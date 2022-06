Als je denkt aan datacenters, denk je ongetwijfeld aan witte ruimtes met grote serverkasten en het lawaai van ventilators. Maar omdat de vraag naar rekenkracht sneller toeneemt dan processors efficiënter kunnen worden, stijgt de energiebehoefte, waardoor het traditionele datacenter onder druk komt te staan. Binnen een paar jaar volstaat luchtkoeling niet meer om die chips te koelen. Tel daarbij op dat datacenters regelmatig mikpunt zijn van kritiek vanwege hun energiegebruik én vanwege de manier waarop ze koelen.

Niet zo gek dus dat er gekeken wordt naar alternatieven voor de traditionele, luchtgekoelde serverruimtes: datacenters gekoeld met water, of met koelvloeistof via immersiekoeling. Immersiekoeling is het onderdompelen van kritieke apparatuur in een niet-geleidende koelvloeistof. Een techniek die tientallen jaren geleden werd bedacht, maar nog weinig wordt ingezet. Toch is de techniek in potentie dé oplossing voor datacenters die veel rekenkracht moeten leveren, zeggen experts. Immersiekoeling gebruikt veel minder energie dan de huidige koeltechnieken en er is minder ruimte nodig voor de servers, omdat ze dichter op elkaar kunnen zitten. Processors hoeven ineens niet meer van een dikke ventilator te worden voorzien. Toch zie je nog niet in elk groot datacenter een koelbad staan. Waar ligt dat aan en gaat immersiekoeling ooit een serieuze rol spelen in een datacentermarkt die steeds meer onder maatschappelijke druk staat?