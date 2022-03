EU-onderzoek: open source is goed voor economie en onafhankelijkheid

Opensourcesoftware- en hardware in Europa zorgen voor een groei van de Europese economie en voor 'technologische onafhankelijkheid'. Dat is de conclusie van een onderzoek dat namens de Europese Commissie is uitgevoerd.

Volgens het onderzoek hebben bedrijven in de Europese Unie, zowel overheids- als particuliere bedrijven, in 2018 gezamenlijk een miljard euro geïnvesteerd in opensourcesoftware. Dat zou in dat jaar een economisch voordeel van tussen de 65 en 95 miljard euro hebben opgeleverd. Aangezien de software publiekelijk beschikbaar is, hoeft het eenmaal gemaakt niet meer door andere bedrijven te worden ontwikkeld, wat veel geld bespaart, zo is de redenatie. Waarom de onderzoekers zich niet op recentere data baseerden, is niet bekend. Hoe dan ook putten de onderzoekers uit meerdere bronnen voor hun analyse. De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, casestudy's en een 'uitgebreide survey' onder een 'representatieve groep bedrijven en ontwikkelaars'.

Zouden er in de EU per jaar 10 procent meer git-commits op GitHub-projecten gedaan worden, dan zou dat volgens de onderzoekers leiden tot een stijging van tussen de 0,4 procent en 0,6 procent van het bbp. Ook moet dat op de lange termijn meer dan 650.000 IT-start-ups opleveren, waaronder bijna 60.000 in Nederland. Investeren in open source zorgt dus ook voor meer werkgelegenheid, zo stellen de onderzoekers.

Europees land (top tien) Verwachte toename start-ups Duitsland 171.426 Frankrijk 111.500 Nederland 58.755 Spanje 57.792 Italië 33.078 Zweden 28.226 Finland 26.140 België 24.524 Polen 23.346 Ierland 21.385

Verwachte toename in aantal start-ups per EU-land bij groei Europese opensourceontwikkeling. Bron: The impact of open source software and hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy

Als de publieke sector zich richt op opensourcesoftware en -hardware, in plaats van eigendomsmatige, kunnen de eigendomskosten van de sector worden verlaagd, zo wordt geconcludeerd. Verder kan OSS helpen met het vermijden van vendor lock-in, hetgeen de 'technologische onafhankelijkheid' zou verhogen. Door het aantal opensourceprojecten te verhogen zou de EU namelijk minder afhankelijk worden van grote, buitenlandse techbedrijven en daarmee meer soevereiniteit verkrijgen. Het onderzoek stelt dat Europa weliswaar al een aantal innovatieve opensourceprojecten voor bijvoorbeeld hardware kent, zoals OpenCores en OpenRISC, maar dat innovatie door de VS en China vaak verder wordt vercommercialiseerd. De EU zou dit weglekken van innovatie moeten tegengaan.

De onderzoekers melden dat de maximale waarde van opensourcesoftware en -hardware momenteel nog niet is bereikt. Uit het onderzoek bleek dat het momenteel vooral kleine bedrijven, met minder dan vijftig werknemers, zijn die in Europa investeren in open source. Er wordt daarom aan de EU-landen aanbevolen om het overheidsbeleid meer te richten op het bereiken van een 'digitaal autonome openbare sector'. Ook leidt richten op opensourcesoftware volgens het onderzoek tot meer openheid naar de burger en meer technologische innovatie. Al deze factoren moeten op termijn leiden tot economische groei.

In oktober vorig jaar had de Europese Commissie al een opensourcestrategie uitgewerkt en gepubliceerd, waarin ook bondig al wat voordelen van OSS voor de EU genoemd werden. Nederland zet ook meer in op opensourcesoftware. Zo heeft het vorig jaar de broncode van de Coronamelder-app op GitHub gezet. Ook Amerika wil steeds meer opensourcesoftware gaan gebruiken, bijvoorbeeld op gebied van security.