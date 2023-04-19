Microsoft 365 lijkt storing te hebben

Microsoft 365 lijkt last te hebben van een storing. Op Allestoringen laten veel gebruikers weten er last van te hebben.

Microsoft erkent op Twitter dat het een storing onderzoekt in Microsoft 365, het online kantoorpakket. Gebruikers melden op Twitter dat ze bepaalde Office-apps niet kunnen openen. Het bedrijf verwijst naar OO543465 in het admindashboard voor meer informatie.

Op de statuspagina wordt nog geen probleem gemeld.