Snap introduceert Pixy-drone met 12-megapixelcamera voor 229 dollar

Snap heeft een nieuwe drone geïntroduceerd, de Pixy. Het toestel weegt 110 gram, bevat een 12-megapixelcamera om opnames mee te maken, 16GB intern geheugen en een verwisselbare accu waarmee gebruikers vijf tot acht vluchten kan maken via de vier standaard vliegmodi.

De afmetingen van de Pixy-drone meten 131,7x106x17,6mm. Het toestel, inclusief de accu, weegt volgens Snap 101 gram. Opnames gebeuren standaard in 2,7K en dat met een framerate van 30fps, maar wel zonder geluid. Foto’s kunnen worden genomen met een 12-megapixelcamera. De drone bevat een tweede camera. Die is naar onderen gericht en dient enkel om veilig te kunnen landen.

De drone bevat geen beeldstabilisatie via een gimble en heeft geen afstandsbediening. De Pixy bevat wel een draaiknop waarmee tussen vier verschillende vliegmodi, Hover, Reveal, Follow en Orbit, gewisseld kan worden. De gebruiker kan een opname beginnen door de drone in te schakelen en op zijn of haar handpalm te plaatsen, met de cameramodule naar het gezicht van de gebruiker gericht. Vervolgens dient de gebruiker op start te drukken en zal de drone de gekozen vliegmodus uitvoeren.

Elk toestel krijgt een meegeleverde verwisselbare accu mee, inclusief een USB-C-kabel om deze op te laden. Snap geeft geen details mee over de capaciteit van de accu, maar zegt dat de cellen voor 80 procent opgeladen kunnen worden in 20 minuten als er een standaard adapter wordt gebruikt. Het duurt 40 minuten om de accu volledig op te laden. Volgens het bedrijf kunnen gebruikers vijf tot acht vluchten maken via de standaard vliegmodi.

De drone heeft 16GB opslagruimte aan boord en dat is volgens Snap goed voor 100 video’s of 1000 foto’s. Het beeldmateriaal kan teruggevonden worden in de Snapchat-app, in de sectie Herinneringen. Daar kunnen de video’s gedeeld of bewerkt worden. Snap heeft filters ontwikkeld om met het beeldmateriaal van de Pixy te kunnen gebruiken.

Snap brengt zijn Pixy-drone voorlopig enkel uit in de Verenigde Staten en Frankrijk vanaf 229 dollar. Waarom net Frankrijk werd uitgekozen, is niet duidelijk. Het is niet bekend wanneer de drone ook in andere landen beschikbaar wordt. De standaarduitrusting bevat naast de drone en een case, ook een rubberen stootbumper, draaglint en USB-C-kabel. Een losse accu kost 20 dollar.