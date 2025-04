Delen van broncode Twitter zijn uitgelekt op GitHub

Delen van de broncode van Twitter zijn op GitHub uitgelekt. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten over een rechtzaak tussen Twitter en Github. Het is niet bekend wat de grootte van het uitgelekte deel van de broncode is.

De broncode zou al een tijd op GitHub te vinden zijn, maar het is niet duidelijk hoe lang precies. Dat een deel van de broncode was uitgelekt op GitHub, blijkt uit rechtbankdocumenten die als eerste werden opgemerkt door The New York Times. Afgelopen vrijdag liet Twitter aan GitHub weten dat de code daar gepost was, waarna het platform de code direct verwijderde. GitHub heeft het takedown request wel online gezet.

Het bedrijf van Elon Musk wil dat GitHub vrijgeeft wie de delen van de broncode heeft gedeeld en wie het allemaal gedownload hebben. Bronnen melden aan The New York Times dat Twitter denkt dat het om een ex-medewerker gaat die vorig jaar het bedrijf heeft verlaten. Die persoon zou de gebruikersnaam FreeSpeechEnthusiast hebben.

Het management van Twitter is bang dat de uitgelekte code voor beveiligingsproblemen kan zorgen. Op welke manier dat dat het geval zou zijn, is niet bekend.