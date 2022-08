Ransomwaregroep Cl0p heeft Brits drinkwaterbedrijf gehackt

De ransomwarebende Cl0p zegt bestanden van een Brits drinkwaterbedrijf te hebben gestolen en eist losgeld. De hackers claimen daarnaast toegang te hebben tot systemen die het drinkwater beïnvloeden, maar het bedrijf ontkent dit. Hoeveel geld Cl0p wil, is niet duidelijk.

South Staffordshire, moederbedrijf van de drinkwaterbedrijven South Staffs Water en Cambridge Water, bevestigt het doelwit te zijn van een cyberaanval. "Dit incident heeft geen gevolgen gehad voor hoe we veilig drinkwater leveren en we bevestigen dat we nog steeds veilig water leveren aan al onze klanten", schrijft het bedrijf. Er zou alleen een 'verstoring' zijn aan de zakelijke IT-netwerken van het bedrijf. De klantenservice zou nog wel beschikbaar zijn. Over gestolen data wordt niet gesproken.

Cl0p zegt al 'maanden' in de computersystemen van het bedrijf te zitten en ruim 5TB aan data te hebben gestolen. De groep zegt toegang te hebben 'tot elk systeem, inclusief het systeem dat bepaalt hoeveel chemicaliën er in het water komen'. Cl0p zegt in gesprek te zijn geweest met South Staffordshire, maar dat dit niet inging op de eisen van de ransomwarebende.

De groep zegt verder geen data te hebben versleuteld en zegt niet van plan te zijn om het drinkwater te vervuilen. "Maar als wij het kunnen, kan een andere groep dit ook. Zij zullen misschien wél schade veroorzaken."

De ransomwarebende zegt alle data te willen publiceren en heeft al een deel online gezet. Door deze publicatie ontstond wat verwarring over wie er gehackt was. In het eerste statement sprak Cl0p namelijk over Thames Water, het grootste drinkwaterbedrijf van Engeland en verantwoordelijk voor het drinkwater in Londen. Dit bedrijf ontkende echter slachtoffer te zijn van een cyberaanval. Uit de door Cl0p gedeelde data blijkt dat het inderdaad South Staffordshire heeft gehackt, meldt Bleeping Computer.