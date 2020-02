Twentse onderzoekers ontwikkelen quantumbeveiliging multimodeglasvezels

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben een variant voor de distributie van quantumsleutels ontwikkeld die werkt voor multimodeglasvezels. Voor singlemodeglasvezels was er al dit soort quantumbeveiliging.

De basis van de beveiliging ligt bij wave front shaping en de Universiteit Twente beschrijft dat dit in feite het programmeren van licht behelst. De zender en ontvanger spreken hierbij een aantal punten binnen het communicatietraject af waarop het licht via de glasvezel op een bepaald moment aanwezig moet zijn. De afzender programmeert het licht dan zo dat dit precies op die afgesproken plekken belandt. Ze maken verder gebruik van bestaande methoden om een symbool van het alfabet in een enkele foton te coderen. Dit geeft de twee personen de mogelijkheid quantumsleutels voor de beveiliging van de communicatie af te spreken.

Een persoon die het foton onderschept en de positie wil achterhalen, zal willekeurige stippen op de detector zien, zelfs bij het regelmatig sturen van hetzelfde symbool. Die persoon heeft niet voldoende informatie om te achterhalen welk symbool gestuurd is. Alleen de beoogde ontvanger kan het foton op de juiste, afgesproken positie lokaliseren, corresponderend met een symbool van het alfabet.

Dankzij het principe van no-cloning van de quantummechanica kunnen onderscheppers ook geen identieke kopieën van de sleutels maken en doorsturen. "De fase dat zender en ontvanger afspraken maken, lijkt het kwetsbaarst. Maar ook dan blijft het onduidelijk hoe het licht wordt geprogrammeerd door de zender", aldus onderzoeksleider Pepijn Pinkse.

Voor singlemodeglasvezel zijn er al manieren voor quantum key distribution, maar voor de multimodevariant nog niet. Multimodeglasvezels hebben een hogere datadoorvoer doordat ze meer dan één signaal tegelijk doorlaten. De lichtsignalen worden onder verschillende invalshoeken de glasvezel in gestuurd. Ze worden vooral voor relatief korte afstanden gebruikt, zoals voor de onderlinge verbindingen van nodes in datacenters en 5g-basisstations.

Het onderzoek is uitgevoerd in de groep Complex Photonic Systems, die deel uitmaakt van het MESA+ Instituut van de UT. De paper Quantum key establishment via a multimode fiber is verschenen in Optics Express. Een eerdere versie is publiekelijk beschikbaar.