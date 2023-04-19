Microsoft 365 lijkt storing te hebben

Microsoft 365 lijkt last te hebben van een storing. Op Allestoringen laten veel gebruikers weten er last van te hebben.

Microsoft erkent op Twitter dat het een storing onderzoekt in Microsoft 365, het online kantoorpakket. Gebruikers melden op Twitter dat ze bepaalde Office-apps niet kunnen openen. Het bedrijf verwijst naar OO543465 in het admindashboard voor meer informatie.

Op de statuspagina wordt nog geen probleem gemeld.

Wat een kort bericht, wat is dit?

Tweakers experimenteert tijdelijk met korte nieuwsberichten zoals deze, die nét niet lang genoeg zijn voor een volledig artikel. Wil je meer informatie over dit experiment of wil je feedback geven over de vorm, dan willen we je vragen dat in deze post op Geachte Redactie te doen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 19-04-2023 12:00
38 • submitter: Brummetje

19-04-2023 • 12:00

38

Submitter: Brummetje

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Microsoft 365

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Reacties (38)

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MMaster23 19 april 2023 12:08
Het gaat vermoedelijk dus selectief alleen om de web apps van Microsoft 365. Andere diensten zoals email, Outlook connectiviteit en Teams blijven gewoon doordraaien. Of dit artikel heel nieuwswaardig was, weet ik niet zo goed.
ciato @MMaster2319 april 2023 12:09
Daar lijkt deze melding wel op gebaseerd. Al had ik ook in andere hoeken van de suite wel wat performance issues vanmorgen.

Edit: Er staat ook inmiddels een verstoring over de apps in Office.com gemeld op de service status pagina in het Microsoft admin portal maar verder geen opvallende verstoringen te zien.

[Reactie gewijzigd door ciato op 23 juli 2024 10:04]

beerse
@ciato19 april 2023 13:43
Wel beschouwd bestaat msOffice365 uit heel veel componenten die redelijk op zichzelf staan.
De online apps van de desktop tools word, excel, powerpoint en zo zijn wel redelijk gekoppeld aan de opslag diensten als onedrive, sharepoint en dergelijke omdat die als opslag gebruikt worden.
De online variant van Outlook is praktisch de web-mail interface van de mail-server. In de zakelijke omgeving is dat exchange. En die gebruikt mogelijk/eventueel voor het componeren van mailtjes een word-variant al is dat ongetwijfeld niet gekoppeld aan de online-word.

Dat deze tools niet al te veel geïntegreerd is blijkt nu een voordeel te zijn: Als er aan 1 kant een verstoring is, dan zal het aan andere functionaliteiten niet tot last zijn.
Stevendefeij @beerse19 april 2023 16:06
Hoezo onderdelen die op zichzelf staan?
Alle onderdelen leunen op Sharepoint, Exchange Online en/of OneDrive?

Teams bijvoorbeeld maakt gebruik van alle 3 en aanvullen nog de Skype backend voor berichten.
beerse
@Stevendefeij19 april 2023 17:47
Als je de online word gebruikt, dan heb je niets met exchange te maken. Je kan kiezen of de gegevens op onederive of op sharepoint staan. Als er storing op exchange is, dan heeft de online word daar geen enkel probleem mee. Als er storing op sharepoint is, dan heeft een deel van de gebruikers daar last van.

En zo kan je elk van de gebruikers-tools bezien.

En over msTeams is het maar net hoe je die in zet. Gebruik je dat vooral als telecom met video-vergaderen dan werkt dat gewoon als sharpoint er uit ligt. Gebruik je teams vooral als samenwerk tool en heb je even geen lopende vergadering, dan kan de conferentie server er uit liggen terwijl je aan je documenten werkt.
localhost @MMaster2319 april 2023 14:27
In het algemeen is er door ons als gebruikers van M365 en/of Azure geen directe grip op te krijgen of een issue nu groot of klein is. Het was niet super groot, want dan had het op de algemene M365 status pagina gestan. Maar het was blijbaar wel substancieel omdat meerdere mensen er over klaagden.
Maar dan nog, zoveel factoren:
Alleen vanuit Nederland, NL ISP of DNS afhankelijk, b.v. KPN wlelmaar Ziggo niet?
Welk type Tenant heb je: EU met legacy USA placement, EU met EU governance?
Welke tier van O365 gebruik je?
Vogel666 @MMaster2319 april 2023 17:30
Ja, de eerste jaren dat Office365 (toen het nog zo heette) bestond, was er ALTIJD wel tenminste één storing zichtbaar in het storings-dashboard.
Tot op een goede dag nul storingen op het dashboard stonden. Dat betrof natuurlijk een storing van het storingsdashboard.
TechSupreme 19 april 2023 12:10
Ben al de hele ochtend bezig met Office 365 for Business en niks van gemerkt. Word en Excel, online werkt ook alles.
Cergorach
@TechSupreme19 april 2023 12:19
Er wordt dan ook gesproken over:
- sommige gebruikers
- die soms hier last van hebben

Het is dus heel goed te verwachten dat velen hier helemaal geen last van hebben.
CorbataGames @Cergorach19 april 2023 14:58
Ik was een licentie aan het aanschaffen bij Microsoft en had ook last van de storing.
Netrunner @Cergorach19 april 2023 15:53
sommige gebruikers die soms iets ervaren is geen storing maar business as usual, niks te zien mensen
TechSupreme @Cergorach19 april 2023 12:21
Waar staat dat?
Cergorach
@TechSupreme19 april 2023 12:23
In de daadwerkelijke bron ipv. dit karige Tweakers.net artikel: OO543465
Some users may be intermittently unable to view or access Microsoft 365 apps in Office.com
Estimated start time: April 19, 2023 10:28 AM

More info: Users may see unexpectedly see a banner "New to Microsoft 365? This is your Microsoft 365 homepage" and are unable to see assigned Microsoft 365 apps.
Verwijderd @Cergorach19 april 2023 12:53
Karig is het niet, er staat letterlijk dat het een experiment is
snollygoster @Verwijderd19 april 2023 12:56
Het één sluit het andere niet uit.
Vogel666 @Verwijderd19 april 2023 17:32
MSGraph is gedurende de hele levensduur experimental geweest..niet dat er een ander koppelvlak mogelijk was voor deze basisfunctionaliteit....maar experimental none-the-less.
Brummetje 19 april 2023 12:09
Ondertussen lijkt alles langzaam weer op gang te komen. Wij kwamen er zelf achter toen het beheer deel in de M365 admin ontbrak en deze is ondertussen weer beschikbaar.
Domih @Brummetje19 april 2023 12:22
Hier lijkt alles te werken alleen vanaf 09:30 werkte het teams admin portaal niet.
Sinds 12:00 ongeveer kom ik er weer op.
Cergorach
@Domih19 april 2023 12:24
Het Teams issue was een geheel ander issue:
TM543448:
Some admins maybe unable ro access the MS Teams admin center
Al opgelost, downtime van deze feature: 2uur 22min
Cergorach
19 april 2023 12:15
OO543465:
Some users may be intermittently unable to view or access Microsoft 365 apps in Office.com
Estimated start time: April 19, 2023 10:28 AM

More info: Users may see unexpectedly see a banner "New to Microsoft 365? This is your Microsoft 365 homepage" and are unable to see assigned Microsoft 365 apps.

Edit
Er was ook een andere voor de admin side:
TM543448:
Some admins maybe unable ro access the MS Teams admin center
Al opgelost, downtime van deze feature: 2uur 22min

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 23 juli 2024 10:04]

GenomDalar1983 19 april 2023 12:38
Vanuit Zweden: Ik ervaar geen problemen.
Krulliebol @GenomDalar198319 april 2023 16:22
Goed om te weten. Ik ga meteen emigreren!
AW_Bos 19 april 2023 13:30
Ik merk het.
Wou ik net wat op OneDrive gooien, lukt het niet.
gise 19 april 2023 13:41
Update in Admin panel om 13:04u: Resolved.

Lijkt inmiddels opgelost te zijn, issue is geopend om 08:39u.
mgerkema92 19 april 2023 13:44
Bij onze klanten lijkt het zich vooral voor te doen op de landingspagina.
De snelkoppelingen naar de apps worden niet zichtbaar. Echter werkt navigeren naar de urls gewoon zoals het hoort.
Triblade_8472
19 april 2023 13:55
Heel goed dat dit soort "korte berichten" er komen!

Ik/wij hebben er overigens totaal geen last van gelukkig. :)
Verwijderd 19 april 2023 12:11
Wel een heel erg kortstondige storing. Was waarschijnlijk al verholpen voordat het artikel geschreven was.
Christoxz @Verwijderd19 april 2023 12:44
Klopt, is al opgelost.
Final status: We identified that a section of infrastructure, responsible for facilitating web app navigation, was unexpectedly performing below acceptable performance thresholds. We've optimized performance and traffic parameters on the affected infrastructure, and confirmed impact is no longer occurring after a period of monitoring.

Scope of impact: Impact was specific to some users who were served through the affected infrastructure attempting to view or access web apps in Microsoft 365.

Start time: Wednesday, April 19, 2023, 8:39 AM (6:39 AM UTC)

End time: Wednesday, April 19, 2023, 11:21 AM (9:21 AM UTC)
PhWolf @Christoxz19 april 2023 13:24
Tja dit soort storingen gebeurt aan de lopende band als je een beetje die service health pagina van Microsoft's admin panel in de gaten houdt. Wat mij betreft is dit dan ook geen nieuwswaardig item. Ik doe beheer van o.a. deze omgeving voor een middelgrote organisatie en dit soort storingen en bijbehorende meldingen zijn een wekelijkse gebeurtenis. Meestal zijn ze binnen een halve dag weer opgelost, maar de wat specifiekere of minder consistente problemen duren soms weken lang.
Marve79 @Verwijderd19 april 2023 13:28
Ah ik snapte het al niet, m'n apps waren ineens weg op portal.office.com. Ik had net action pack verlengd dus dacht dat daar de issue zat. Nu werkt alles weer.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.