Intel richt zich op immersiekoeling om energiegebruik datacenters te verlagen

Intel investeert meer dan 700 miljoen dollar in een onderzoeksfaciliteit die zich gaat richten op het zuiniger maken van datacenters. Intel wil vooral het gebruik van immersiekoeling voor datacenters bevorderen.

Intels geplande onderzoekslaboratorium beslaat meer dan 18.500 vierkante meter. Intel wil er datacentertechnieken voor immersiekoeling, het efficiënt gebruiken van water en het opvangen en hergebruik van warmte van de systemen onderzoeken en verder ontwikkelen. Daarnaast wil Intel er zijn huidige en toekomstige datacenterproducten testen, zoals Xeon-processors en Agilex- fpga 's. De fabrikant bouwt de faciliteit in Hillsboro in de Amerikaanse staat Oregon. De bouw start dit jaar en moet eind 2023 gereed zijn.

Intels referentieontwerp voor immersiekoeling

Intel richt zich vooral op het vereenvoudigen van het gebruik van immersiekoeling in datacenters. Hierbij dompelen bedrijven hun systemen onder in een niet-geleidende vloeistof om die te koelen. Het voordeel is dat deze wijze van koeling veel minder energie vergt dan bijvoorbeeld luchtkoeling en bovendien kunnen servers dichter op elkaar zitten.

Intel heeft een referentieontwerp ontwikkeld voor immersiekoeling waarvan fabrikanten gebruik kunnen maken. Het gaat om een proof-of-concept dat door Intel Taiwan verder wordt uitgewerkt in samenwerking met fabrikanten van servers. In een later stadium breidt Intel het project buiten Taiwan uit. Intel spreekt van een 'open intellectueel eigendom' voor het referentieontwerp, zodat fabrikanten dit zelf verder kunnen ontwikkelen.