Twaalf jaar geleden zat Facebook met een probleem. Het aantal gebruikers groeide explosief en met hen ook de kosten van Facebooks datacenters. De servers, switches en opslag die het moest inkopen, waren te duur en de stroomkosten voor het draaien van die apparatuur rezen ook de pan uit. Daarom dacht Facebook: waarom maken we zelf geen datacenterapparatuur? En als we die apparatuur maken, waarom doen we dat niet open source, waarbij we de productie uitbesteden aan de laagste bieder?

Uit die gedachte ontstond in april 2011 het Open Compute Project, een plan om de hardwaremarkt voor datacenters op te schudden met een opensourceplatform voor apparatuurspecificaties en standaarden. De hardwaremarkt was er een van gepatenteerde apparatuur en servicecontracten. Tien jaar later worden servers van onder meer Facebook en Microsoft gemaakt volgens specificaties van het OCP, zijn tientallen grote partijen aangesloten bij het platform en kopen datacenters jaarlijks voor miljarden aan OCP-apparatuur in. Hoe heeft Facebook de datacentermarkt in tien jaar weten te veranderen met het Open Compute Project?