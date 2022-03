RTL Nederland heeft wellicht te maken met ransomwareaanval

RTL Nederland heeft sinds donderdagochtend last van een digitale aanval. Dat laat het bedrijf weten aan RTL Nieuws. Wellicht gaat het om een ransomwareaanval. Er is nog niets bekend over de omvang van de aanval en de mogelijke gevolgen.

RTL Nieuws laat weten dat uitzendingen op de televisiekanalen van RTL en op Videoland geen problemen ondervinden, maar kan verder weinig details delen. Zo is het nog niet bekend of er losgeld is geëist. "We zijn het aan het onderzoeken en kunnen daar op dit moment nog niets concreets over zeggen", vertelt een woordvoerder van RTL aan het nieuwsmedium.

RTL werkt samen met cybersecuritybedrijf Fox-IT om de aanval tegen te gaan. In de tussentijd vraagt het bedrijf medewerkers om uit voorzorg zoveel mogelijk vanuit huis te werken, omdat de aanval wordt uitgevoerd tegen het zakelijke netwerk van het RTL-kantoor in Hilversum.