Microsoft bevestigt probleem waarbij startmenu in Windows niet meer werkt

Microsoft bevestigt het bestaan van een probleem in Windows 10 en 11 waarbij het startmenu en de zoekfunctie in sommige gevallen niet werken. Er is nog geen definitieve fix, maar het bedrijf heeft wel een tijdelijke oplossing.

Microsoft bevestigt op een supportpagina dat er een week geleden een probleem is ontstaan voor sommige gebruikers. Dat probleem doet zich voor in Windows 10- en 11-versies 22H2 en 21H2, en in Windows 10-versie 20H2. Veel gebruikers klagen dat na die recente updates hun startmenu's niet meer werken. Ook de zoekfunctie die aan Start is gekoppeld, werkt dan niet goed. Daarnaast zouden UWP-apps niet goed werken en zich soms zelfs helemaal niet openen.

Volgens Microsoft ligt de oorzaak van het probleem bij een kapotte registrykey voor de Office-api. Daardoor zouden er problemen ontstaan met Microsoft-diensten zoals Office of Outlook die aan het startmenu zijn gekoppeld. Het bedrijf zegt dat het nog onderzoekt wat het probleem precies is.

Het zou in ieder geval niet zijn ontstaan door recente updates voor Windows. Microsoft heeft zeker in het afgelopen jaar vaak kritiek gekregen dat beveiligingsupdates die tijdens Patch Tuesday werden uitgebracht, tot problemen in het besturingssysteem leidden. Het bedrijf denkt dat het probleem nu is ontstaan door een update van andere software, maar zegt niet welke dat zou zijn.

Microsoft raadt gebruikers en beheerders daarom aan apps te deïnstalleren die zich met Windows, Office, Outlook of Calendar integreren. Daarnaast kunnen beheerders kijken naar de specifieke apps die ze gebruiken om te zien of de ontwikkelaars daarvan zelf een update hebben uitgebracht. Het bedrijf verwijst onder andere naar ClickShare, dat al een eigen oplossing voor het probleem heeft uitgebracht.