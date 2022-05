Minister Hugo de Jonge pusht git-commit op Github

De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge heeft vrijdag een git-commit gepusht op de Github-pagina van de CoronaMelder-app. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een minister een push to master verricht heeft.

De Jonge heeft bij de commit de status van de site coronamelder.nl aangepast van work in progress naar 'gepubliceerd'. In de toelichting schrijft de minister dat hij iedereen die heeft geholpen bij de ontwikkeling van de CoronaMelder-app en bijbehorende projecten zoals de website wil bedanken.

"Een speciaal bedankje gaat uit naar de vrijwilligers die hebben geholpen met het design, de code, documentatie, beveiliging, privacy en constructieve feedback", meldt hij. Hij hoopt dat de app mensen in Nederland gaat helpen gezonder en vrijer te leven. "Dat deze commit een bevestiging van jullie toewijding aan dit doel mag zijn."

Op de ontwikkeling van de app is veel kritiek geweest, maar ook lof voor de transparante manier en de samenwerking met de community voor een overheidsapplicatie. Meer over de ontwikkeling van CoronaMelder is te lezen in het achtergrondartikel Veilige en nuttige corona-app: kan dat? Het is de bedoeling dat de app vanaf 17 augustus te downloaden is voor alle Nederlanders. De app kan vanaf 1 september ook daadwerkelijk gebruikt worden voor contact tracing. Momenteel wordt deze getest door een beperkte groep gebruikers in de regio Twente.