienden ze niet. Jammer dat de rechter zich aan hun kant schaarde.
Shamalamadindon @Z1003 maart 2023 09:07
De vorige eigenaren moeten zich schamen. Die gouden parachutes verdienden ze niet. Jammer dat de rechter zich aan hun kant schaarde.
Niemand heeft Musk gedwongen om zonder fatsoenlijke due dilligence zijn handtekening te zetten.
Keypunchie
@Shamalamadindon3 maart 2023 09:39
Nee, maar er was wel een rechter nodig om hem te dwingen zich eraan te houden!

Dat is het stuk dat ik niet goed begrip: hij had voor een veel lager bedrag kunnen schikken en dan was a) zijn reputatieschade enigszins beperkt b) had hij zijn aandacht bij bvb. Tesla kunnen houden.

Want behalve een handjevol fanboys is het overduidelijk dat Twitter nu mismanaged wordt. Maar: ‘who cares’. Erger voor aandeelhouders is dat de reputatieschade ook naar zijn andere bedrijven overslaat, zoals Tesla en Starlink.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 13:46]

litebyte
@Webgnome3 maart 2023 09:19
Het punt is idd de hetze...of was het punt. Er ging dus bij de media org. waar ik voor werk een petitie rond om het niet meer te gebruiken, waarin het puur ging omdat Musk het had gekocht. Er zijn ook gewoon gecoördineerde media campagnes georganiseerd om Twitter kapot te maken.

Dat is nu grotendeels voorbij en wat ik zo merk is dat types als claudia de breij of die schimmelpenninck in Nederland hun favorite ego-app ook niet meer aan het afkraken zijn
blissard @litebyte3 maart 2023 09:54
Dat er gecoördineerde media campagnes zijn georganiseerd, lijkt me behoorlijk overdreven. Wie heeft die gecoördineerd dan en zijn daar dan bronnen van?
litebyte
@blissard3 maart 2023 10:33
Bij de media org. waar ik zelf voor werk zijn daar geen officiele bronnen van, maar het is wel gebeurd.
Shamalamadindon @litebyte3 maart 2023 11:25
waarin het puur ging omdat Musk het had gekocht
Wat had Musk precies verwacht? Je koopt een platform wat, oa flink gebruikt word door journalisten (de befaamde "bluechecks") met als oogpunt om die "bluechecks" eens flink aan te gaan pakken.
M3m30 @jellevanderpal3 maart 2023 10:58
Letterlijk weggegooid geld.. 8 EUR voor een V… wow.. cool zeg..
jellevanderpal @M3m303 maart 2023 11:10
Dat kan ik prima zelf bepalen.
Wou je zeggen dat jij nooit een biertje drinkt, of iets anders consumeert dat niet uitsluitend functioneel is?
Verwijderd 3 maart 2023 08:57
Ik heb het zojuist geactiveerd. Maar dan wel via Web. Want ja dat is toch goedkoper. Ik kijk het een maandje aan en zie dan wel verder of het een toegevoegde waarde heeft. Dat ik nu tweets kan editten vind ik wel fijn. Die badge boeit me niet zo.
Dragony @Verwijderd3 maart 2023 09:07
Kreeg jij geen gekke error dat er iets misging? Ik weet niet waarom ik dat wel heb.
Dragony 3 maart 2023 08:59
Mij lukt het niet om te abonneren. Ik krijg steeds een "Er ging iets mis. Laad de pagina opnieuw." melding vanuit mijn pc met verschillende browsers, zonder uBlock aan. Op mijn telefoon browsers hetzelfde. Via de Android app wordt het een duur grapje dus dat ga ik niet doen. :)
bjorn87 3 maart 2023 10:02
Tekst klopt niet helemaal. Het kost namelijk € 8,00 per maand. De € 7,00 per maand geldt alleen als je een jaarabonnement neemt. En dit moet je dan via je laptop/pc afsluiten want op Android kost het namelijk € 114,99 per jaar (9,58 per maand) of als je per maand neemt € 11,00 per maand.

https://twitter.com/i/twitter_blue_sign_up

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