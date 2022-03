Cryptocurrencyhandelaar LiteBit meldt datalek van Nederlandse persoonsgegevens

Cryptocurrencyhandelaar LiteBit meldt een datalek van persoonsgegevens van Nederlandse gebruikers. Criminelen hebben toegang gekregen tot gebruikersgegevens van voor december 2019 en dreigen die te publiceren als LiteBit niet betaalt.

De Nederlandse cryptomuntenhandelaar LiteBit zegt dat criminelen 27 februari contact hebben opgenomen met LiteBit en dreigen persoonsgegevens van gebruikers openbaar te maken als LiteBit hen niet betaalt voor de gegevens. LiteBit is dit niet van plan en zegt niet te onderhandelen met criminelen. Volgens de handelaar gaat het om gegevens van voor december 2019, onder andere van Nederlandse gebruikers. Dat blijkt uit een sample van de buitgemaakte data die het bedrijf ontving van de aanvallers.

In een blogpost en in een e-mail aan gebruikers schrijft LiteBit dat namen, e-mailadressen, telefoonnummers en IBAN-nummers in handen zijn van een 'ongeautoriseerde partij', die gedreigd heeft de data openbaar te maken. Volgens de handelaar zijn er geen tegoeden, wachtwoorden en identiteitsbewijzen buitgemaakt en lopen die geen risico. Cryptomunten die het platform beheert, worden grotendeels opgeslagen in offline wallets, waardoor deze niet benaderd kunnen worden door aanvallers van buitenaf.

LiteBit roept gebruikers op om wachtwoorden up-to-date te houden, 2fa in te stellen en waakzaam te zijn op phishingpogingen. Daarbij zegt het zelf nooit te vragen naar persoonlijke gegevens en geen verzoeken te sturen om cryptocurrency te versturen. Ook zegt het in e-mails niet te linken naar inlogpagina's of de website. "Wij vragen jullie altijd direct naar de LiteBit-website of -app te gaan. Klik nooit op links afkomstig van e-mailadressen die je niet vertrouwt."



LiteBit heeft het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en aangifte gedaan bij de politie. Het is niet de eerste keer dat er persoonsgegevens bij LiteBit zijn buitgemaakt. In 2017 had LiteBit twee keer te maken met een datalek. De eerste keer kregen inbrekers toegang tot de servers met persoonsgegevens van klanten, zij hadden toegang tot e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden, bankrekeningnummers, telefoonnummers, adressen en portfoliogegevens. Een maand later gebeurde hetzelfde.