'Elon Musk wil bijna 75 procent van Twitter-personeel ontslaan na overname'

Elon Musk wil mogelijk ongeveer driekwart van het personeel ontslaan na de overname van Twitter. Momenteel werken er ongeveer 7500 mensen voor het socialemediaplatform. De Tesla-topman zou aan potentiële investeerders hebben verteld zo de kosten te willen drukken.

The Washington Post meldt dat Elon Musk tegen potentiële investeerders heeft gezegd dat hij van plan is bijna 75 procent van het personeel van Twitter te ontslaan als de overname doorgaat. Van de ongeveer 7500 werknemers zouden er volgens The Washington post 'iets meer dan 2000' overblijven, wat betekent dat ongeveer 5500 werknemers kunnen vertrekken.

Mocht de overname van het sociale medium uiteindelijk toch niet doorgaan, dan wil het huidige management van Twitter de loonkosten ook verlagen, namelijk met 800 miljoen dollar voor het einde van 2023. Hierbij zou het gaan om het ontslag van ongeveer 25 procent van het personeel. Daarnaast was het bedrijf van plan om bezuinigingen door te voeren in de infrastructuur, waaronder in de datacenters die Twitter draaiende houden. Deze bezuinigingen werden vanwege de overnamedeal gepauzeerd.

In april van dit jaar deed Musk een overnamebod van 44 miljard dollar op Twitter, wat door het sociale medium werd geaccepteerd. De topman van Tesla wilde vervolgens van de deal afzien, omdat er veel bot-accounts op het platform actief zouden zijn en Twitter hier niet transparant genoeg over zou zijn geweest. Uiteindelijk heeft Twitter bekendgemaakt dat Musk zich toch aan de deal wil houden, voor het oorspronkelijke overnamebedrag. Twitter en Musk zullen de overname naar verwachting uiterlijk vrijdag 28 oktober afronden.