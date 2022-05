Square Enix ontkent overname of verkoop van deel bedrijf

Square Enix overweegt geen overname of verkoop, ook niet van delen van het bedrijf. Dat zegt de uitgever na berichtgeving in de media. Donderdag schreef een zakenwebsite dat er meerdere geïnteresseerden waren in Square Enix.

In een korte reactie schrijft Square Enix Holdings, het Japanse moederbedrijf van Square Enix, dat er geen biedingen van derden zijn ontvangen en dat het bedrijf ook geen plannen heeft voor een verkoop van Square Enix of een deel daarvan.

Square Enix zegt daarmee te reageren op berichtgeving van Bloomberg, maar de overnamegeruchten verschenen oorspronkelijk donderdag op CTFN, een website over overnames.

CTFN claimde dat verschillende bankiers met kennis van zaken gezegd hebben dat Square Enix in gesprek is met partijen voor een overname. Bloomberg publiceerde op zijn Japanse site een kort artikel over het bericht van CTFN en op zijn Engelstalige site schreef Bloomberg dat het aandeel van Square Enix omhoogging na publicatie van de geruchten door CTFN.