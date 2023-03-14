Nederlands ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt opensourceofficer

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt een Open Source Program Officer. Deze OSPO moet ervoor zorgen dat opensourcewerken binnen het ministerie wordt gestimuleerd.

De OSPO gaat onder de chief information officer van het ministerie vallen en samenwerken met verschillende beleids- en stafdirecties. Daarbij gaat de opensourceofficer afspraken maken met verschillende onderdelen binnen het ministerie over het uitvoeren van pilots of het open sourcen van bestaande apps.

De opensourceofficer gaat onder meer werken op het gebied van openbaring van overheidsinformatie en de Europese Digital Identity-wallet. De OSPO is onderdeel van het 'open, tenzij'-beleid van het ministerie, waarbij zoveel mogelijk apps en software open source beschikbaar gesteld moeten worden. In dat kader bracht het ministerie bijvoorbeeld al de broncode van de DigiD-app open source uit.

In onderstaande video legt staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen uit dat hoewel ambtenaren wel open source willen werken, dit een nieuwe werkwijze en nieuwe manier van werken vraagt. De OSPO moet bij die omschakeling helpen. Andere EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben al een OSPO. Van Huffelen hoopt dat andere delen van de overheid ook met OSPO's gaan werken.