Politie verricht 38 aanhoudingen in onderzoek naar geldezels

De Rotterdamse politie heeft de afgelopen week 38 mensen aangehouden in het kader van een onderzoek naar geldezels. De verdachten komen uit heel Nederland en zijn naar Rotterdam overgebracht en verhoord. De politie moet nog 34 verdachten aanhouden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de districtsrecherche van Rotterdam-Zuid. In totaal zijn er 133 vermeende geldezels geïdentificeerd. De politie geeft in het bericht geen details over het onderzoek en hoe de rechercheurs de geldezels op het spoor kwamen. De 61 vermoedelijke geldezels die niet worden aangehouden, worden 'gesignaleerd' of uitgenodigd voor een stopgesprek.

Met geldezels worden mensen bedoeld die door criminelen zijn geronseld om hun bankrekening te kunnen gebruiken. De geldezels zelf hebben dus geen mensen gehackt of opgelicht. De geïdentificeerde 133 verdachte geldezels zijn in een onderzoek naar WhatsApp-fraude, ofwel Vriend-in-Nood-fraude, gesignaleerd. Door hun bankrekeningnummer beschikbaar te stellen voor de fraude, maken de geldezels zich schuldig aan witwassen.

Een van de rechercheurs zegt sinds een aantal jaar een 'explosieve toename' te zien in het aantal Vriend-in-Nood-fraudezaken. Hiervoor worden op straat of online geldezels geworven om voor 'soms maar tien euro' hun bankrekening beschikbaar te stellen. Met het onderzoek wil de politie vooral de criminelen achter de geldezels aanpakken en toekomstige slachtoffers en geldezels waarschuwen.

De 133 verdachten zijn gekoppeld aan evenzoveel dossiers. In totaal is er sprake van een schadebedrag van ruim 300.000 euro. De jongste verdachte is 18 jaar oud, de oudste 69 jaar. Als de geldezels schuldig worden bevonden, riskeren ze een strafblad en een vermelding op het incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen. Deze vermelding betekent dat iemand tot acht jaar lang bijvoorbeeld moeilijker een lening, hypotheek of telefoonabonnement kan afsluiten. Ook het openen van een nieuw rekeningnummer is dan lastiger.