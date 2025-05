Glasvezelkabel van Microsoft Azure-datacenters is defect door storm Nederland

Microsoft meldt dat de verbinding tussen twee Azure-datacenters is verbroken door een gebroken glasvezelkabel. Dat is te wijten aan het noodweer in Nederland.

Azure-diensten waarvoor gecommuniceerd moet worden met andere datacenters kunnen hierdoor in West-Europa tijdelijk niet goed werken, schrijft Microsoft. Gebruikers kunnen te maken krijgen met packet drops, time-outs en hogere latenties. Ook diensten als Azure Databricks hebben hierdoor last van storingen. Hoe de kabel beschadigd is geraakt, is onbekend. Microsoft adviseert dat gebruikers die hier last van hebben, indien mogelijk met een fail-over overschakelen naar een andere regio.