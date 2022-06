ParkeerWekker gaat in beroep tegen verbod op scanautodetectie-app

ParkeerWekker, de app waarmee gebruikers scanauto's van gemeentelijke parkeerdiensten kunnen detecteren, gaat in beroep tegen een rechterlijk verbod op de app. Het bedrijf achter de dienst handelt volgens de rechter onrechtmatig, omdat het belastingontduiking zou faciliteren.

In een podcast van BNR zegt oprichter Luis Roman van ParkeerWekker 'zeker in beroep te gaan'. Hij stelt dat het signaleren van een scanauto onder de vrijheid van informatievergaring valt en dat het verbod niet goed onderbouwd is. Daarbij wijst hij op jaarlijkse onderzoeken van het Ministerie van Financiën naar de belastingmoraal in Nederland, waaruit zou blijken dat 85 procent van de Nederlanders graag belasting betaalt en tegen belastingontduiking is.

Roman stelt dat het verbod alleen in Amsterdam geldt en geeft aan dat de app wellicht aangepast wordt om de gemeente tegemoet te komen, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het geven van een melding zodra de automobilist uitstapt. Hij denkt dat er genoeg mogelijkheden zijn om ParkeerWekker aan te passen, zodat het in Amsterdam weer gebruikt mag worden.

De Amsterdamse voorzieningenrechter deed begin deze maand uitspraak in een kortgedingzaak. Daarbij werd een verbod opgelegd. Volgens de rechter handelt het bedrijf achter de app in strijd met de wet, doordat de gebruikers met de meldingsdienst worden aangezet tot onrechtmatige gedragingen. De rechter ging mee met het argument van de gemeente Amsterdam, namelijk dat de app belastingontduiking faciliteert. Ook vond de rechter dat er sprake is van aanzetten tot het niet betalen van de verschuldigde parkeerbelasting, wat in strijd is met wat in het maatschappelijke verkeer betaamt.

Daarbij stipte de rechter ook specifiek aan dat ParkeerWekker zijn gebruikers per definitie te laat waarschuwt, omdat er geen seintje volgt op het moment dat er geparkeerd wordt, maar pas als een scanauto langsrijdt. Het lijkt erop dat de app op dit punt dus zal worden aangepast.

Een beroep tegen de uitspraak betekent de komst van een bodemprocedure, waarbij veel uitvoeriger naar de inhoud van de zaak zal worden gekeken. In tegenstelling tot het kort geding zal deze bodemprocedure dan ook een stuk langer duren. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over ParkeerWekker en sprak daarbij met de oprichter.