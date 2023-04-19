Microsoft gaat hackersgroepen naar weersomstandigheden vernoemen

Microsoft gaat de naamgeving van staatshackersgroeperingen veranderen. Ze krijgen geen willekeurige namen meer zoals nu, maar namen die afkomstig zijn van weersomstandigheden.

In plaats van willekeurige namen, zoals Sandworm, Voodoo Bear en BlackEnergy, krijgen threat actors voortaan namen van weersomstandigheden, afhankelijk van het land waar ze vandaan komen of wat ze doen. Russische hackers krijgen een naam met Blizzard, Chinese hackers iets met Typhoon. Financiële hackers worden Tempest genoemd.

Het moet daarmee makkelijker worden staatshackersgroepen te onderscheiden.