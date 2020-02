Google Earth is voor het eerst bruikbaar in andere browsers dan Chrome

Google heeft zijn dienst Earth voor het eerst beschikbaar gemaakt in andere browsers dan Chrome. Dat is mogelijk doordat Google Earth nu gebruikmaakt van WebAssembly in plaats van NaCl, zegt de zoekgigant.

Google Earth werkt nu in Firefox, Opera en Edge, zegt het internetbedrijf. De ondersteuning voor Safari van Apple moet later volgen. Het vooralsnog ontbreken ervan komt door de gebrekkige ondersteuning van WebGL2 in de Safari-browser.

Earth was tot aan 2017 een native app voor Windows, Mac en Linux, maar drie jaar geleden stopte Google met de ondersteuning daarvan en ging het over op de webversie in NaCl, die alleen in Chrome werkt. Sindsdien is WebAssembly volgens Google volwassen genoeg geworden als webstandaard om te worden gebruikt voor Google Earth. Google Earth geeft nog wel weer dat het gaat om een 'experimentele versie' bij gebruik in een van de nieuw ondersteunde browsers.