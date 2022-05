Turkse centrale bank verbiedt gebruik van cryptocurrency als betaalmiddel

De Turkse centrale bank heeft een nieuwe verordening ingevoerd die bedrijven verbiedt om cryptocurrency te gebruiken als betaalmiddel. Inwoners mogen cryptogeld wel bezitten, maar mogen er geen goederen of diensten mee kopen.

De centrale bank van Turkije zegt onderzoek te hebben gedaan naar cryptogeld en te hebben geconcludeerd dat daar 'significante' risico's aan zitten voor zowel consumenten als bedrijven. Cryptogeld wordt bijvoorbeeld niet door bestaande wet- of regelgeving gecontroleerd en er is geen centrale regelgevende instantie die controle heeft over de munt. Ook zegt de centrale bank dat de waarde van cryptogeld te sterk kan wisselen.

De anonimiteit van cryptogeld zou er volgens de centrale bank tevens voor zorgen dat de digitale valuta voor illegale doeleinden gebruikt kan worden. Cryptowallets zouden ook gestolen kunnen worden of onwettig zonder toestemming van de eigenaar gebruikt kunnen worden, stelt het instituut. Het laatste risico dat de centrale bank noemt is dat transacties onherroepelijk zijn.

Recentelijk zijn er volgens de Turkse centrale bank meerdere initiatieven in Turkije gestart om cryptogeld te accepteren als betaalmiddel. De centrale bank gelooft echter dat dit voor 'niet herstelbare' schade zou kunnen zorgen voor zowel klanten als verkopers, door de genoemde risico's. Het gebruik van cryptogeld als betaalmiddel zou er daarnaast voor zorgen dat klanten en bedrijven minder vertrouwen krijgen in Turkse betaalsystemen.

De autoriteit heeft er daarom voor gekozen om het gebruik van alle cryptocurrency als betaalmiddel in Turkije te verbieden. Volgens Reuters werd cryptogeld in Turkije de laatste tijd steeds populairder, vanwege de waardedaling van de Turkse lira en inflatie. In maart steeg de inflatie in Turkije naar 16 procent.