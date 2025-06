Grote storing bij Microsoft treft verschillende diensten zoals Office - update

Een groot deel van Microsoft-diensten heeft op woensdagochtend last van een storing. Microsoft onderzoekt de grote netwerkstoring waardoor diensten als Teams, Outlook, Office 365 en Azure slecht bereikbaar zijn.

De storing begon volgens allestoringen.nl iets voor 09.00 uur op woensdagochtend. Vrijwel alle Microsoft-diensten lijken problemen te hebben; er komen klachten binnen over storingen in de Store, videobeldienst Teams, maildienst Outlook en de online officesoftware op Microsoft 365. Op Gathering of Tweakers melden verschillende gebruikers ook dat er problemen zijn met clouddienst Azure en apps die daarop draaien.

Microsoft zegt dat het de problemen onderzoekt. Beheerders kunnen in hun admincenter onder code MO502273 op de hoogte blijven van de problemen. Op zijn statuspagina schrijft Microsoft dat het probleem ligt bij een netwerkconfiguratiefout. Het bedrijf probeert een mitigatie te vinden, maar weet nog niet wanneer die komt. Om 13.00 uur woensdagmiddag Nederlandse tijd komt er een nieuwe update.

Update: volgens Microsoft zijn de problemen ontstaan door een recente update voor het Wide Area Network. Daardoor worden verbindingen tussen clients en Azure-diensten en tussen servers in datacenters getroffen. Dat gebeurt volgens Microsoft in golven van een halfuur. Het bedrijf gaat de update terugrollen.

Update 2: de verstoring is inmiddels opgelost.