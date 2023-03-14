Microsoft brengt geanimeerde avatars naar Teams in mei

In mei krijgt Microsoft Teams geanimeerde avatars, die gebruikt kunnen worden als de gebruiker zijn of haar camera niet kan of wil gebruiken. Die avatars kunnen gezichtsuitdrukkingen nabootsen op basis van de stem van de gebruiker en kunnen reacties weergeven.

Het bedrijf geeft in een roadmap aan dat de Teams-avatars in mei wereldwijd beschikbaar komen voor Windows- en Mac-gebruikers. Het gaat dan om avatars die door de gebruiker aangepast kunnen worden en reacties kunnen weergeven.

De avatars werden in november 2021 aangekondigd en zijn onderdeel van Microsofts mixedreality-platform Mesh. De avatar is vanaf ongeveer de schouderhoogte in beeld, vergelijkbaar met hoe de meeste mensen videobellen. Microsoft zegt dat de avatars gezichtsuitdrukkingen kunnen weergeven op basis van audio cues en reactieknoppen. Het bedrijf zei dat het ook mogelijk moet worden om hoofd- en mondbewegingen van de gebruiker te volgen met de camera, om te gebruiken voor de avatars. Het is niet duidelijk of deze mogelijkheid vanaf mei ook in de avatars zit.