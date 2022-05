Snapchat Family Center geeft ouders inzicht in vrienden en contacten van kind

De toekomstige Snapchat-functie voor ouderlijk toezicht, Family Center, biedt ouders de mogelijkheid om hun kinderen op het socialemediaplatform in de gaten te houden zonder dat ze de berichten van de kinderen kunnen inzien.

Family Center stelt ouders in staat om te zien met wie hun kind bevriend is op Snapchat. In tegenstelling tot veel andere sociale media zijn vrienden op Snapchat niet zichtbaar voor de buitenwereld. Daarnaast kunnen ouders zien met wie hun kind in de afgelopen week in gesprek is geweest. De inhoud van die gesprekken is echter niet zichtbaar.

Ouders kunnen hun kind binnen de app uitnodigen voor Family Center. Het kind moet de uitnodiging accepteren voordat ouders inzicht kunnen krijgen in de vriendenlijst en contactpersonen van hun kind. Het is dus niet mogelijk om je kind op Snapchat zonder zijn medeweten te bespioneren.

Snap-ceo Evan Spiegel maakte de komst van de functie vorig jaar bekend zonder details te geven. In screenshots die Watchful aan TechCrunch leverde, is te zien hoe de toekomstige functie er momenteel uitziet. Misschien zullen enkele aspecten uiteindelijk veranderen. Het is nog niet bekend wanneer Family Center officieel wordt uitgebracht.