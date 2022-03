Parkeerwekker stopt tijdelijk in Leiden, Rotterdam en Utrecht na sommaties

Rotterdam, Utrecht en Leiden hebben Parkeerwekker gesommeerd te stoppen met het aanbieden van zijn diensten. De start-up geeft daar gehoor aan, in afwachting van de uitspraak in hoger beroep over het opgelegde verbod in Amsterdam.

Nadat de voorzieningenrechter in Amsterdam vorige maand een verbod instelde voor de Parkeerwekker-app die scanauto's van de gemeente detecteert, hebben Rotterdam, Utrecht en Leiden de start-up ook gesommeerd te stoppen. Als dat niet zou gebeuren, spannen deze steden ook rechtszaken aan.

Luis Roman, oprichter van Parkeerwekker, zegt tegen Tweakers niet met iedere gemeente apart een rechtszaak te willen voeren en daarom gehoor te geven aan de sommaties. In de drie gemeenten is de app nu niet meer te gebruiken.

Als het hoger beroep in het voordeel van Parkeerwekker uitvalt, wordt de functionaliteit van de app in de drie steden weer hersteld. Volgens Roman is het dan moeilijker voor de gemeenten om de app te verbieden via de rechter.

Parkeerwekker maakte eerder al bekend in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak en heeft een spoedappèl aangevraagd. Die is deze week ingediend bij het gerechtshof in Amsterdam. In april zou er volgens Parkeerwekker een nieuwe uitspraak kunnen liggen, als het spoedappèl wordt goedgekeurd. Als de zaak wordt behandeld als een gewoon hoger beroep in kort geding, dan is de verwachting dat een nieuwe uitspraak tot september op zich zal laten wachten.

Tweakers publiceerde eerder een achtergrondartikel over Parkeerwekker.