Snap lijdt 422 miljoen dollar verlies door afname reclame-inkomsten

Snapchat-moederbedrijf Snap heeft het afgelopen kwartaal ongeveer 422 miljoen dollar verlies geleden. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat nog 151,7 miljoen dollar. Het verlies komt door tegenvallende inkomsten vanuit advertenties in de fotoapp, zegt Snap.

In de gepubliceerde kwartaalcijfers is te zien dat Snaps omzet uit het afgelopen kwartaal neerkomt op 1,1 miljard dollar. Dat is iets meer dan de omzet uit hetzelfde kwartaal vorig jaar, die ongeveer 982 miljoen dollar bedroeg. Het geleden verlies is dit keer echter ruim twee keer zoveel. "Hoewel de aanhoudende groei van de Snapchat-gemeenschap de langetermijnkansen voor ons bedrijf vergroot, weerspiegelen de financiële resultaten van het afgelopen kwartaal onze ambitie niet", schrijft Snap-ceo Evan Spiegel.

Snap zegt dat sommige adverteerders nog steeds te maken hebben met verstoringen in de toeleveringsketen en tekorten aan arbeidskrachten. Ook kampen adverteerders met stijgende kosten door een inflatie, wat heeft geleid tot bezuinigingen op reclame-uitgaven, volgens Reuters.

Om minder verlies te lijden, wil Snap werken aan andere inkomstenbronnen dan alleen advertenties en zijn strategie aanpassen, zegt Spiegel. Vorige maand heeft Snapchat een abonnement geïntroduceerd, waarmee gebruikers toegang krijgen tot 'exclusieve, experimentele en prereleasefuncties'. Het abonnement kost vier dollar per maand en is nu alleen nog beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.