Microsoft brengt geanimeerde avatars naar Teams in mei

In mei krijgt Microsoft Teams geanimeerde avatars, die gebruikt kunnen worden als de gebruiker zijn of haar camera niet kan of wil gebruiken. Die avatars kunnen gezichtsuitdrukkingen nabootsen op basis van de stem van de gebruiker en kunnen reacties weergeven.

Het bedrijf geeft in een roadmap aan dat de Teams-avatars in mei wereldwijd beschikbaar komen voor Windows- en Mac-gebruikers. Het gaat dan om avatars die door de gebruiker aangepast kunnen worden en reacties kunnen weergeven.

De avatars werden in november 2021 aangekondigd en zijn onderdeel van Microsofts mixedreality-platform Mesh. De avatar is vanaf ongeveer de schouderhoogte in beeld, vergelijkbaar met hoe de meeste mensen videobellen. Microsoft zegt dat de avatars gezichtsuitdrukkingen kunnen weergeven op basis van audio cues en reactieknoppen. Het bedrijf zei dat het ook mogelijk moet worden om hoofd- en mondbewegingen van de gebruiker te volgen met de camera, om te gebruiken voor de avatars. Het is niet duidelijk of deze mogelijkheid vanaf mei ook in de avatars zit.

Mesh for Microsoft Teams avatarsMesh for Microsoft Teams avatars

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 14:41
138 • submitter: drakiesoft

14-03-2023 • 14:41

138

Submitter: drakiesoft

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Reacties (135)

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jvalks 14 maart 2023 14:46
Teams is een waar gedrocht aan het worden, dit soort toevoegingen maken het gewoon erger. Ga terug naar de basis behoeften en werk die uit.
Yoshi @jvalks14 maart 2023 15:23
er komt "binnenkort" een update uit waarvan ze beloofd hebben dat teams vanaf dan een "pak minder" resources zou nodig zijn.
https://www.theverge.com/...rovements-less-cpu-memory

ik zet het tussen quotes omwille van: eerst zien, dan geloven :). Maar fingers crossed

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 24 juli 2024 18:31]

Kenhas @Yoshi14 maart 2023 16:26
je mag die quotes gerust weg laten. Gewoon al het feit dat het geen electon app meer zal zijn, zal het nodige verschil maken.

Maar als ze alle winst dan om zeep helpen door dit soort overbodige snufjes, dan heb je er eigenlijk nie veel aan ;)
icepickle @Kenhas14 maart 2023 19:38
Het gaat van Electron naar hun eigen WebView2, het zal nog steeds een web based applicatie zijn, dus ik stem eerder toe met de eerst zien en dan geloven aanpak :)
R4gnax
@icepickle14 maart 2023 23:16
Waar bij komt dat diverse ontwikkelaars al opgemerkt hebben dat Electron ver uitontwikkeld is en enkele handige foefjes heeft om te vermijden dat bepaalde data tussen code die in de Electron JS sandbox leeft, en wat in native code modules uitgevoerd wordt, overgekopieerd moet worden met dure 'marshalling' operaties. De WebView2 van MS heeft dat niet, wat betekent dat ze voor dat soort operaties juist meer (nl. grofweg dubbel) het geheugengebruik nodig hebben. En het is sowieso zwaarder op je CPU usage.

Dus ik ben het roerend met je eens: eerst zien, dan geloven...

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 24 juli 2024 18:31]

jvalks @Yoshi14 maart 2023 16:30
Dit is een complete nieuwe versie, en wat ik heb begrepen is het nog niet geschikt voor zakelijk gebruik maar een consumer versie. Maar laten we het beste er van hopen :-)
supersnathan94
@jvalks14 maart 2023 19:52
Ja die mogen eerst de kinderziektes eruit halen, maar wie gebruikt er nu teams privé?

En dat is ook nog eens een compleet andere app (waar je niet met zakelijke accounts op in kunt loggen) dus lijkt ook nog de vraag hoe snel de zakelijke versie gaat migreren.
WillySis @Yoshi14 maart 2023 18:59
Hopelijk ook weer eens minder schermruimte. Minimaal de halve hoogte en bijna de hele breedte van het scherm is wel veel voor een minimale grootte van een venster.
Niet alle vergaderingen of bijeenkomsten zijn interessant genoeg om de hele tijd op een groot venster te bekijken. Ik wil graag wat ruimte overhouden om tussendoor gewoon door te kunnen gaan met het werk.
bigbadbull @WillySis14 maart 2023 19:06
Daarvoor heb je toch je 2e of 3e scherm ? 8-)
WillySis @bigbadbull14 maart 2023 19:12
Nee, ik doe lekker alles op één 21" monitor. Mijn rug is al genoeg versleten, op mijn nek ben ik zuinig.
Ik gebruik wel (9) virtuele schermen.
MeatpuppeT @WillySis15 maart 2023 15:44
Ben je satirisch? Anders moet je me dit toch even uitleggen.

Op mijn werk heb ik 1 38" monitor waar ik ver genoeg vandaag zit (zoals normaal zo'n 70~ cm van het scherm) en ik hoef niks anders te gebruiken dan mijn ogen om alles te zien en te lezen.
Als ik er een tweede bovenop zou plaatsen dan pas zou ik mijn nek moeten bewegen.
WillySis @MeatpuppeT15 maart 2023 20:00
Ik vind twee schermen niet lekker werken. Ik heb dat op het werk ooit wel gehad, maar het tweede scherm zette ik na twee weken nog maar zelden aan. Het eerste scherm was een full HD 27" scherm en daar zie je van een halve meter de pixels wel erg duidelijk.

Inmiddels is mijn rug op diverse plekken vastgezet en de andere delen zijn versleten. Mijn nek is het enige wat nog redelijk is, maar kraakt wel irritant. Ik heb leren werken met een 21" scherm met een 9-tal virtuele schermen. Je kan je toch maar op een klein deel van het scherm focussen en schakelen gaat eigenlijk net zo snel als het blikveld verleggen. Ik heb helaas ook wel eens een slechte periode. Dan kan ik eigenlijk mijn bed niet uitkomen en moet ik me met een laptop (15/6") behelpen.
Ouderdom komt helaas met gebreken, maar ik heb beslist geen klagen. Ik kan van huis uit werken, ben mede eigenaar van een succesvol bedrijfje en doe daarnaast op freelance basis nog data analyses. Corona heeft ons gezin (met een zorg- en supermarkt medewerkster) volledig genegeerd, maar wel heel veel werk opgeleverd.
MeatpuppeT @WillySis15 maart 2023 21:19
Ahh oke, dat klinkt al een stuk logischer als je daar allemaal rekening mee moet houden. Kom dat eigenlijk niet meer tegen dat iemand op 1 scherm werkt, laat staan een 21". Op mijn werk heeft zelfs iemand juist een 38" monitor thuis gekregen "voor zijn gezondheid". Joost mag weten welke gezondheidsredenen dat waren. Zal ook vast niet gelogen zijn maar ik vind het heel vreemd en zal ook nooit de reden te horen krijgen.
2 uiterste in dit geval dan
WillySis @MeatpuppeT15 maart 2023 22:07
Het ligt er sterk aan wat voor werk je doet, maar voor standaard kantoor of ontwikkelwerk is een 21 of 27" inch eigenlijk voldoende. De 27" inch moet dan wel minimaal een 2K paneel hebben. Een groter of extra scherm is dan eigenlijk gewoon luxe.
Ik ben ook wel eens met GIS applicaties bezig en dan merk ik ook dat een 21" scherm eigenlijk niet toereikend is. Een landkaart en een dataset die moet worden gevisualiseerd passen domweg niet op één scherm. Ik kan dat met virtuele schermen goed oplossen, maar de medewerkers die op kantoor gelijksoortig werk doen hebben we toch een mooi, groot, ultra wide scherm gegeven. Wel netjes met een kromming om de focus-afstand niet te veel te laten wisselen.
MeatpuppeT @WillySis16 maart 2023 17:12
Het ligt er sterk aan wat voor werk je doet, maar voor standaard kantoor of ontwikkelwerk is een 21 of 27" inch eigenlijk voldoende. De 27" inch moet dan wel minimaal een 2K paneel hebben. Een groter of extra scherm is dan eigenlijk gewoon luxe.
Ik ben ook wel eens met GIS applicaties bezig en dan merk ik ook dat een 21" scherm eigenlijk niet toereikend is. Een landkaart en een dataset die moet worden gevisualiseerd passen domweg niet op één scherm. Ik kan dat met virtuele schermen goed oplossen, maar de medewerkers die op kantoor gelijksoortig werk doen hebben we toch een mooi, groot, ultra wide scherm gegeven. Wel netjes met een kromming om de focus-afstand niet te veel te laten wisselen.
Weet je zeker dat je geen 24" bedoelt? 21" zie ik niet meer.
Ik ben wel een beetje bekend met GIS applicaties. Dat wil je niet op een klein scherm doen inderdaad. Al onze 38" monitoren zijn ook Curved. En onze 27" schermen dan niet maar durf niet te zeggen wat voor panel die hebben.
er zijn 2 medewerkers bij ons in de 60 die nog op 1 monitor werken (24" of 27") omdat ze 2 niet fijn vinden. De overige 400+ werken allemaal op 2 schermen of 1 ultrawide curved monitor.
Maar ikzelf als ik nu TOPdesk, Azure, Outlook en SAP open heb staan. Dan wil ik toch wel graag meer dan 1 24" scherm hebben om tussen de applicaties te werken.
Ik zal sowieso ook wel een vertekend beeld hebben. Of een eenzijdig beeld (Ha, beeld)
WillySis @MeatpuppeT17 maart 2023 15:11
Sorry, mijn scherm is al oud, maar doet het nog prima.
Menesis @jvalks14 maart 2023 15:22
Klopt. En zo veel bugs en slechte UX dingetjes. Ik zou er het liefst van af zijn, ware het niet dat ik in een grote consultancy werk die helemaal afhankelijk van Microsoft is.

[Reactie gewijzigd door Menesis op 24 juli 2024 18:31]

DeFeCt @Menesis14 maart 2023 21:36
Wat zou je dan het liefst als alternatief gebruiken?
Menesis @DeFeCt15 maart 2023 08:39
Allereerst zou ik het opdelen in verschillende apps en gewoon het OS gebruiken voor multitasken ipv al die tabjes van Teams.
  • Bestanden via OneDrive oid (ok, hier is het mijn organisatie die dat geblokkeert heeft, ik weet dat dat normaal gesproken wel kan).
  • Teams vergeet waar je was als je van Tabje wisselt. Ga je diep een Team in, en dan chat omdat een collega wat van je wil, dan kun je niet terug naar waar je was.
  • Even iemand opbellen is ook slecht geimplementeerd want er staat eerst een zoekbalk over de belknoppen heen.
  • Drag & drop werkt heel vaak niet op MacOS. Zowiezo veel bugs op MacOS.
  • Ik schrijf veel Noors. Teams vraagt steeds of ik Deens typ en of ik autocorrect wil inschakelen. Nee bedankt. Ik weet na 10 jaar in Noorwegen zeker dat ik geen Deens schrijf ookal is dat bijna hetzelfde.
  • Activity tab is vervelend. Zou geen tab moeten zijn maar net zoals hier op tweakers en andere plekken, een simpele overlay.
  • Chat is een mengeling van van alles. Meetings, groepschats, individuele chats. Ik werk in een grote organisatie, dus praat met veel verschillende mensen. Dat werkt niet handig in Teams.
  • Zoekfunctie is extreem slecht voor chats. Als je naar een bepaalde chat zoekt kun je die misschien vinden, maar je ziet dan alleen dat specifieke beroicht en mist dus alle andere berichten en kunt daar niet heen. Dus moet je alsnog de oude chat openen en scrollen tot je erbij neervalt.
  • En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik wordt om de haverklap voor een "Team" uitgenodigd en heb 50 teams in het Teams tabje in Teams. Teams.
Al met al vond ik Slack fijner werken qua chat en groepschat al is het nu een paar jaar geleden dat ik dat gebruikte. Slack met goed videobellen zou voor mij een Teams alternatief zijn.

[Reactie gewijzigd door Menesis op 24 juli 2024 18:31]

DeFeCt @Menesis15 maart 2023 15:51
Ik werk met Windows dus dat het wellicht iets anders is maar..
  • Bestanden via OneDrive oid (ok, hier is het mijn organisatie die dat geblokkeert heeft, ik weet dat dat normaal gesproken wel kan).
Indd gewoon via Files
  • Teams vergeet waar je was als je van Tabje wisselt. Ga je diep een Team in, en dan chat omdat een collega wat van je wil, dan kun je niet terug naar waar je was.
Onder Windows wordt dit gewoon onthouden
  • Even iemand opbellen is ook slecht geimplementeerd want er staat eerst een zoekbalk over de belknoppen heen.
/call name in de zoekbalk bovenin.
  • Drag & drop werkt heel vaak niet op MacOS. Zowiezo veel bugs op MacOS.
Sowieso schrijf je het anders, maar denk dat MSFT je liever op Windows ziet;)
  • Ik schrijf veel Noors. Teams vraagt steeds of ik Deens typ en of ik autocorrect wil inschakelen. Nee bedankt. Ik weet na 10 jaar in Noorwegen zeker dat ik geen Deens schrijf ookal is dat bijna hetzelfde.
"Do not ask again" werkt op Windows prima
  • Activity tab is vervelend. Zou geen tab moeten zijn maar net zoals hier op tweakers en andere plekken, een simpele overlay.
Ik vind het persoonlijk wel fijn dat het is weggewerkt in een tab.
  • Zoekfunctie is extreem slecht voor chats. Als je naar een bepaalde chat zoekt kun je die misschien vinden, maar je ziet dan alleen dat specifieke beroicht en mist dus alle andere berichten en kunt daar niet heen. Dus moet je alsnog de oude chat openen en scrollen tot je erbij neervalt.
In je zoekresultaat klikken op [Username] in chat brengt je naar dat deel van de chat history en kun je door de chat scrollen.
  • En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik wordt om de haverklap voor een "Team" uitgenodigd en heb 50 teams in het Teams tabje in Teams. Teams.
Alle Teams waar ik niet direct in werk zit ik op hidden, daardoor niet storend.

[Reactie gewijzigd door DeFeCt op 24 juli 2024 18:31]

Bossie @DeFeCt14 maart 2023 21:47
Lync, MoC bijvoorbeeld, de vorige versies waren clean en light terwijl Teams echt een gedrocht aan het worden is.
kevlar01 @jvalks14 maart 2023 14:49
Mee eens.
Leuk en aardig deze toevoegingen, maar Teams gebruikt relatief veel geheugen. Als je meerdere users hebt die op een gedeelde RDS server inloggen, dan is dat nogal zonde van de resources.
maevian @kevlar0114 maart 2023 15:23
Ik heb teams proberen uitrollen op onze RDS server (enkel voor chat, geen audio of video).
De volgende dag er helemaal afgesmeten, want het trok de servers plat.
drakiesoft @maevian14 maart 2023 15:29
Teams is toch een cloud dienst? Wat zou je überhaupt moeten uitrollen.
kevlar01 @drakiesoft14 maart 2023 15:40
In dit geval verwacht ik dat de Teams client applicatie bedoeld wordt.
drakiesoft @kevlar0114 maart 2023 16:36
Die client draait idd lokaal. Ben dan nog wel benieuwd wat dan servers onderuit haalt. De bedoeling is dat alles (in dit voorbeeld chat) via de cloud gaat of is dat niet zo?
maevian @drakiesoft14 maart 2023 16:44
die client is een elektron app die standaard rond de 2 a 300 MB reserveert per user, op een RDS server loopt dat nogal snel op.
Scriptkid @maevian14 maart 2023 16:59
Zou je op de RDS niet gewoon Teams Web aan moeten bieden ?
supersnathan94
@Scriptkid14 maart 2023 19:54
Zou je het niet gewoon niet aan moeten bieden op de server, maar gewoon op de RDS client?

Teams via RDS lijkt mij vragen om problemen. Is het niet de enorme bak resources die gereserveerd wordt dan wel de extra latency van video heen en weer over de lijn.
Scriptkid @supersnathan9414 maart 2023 22:57
denk niet dat veel thin clients dat kunnen,

Althans dat is mijn aanname anders zie ik de usecase van een RDS niet meer.
supersnathan94
@Scriptkid15 maart 2023 11:27
Nouja. RDS kun je ook gebruiken als veiligheidsmechaniek. Geen bedrijfsdata buiten je domein of op devices die je niet vertrouwd cq niet in eigen beheer hebt. Alles blijft dan op de VDI en je kunt niks heen en weer kopieëren, maar wel remote werken volledig supporten.

Dus hoeft niet per se met een thin client.
maevian @supersnathan9415 maart 2023 17:01
Inderdaad, we hebben ook nog veel applicaties die wat werk nemen om te migreren naar locale applicaties.
Bedoeling is om uiteindelijk alle laptops te voorzien van Bitlocker, in intune te steken en zo onze applicaties uit te rollen.
Wat wel een groot voordeel van RDS is, is dat gebruikers nu via guacamole van thuis kunnen werken op eigen device.
supersnathan94
@maevian15 maart 2023 17:29
Ligt heel erg aan je situatie of dat goed werkt. Voor developers vind ik het zelf maar erg matig. Dan heb ik liever een BYOD met inTune die policies afdwingt (zoals full disk encryption en endpoint protection).

Voor business laptops waar samenwerking voor office toepassingen en networkshares nog de standaard is werkt dat echter prima.
maevian @supersnathan9415 maart 2023 19:39
Ik ben IT’er bij een lokale overheids instantie, zo zware applicaties gebruiken de meeste medewerkers niet 😅
supersnathan94
@maevian15 maart 2023 19:47
Nee precies. Dan is zo’n thinkpad X1 of HP eitebookie een prima oplossing icm intune en gepushte apps. Ook geen omkijken naar updates enzo. Lekker dichtgetimmerd op mail na zeg maar.
maevian @supersnathan9416 maart 2023 07:44
Is inderdaad de situatie waar we uiteindelijk naar toe willen gaan, maar we zijn met 2 IT’ers voor heel de gemeente ( doen ook wel beroep op een extern partij).
Dus omschakeling is naargelang budgetten en tijd, hebben net iedereen overgezet van Office 365 E3 naar Bussines Premium dus intune zit nu wel binnnen onze licentie.
Scriptkid @supersnathan9415 maart 2023 20:42
daar zijn ook genoeg andere niet RDS oplossingen voor,

Je kunt natuurlijk gewoon met app policys werken op dat soort devices dat je alleen webmail krijgt bijvoorbeeld of alleen team in edge,
supersnathan94
@Scriptkid15 maart 2023 21:16
Uiteraard. Maar het ging vanuit de andere kant geredeneerd terug naar RDS, dus dan praten we niet over andere oplossingen ;)
Scriptkid @supersnathan9416 maart 2023 10:14
Vanuit die kant wordt full Teams niet ondersteund op RDS , dus is het dan wel een oplossing ?

Teams wordt alleen ondersteund op VDI. RDS is een legacy techniek geworden en het zou goed zijn om te kijken naar VDI infrastructuur als je remote desktop nodig hebt

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 24 juli 2024 18:31]

supersnathan94
@Scriptkid16 maart 2023 15:47
Ja das dus exact wat ik zei aan het begin van de thread ;).
_Dune_ Moderator OeB @maevian14 maart 2023 22:42
Heb je de reguliere installatie gebruikt of die specifiek voor VDI of eventueel RDS? Deze laatste is geoptimaliseerd voor een dergelijke omgeving. Wij gebruiken het op een VMWare Horizon omgeving, wat prima gaat.
maevian @_Dune_15 maart 2023 17:03
Kan je me daarvan even een link sturen? Heb vorige keer de machine wide installer gebruikt.
Erwin1967 @maevian15 maart 2023 08:41
Microsoft doet dit bewust om zo zijn Azure virtual desktop omgeving te pushen. Daar werkt het namelijk gewoon wel. Het is wachten op een goed werkend alternatief.
KaiZas @kevlar0114 maart 2023 17:16
Teams wordt dan ook helemaal niet ondersteund op een RDS omgeving. De client met redirection heeft Windows 10 multi-user (AVD) of Citrix nodig.
dukejan @kevlar0114 maart 2023 18:23
Helaas ondersteund Microsoft Teams ook niet voor je lokale RDS.
maevian @dukejan15 maart 2023 17:02
wel voor enkel chat: https://learn.microsoft.c...crosoftteams/teams-on-rdp
3raser @jvalks14 maart 2023 15:24
Dit is typisch hoe Microsoft te werk gaat. Je hebt een mooi product en blijft er net zo lang rommel aan toevoegen totdat het onwerkbaar wordt. MSN en Skype zijn de perfecte voorbeelden. Een gebrek aan voortschrijdend inzicht denk ik.
disjfa @3raser14 maart 2023 15:32
Zoals de msn en skype protocollen geïntegreerd zijn in teams nadat mensen er niet meer mee werkte. Zeker!

Je kan ook je diensten stuk voor stuk steeds uitzetten en opnieuw opbouwen zoals google het doet. Ik weet niet welke weg handiger is.
The Zep Man
@disjfa14 maart 2023 15:56
Je kan ook je diensten stuk voor stuk steeds uitzetten en opnieuw opbouwen zoals google het doet. Ik weet niet welke weg handiger is.
Zoals Skype for Business (Lync) naar Teams? :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 18:31]

batjes
@The Zep Man14 maart 2023 17:05
Allemaal een ander naampje voor hetzelfde product.
Messenger, MSN, Skype (jaar of 2 na de overname), Lync, Teams.

https://en.wikipedia.org/...oft_Notification_Protocol
VHware @batjes14 maart 2023 17:37
Skype for Business is gewoon Lync feitelijk.
Skype voor consumenten is een ander product / heeft ander protocol. Teams is in de markt gezet als opvolger van Lync / Skype for Business, echter begrijp ik niet waarom dat als chatclient dan zo’n gedrocht moest worden. Skype for Business / Lync was/is enorm clean en licht.
GekkePrutser
@VHware14 maart 2023 23:52
Ja zelfs de binary van Skype for Business heette op het eind nog Lync.exe :')

Het was gewoon puur om de marketingmiepjes tevreden te houden. Voor de klanten was er geen enkel voordeel in die omslag van Lync naar SfB, maar je mocht wel weer een hele communicatiecampagne opzetten om de gebruikers te informeren :(

Maar dat SfB clean en licht was, ben ik het niet echt mee eens het was ook best een gedrocht hoor. En zat vol met bugs. Het was ook best een gedoe als je niet op VPN zat vanwege de H.323 gateways. Alleen het was native op Windows (op Mac niet, daar was een electron-web versie voor die aparte servers gebruikte). Teams is overgegaan op HTML5 video in plaats van H.323 en dat heeft het wel goed gedaan. Alleen het is zo enorm bloated. Iets als Jitsi doet het zo enorm veel beter.

Ze hadden toen alleen niet het idee om alles wat ook maar redelijk met communicatie te maken heeft in de app erbij te proppen. Een beetje wat ICQ deed waardoor iedereen ermee stopte omdat het een onwerkbare klereboel was geworden.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 18:31]

michaelkamen @VHware15 maart 2023 09:50
De filosofie van Microsoft is niet dat Teams een 'chatclient' is. De presentaties die ik bij Microsoft heb mogen bijwonen over de toekomst van Teams (dit was al weer een jaar of wat geleden) gingen erover dat het idee was dat mensen alleen nog Teams nodig hadden als 'schil' om hun werk te doen.
Samenwerken, documenten schrijven, communiceren, apps van derde partijen, alles zou (moeten) draaien binnen Teams.
De filosofie was dat als mensen nooit meer van applicatie hoeven te wisselen, ze in hun 'werk-flow' blijven, en daardoor productiever zijn.
supersnathan94
@michaelkamen15 maart 2023 20:23
De filosofie was dat als mensen nooit meer van applicatie hoeven te wisselen, ze in hun 'werk-flow' blijven, en daardoor productiever zijn
Oke MS, letten we even op?

Als er iets is wat mijn productiviteit hindert is het MS teams. Draak van een programma, UI/UX een puinhoop (notificaties zijn bijvoorbeeld los en niet in Windows geïntegreerd dus zien er heel anders uit), vensters doen dingen die ze niet zouden moeten doen dus reageren heel slecht op shortcuts, scherm delen is altijd weer een verrassing of het werkt, thread-bumping is a thing(!),

Alles is inconsistent. Is geen peil op te trekken zo en dan willen ze nog meer specialistische apps gaan integreren?

Hebben ze niks geleerd van de afgelopen 20 jaar aan software development? Monolitische deployments werken matig. Heel matig.

Het klinkt allemaal leuk zo’n zwotsers zakmes, maar als puntje bij paaltje komt wil je gewoon normale apps die 1 ding heel goed kunnen.


Straks gaan ze in teams een soort MS365 dekstop omgeving maken. Het idee alleen al.
VirtualGuineaPig @3raser14 maart 2023 16:47
Vermeer Technolgies Frontpage ... zelfde verhaal.

Creature House Expression ... zelfde verhaal

MS is toch wel het bedrijf wat mooie software binnen enkele versies totaal onmogelijk te maken ...
GekkePrutser
@VirtualGuineaPig14 maart 2023 23:54
Strontpage is altijd al wel een beetje een gedrocht geweest, zelfs voor de overname. Veel te laat support voor CSS, stimuleren van gebruikers om te positioneren met een hele bende & nbsp; 's :') Ik heb in die tijd zoveel code op moeten schonen van mensen die dachten wel ff een website in elkaar te klikken |:( Het gooide ook allerlei rotzooi in de code waar je niet om gevraagd had.

Dreamweaver was dan wel weer subliem in het begin toen het nog Macromedia was. Duidelijk, strakke code zelfs vanuit de GUI, goede interpretatie van CSS zodra het op de markt was. Alleen Adobe heeft het een beetje verrommeld vind ik.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 18:31]

Wasp @jvalks14 maart 2023 14:49
Dit.

Als je merkt hoe heerlijk Teams werkt op een iPhone (wat een native app is, zover ik weet)...

Ik snap dat het uit ontwikkelperspectief heerlijk is dat je maar op één plek je app hoeft te ontwikkelen, maar dit gaat echt ten koste van de performance.
supersnathan94
@Wasp14 maart 2023 19:56
Nou… het is maar wat je “heerlijk” noemt. Het werkt redelijk soepel, maar wat een gedrocht van een UX.
DeFeCt @supersnathan9414 maart 2023 21:35
Waar gaat het precies mis in de UX?
supersnathan94
@DeFeCt15 maart 2023 09:31
Waar niet? Grootste ergernis die ik heb is de seconden lange freeze als ik van audio device switch. En dan niet 1 of 2 maar tegen de 10 of meer aan. Dat kost echt halve gesprekken aan context soms.

Ander dingetje is de tig vensters die je over elkaar kunt layeren tijdens een meeting, maar die niet los te vinden zijn. Dus als ik even switch om iets op te zoeken ben je daarna het overzicht compleet kwijt.

Muten van een mic kan soms enkele seconden duren en in de tussentijd doet de knop helemaal niks.

En dat is alleen nog maar tijdens een meeting. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de UI inconsistenties en enorme battery drain.
dasiro @jvalks14 maart 2023 18:48
leuk voor kinderen onder elkaar, maar ik hoop echt dat ik dit kinderachtig gedoe gewoon kan afzetten als ontvanger en dan enkel de audio hoor.
Dotz @dasiro14 maart 2023 23:59
Idem, zo kan ik mijn gesprekspartner niet serieus nemen.
bartvdn @jvalks14 maart 2023 16:36
Mee eens. Zo had teams op een gegeven moment een echte "Full screen" optie voor als iemand het scherm deelde. Dit is eruit gehaald, en later is er iets dat "Full screen" heet ervoor terug gekomen, maar echt de content volledig scherm zien is niet meer mogelijk. Het scherm is altijd net iets kleiner door een Teams toolbar diet niet weg kan.

Als ik dan nu lees over geanimeerde avatars, kan ik er niet omheen dat zoiets basaals als "Full screen" niet de aandacht krijgt.
rammes @jvalks14 maart 2023 15:27
Elke keer weer deze reactie, echt geen toevoeging
supersnathan94
@rammes14 maart 2023 19:57
Nee deze feature is een toevoeging.

Eentje waar niemand op zit te wachten, maar wel een toevoeging. Dat is precies ook weer het punt. Stop met dingen toevoegen MS. Fix eerst je product met fatsoenlijke UX en performance.
Xerxes249 14 maart 2023 14:50
Soms vraag ik me toch wel af hoe de workflow van zon team eruit ziet. Hebben ze een 15-jarige ik-weet-niet-wat-ik-later-wil-worden stagaire als interne klant neergezet? Hoe is dit ergens bovenaan de backlog terecht gekomen?
GertMenkel
@Xerxes24914 maart 2023 15:13
Animoji worden ook gebruikt als verkooppunt voor iPhones. Ik zie het nut er zelf ook niet van in, maar het is duidelijk dat er een markt voor is.

"Komische" nepachtergronden en privacy-blurs zitten ook in ieder videobelprogramma, Zoom en Teams hebben filters, Nvidia vervangt je ogen, het beeld dat je te zien krijgt is al lang niet meer wat er aan de andere kant gebeurt. Waarom dan niet gewoon meteen de hele boel digitaliseren?

Ik heb genoeg meetings meegemaakt waar mijn gespreksgenoten email-avatars waren, dan heb ik nog liever een poppetje. Ik denk eerlijk gezegd dat ik het zelf wel aan zou zetten ware het niet dat mijn gespreksgenoten er raar tegenaan zouden kijken.
StackMySwitchUp @Xerxes24914 maart 2023 15:57
Marketing heeft altijd voorrang op UX en QOL, overal hetzelfde.
Ik werk sinds kort bij een organisatie die heel veel met Teams doet en vroeg me af waarom laptops standaard worden uitgerust met 16 GB RAM, tot ik er een week werkte, daarna iedere dag swappen met vol geheugen :+
J_van_Ekris @Xerxes24914 maart 2023 16:22
Soms vraag ik me toch wel af hoe de workflow van zon team eruit ziet.
Er is een grotere product roadmap waar dit op staat: zie https://youtu.be/CXke-_xXOYA
Marrtijn 14 maart 2023 14:50
Ik kan echt niet iemand serieus nemen als diegene een geanimeerde avatar gebruikt tijdens een professionele meeting.
CrazyJoe @Marrtijn14 maart 2023 15:20
Ik heb genoeg collega's die hun camera niet aanzetten, wat nog veel storender is. Als dit ze het initiatief geeft om in ieder geval iets te laten zien dat beweegt, dan wordt het in ieder geval wat minder steriel.
icalex @CrazyJoe14 maart 2023 15:38
Ik heb daar ook zo'n hekel aan. Dan zit je als enige met de camera aan te kijken naar allemaal foto's van collega's of nog erger (als ze de foto ook niet willen) een bolletje met 2 letters.

Wat me ook opvalt, als 1 persoon de camera uit zet in een vergadering, gaan er altijd een paar mee.

Ik hoop ook dat het op deze manier met deze avatars een stuk minder dood is tijdens een vergadering.
johnbetonschaar @icalex14 maart 2023 15:57
Tja, ik heb precies het omgekeerde en stoor me eraan dat ik in elke meeting camera beelden voor mijn neus heb van mensen die een beetje verveeld voor zich uit zitten te kijken of met hun telefoontje zitten te spelen of wat dan ook. Het voegt voor mij niks toe en leidt alleen maar af. Ik zie liever een bolletje met 2 letters.

De veronderstelling is dat je met de camera beelden lichaamstaal kan aflezen of wat dan ook, maar 9 van de 10 keer staat er toch een PPT open, of er zitten meer dan 4 mensen in de meeting waarvan er maar 1 of 2 praten, en de andere mensen die op het scherm getoond worden zijn random. Ik zie er weinig toegevoegde waarde in, maar dat is slechts mijn mening.
Aalard99 @johnbetonschaar14 maart 2023 16:38
Tja, ik heb precies het omgekeerde en stoor me eraan dat ik in elke meeting camera beelden voor mijn neus heb van mensen die een beetje verveeld voor zich uit zitten te kijken of met hun telefoontje zitten te spelen of wat dan ook. Het voegt voor mij niks toe en leidt alleen maar af. Ik zie liever een bolletje met 2 letters.
Is dat een probleem van de camera die aanstaat of is het eerder een probleem dat iemand in een meeting zit die beter wat anders kan gaan doen? Als ik niets kan toevoegen aan een meeting dan probeer ik ook niet deel te nemen hieraan.
johnbetonschaar @Aalard9914 maart 2023 16:54
Als ik niets kan toevoegen aan een meeting dan probeer ik ook niet deel te nemen hieraan.
In principe mee eens, er zitten vaak mensen in meetings waarvan je je afvraagt waarom... Maar er zijn natuurlijk ook vaak genoeg meetings die meer bedoeld zijn als mededeling of training of wat dan ook, waar de meeste deelnemers alleen maar hoeven te luisteren. Waarom die allemaal hun camera zouden aanzetten, geen idee :?
Zoop @johnbetonschaar14 maart 2023 16:59
Kleuterklas mentaliteit, kunnen kijken of men wel oplet, kan je foei roepen als dat niet het geval is ...
Zoiets? Ik weet het anders ook niet.
Chip. @Zoop14 maart 2023 23:10
Of gewoon een stukje feedback? Dat heb je toch ook als leraar voor de klas? Of als presentator voor je publiek. Je ziet hoe men indirect reageert.

Ook leuk om een verhaal te geven aan een muur. Dat mensen dit serieus goed praten. In wat voor wereld zijn we terecht gekomen, zijn we zo vervreemd van elkaar geraakt?
Zoop @Chip.15 maart 2023 09:15
Wellicht wat verbitterd geraakt door de talloze online meetings die uren duren welke makkelijk een mailtje had kunnen zijn.
johnbetonschaar @Chip.15 maart 2023 12:04
Ook leuk om een verhaal te geven aan een muur. Dat mensen dit serieus goed praten. In wat voor wereld zijn we terecht gekomen, zijn we zo vervreemd van elkaar geraakt?
Ik vind dit dus echt een soort van upside-down argument. Virtuele meetings via een laptop scherm zijn gewoon hoe dan ook geen substituut voor situaties waar sociale interactie belangrijk is. Ook al hang je 30 camera's op plus 3D holografische avatars, wat dan ook.

Dat veel mensen claimen dat die camera schermpjes die je van de 'deelnemers' van een meeting voor je neus krijgt significant beter zijn dan 'een verhaal tegen een muur geven' is wat mij betreft indicatief voor het probleem. Alsof al die mensen die aan de keukentafel met hun pyjama broek aan plichtmatig in hun camera'tje zitten te staren representatief zouden zijn voor hoe je met ze zou communiceren als je in dezelfde ruimte zat.

Voor mij dienen online meetings maar 2 mogelijke nuttige doeleinden. De eerste is 'broadcasting' van informatie van 1 presentator naar alle andere aanwezigen, en in dat geval voegen de camera's gewoon niks toe, 1 persoon praat en/of heeft een presentatie open, de rest luistert en stelt af en toe een vraag. De andere is 'snel vluchtige informatie korstluiten die niet efficient in geschreven vorm kan worden gecommuniceerd'. Zoiets moet niet langer dan een minuut of 15 duren en er zouden geen diepe discussies voor gevoerd hoeven worden, dus ook daar zal de camera weinig tot niks toevoegen. Alle andere vormen van 'groeps communicatie' werken wat mij betreft hoe dan ook al niet remote: brainstormen, whiteboarden, training/coaching, praktische problemen oplossen, etc. Daarvoor moet je gewoon face-to-face zijn. Ik vind het dan ook een drama dat zoveel mensen zich tegenwoordig het thuiswerken hebben toegeeigend in alle aspecten van hun werk, want voor sommige aspecten werkt het dus wat mij betreft totaal niet.
Zoop @johnbetonschaar14 maart 2023 16:16
Video bij een meeting lijkt mij alleen nuttig als alle aanwezigen ook daadwerkelijk deelnemen aan de meeting en er niet alleen zitten om te luisteren. Als je iets aan het brainstormen bent, om de beurt aan het woord komt, etc, dan snap ik de handigheid er wel van.

Bij grootschaligere meetings ( = meer dan handjevol mensen) vind ik het nergens op slaan. Er is doorgaans 1 persoon aan het woord, wellicht iemand anders die een vraag stelt, maar de meeste tijd zit iedereen maar zn camera in te staren en dat voegt imo echt niks toe.

Foto's of zelfs geanimeerde avatars bij het ontbreken van video vind ik dan vreselijk, ik hoop dat er een optie is om de troep uit te zetten, initialen van een persoon is meer als genoeg. Ik snap echt niet wat het toevoegt. Een foto heel misschien nog als je daardoor sneller mensen herkent dan alleen een naam.

@icalex ik snap echt niet wat daar aan te hekelen is. Een scherm vol met foto's alsof je naar een instagram feed zit te kijken , leid toch alleen maar af? Ik snap het nut daar niet van. Doe maar wat letters en bolletjes hoor.

@CrazyJoe Mijn camera gaat uberhaupt niet aan tenzij dat expliciet nodig is of ik aan het woord kom of iets dergelijks. Zie echt nul komma nul reden waarom ik continu een scherm met starende mensen zou moeten hebben. Argumenten voor non-verbale communicatie lijken mij alleen opgaan voor als je daadwerkelijk aan het woord bent.

Die verplichtheid om maar een smoelwerk te laten zien, tsja, dan snap ik wel dat ze met geanimeerde avatars komen, daarentegen als men verwacht dat je je gezicht laat zien wordt zo'n avatar ook niet geaccepteerd, lijkt me. Wat mij betreft kan je die verwachting beter afschaffen, geen smoelen als het niets toevoegt, aub!
Bossie @johnbetonschaar14 maart 2023 21:49
Als er toegevoegde waarde is om mensen te zien dan ontmoet ik deze wel f2f ipv virtueel.
Sando @icalex14 maart 2023 15:54
Ik heb daar ook zo'n hekel aan.
Totdat een collega een filmpje van 2 seconden uit een vergadering van 3 uur stuurt waar je in je neus peutert, en die verschrikkelijke camera-vergaderingen voor de rest van je leven een soort panopticum zijn waarin je nooit meer kunt vertrouwen dat er geen opname's worden gemaakt die aan nauwkeurige sociale kritiek worden onderworpen.

[Reactie gewijzigd door Sando op 24 juli 2024 18:31]

DeDooieVent @Sando15 maart 2023 10:12
ik vind het altijd net het intro van de muppetshow
Nolimit89 @icalex14 maart 2023 16:04
Je moet je afvragen waarom je jezelf aan het filmen bent in een groep.
Heb jij ook altijd de camera aangehad, of gevideobelt, via je mobiel?

Het idee van Teams is om snel te schakelen, dingen te delen. Niet om te kijken wat een ander vandaag aan heeft.
Nolimit89 @CrazyJoe14 maart 2023 16:03
Ik stoor me vooral aan collega's die hun camera wel aanzetten. Ik hang ze dan ook vaak achter een ander venster.
Ik heb niet de behoefte, als ik praat op afstand, om de ander een uur lang aan te kijken.
Dat doe ik ook niet als ik iemand met de mobiel bel.
Bas170 @Nolimit8914 maart 2023 17:21
Tijdens de call/meeting kun je inkomende video uitschakelen, misschien handig voor jou
jongetje @CrazyJoe14 maart 2023 18:02
Als je in de stad loopt te winkelen of op een terrasje zit zou ik mijn cam ook niet aanzetten. Ik denk serieus dat een aantal mensen bij cam niet aanzetten omdat ze ondertussen de strijk aan het doen zijn oid.
dasiro @CrazyJoe14 maart 2023 18:51
vaak zijn er gewoon geen meeting policies in bedrijven, waardoor de ene het als een conference-call beschouwd terwijl de andere denkt in een virtuele meeting te zitten. Ook met custom achtergronden wordt er teveel gespeeld en da's allemaal terug te brengen tot teveel vrijheid voor de gebruikers.
Fire69 @CrazyJoe14 maart 2023 19:39
Ik haat het dat we nu plots allemaal maar onze camera moeten aan hebben. Vroeger belde een user me via de telefoon en had je alleen een stem, nu plots moet ik elke keer op hun smoel kijken en zij ook die van mij zien? Wat is het nut daarvan? Kan je me nu niet meer je probleem vertellen zonder me te zien?
Pasteis 14 maart 2023 14:59
Waarom zou je dit op Teams willen? Privé kan ik het me nog voorstellen, maar ik denk dat klanten niet blij gaan worden als ik hun adviseer terwijl ik als een avatar aan het praten ben naar ze.
wica @Pasteis14 maart 2023 16:01
Omdat ik dan eindelijk voor haar kan kiezen :)
dasiro @Pasteis14 maart 2023 18:53
omdat het geen écht gescheiden apps meer zijn waarschijnlijk, ondanks dat de doelgroepen totaal verschillend zijn :/
guidogast 14 maart 2023 14:51
Dit is letterlijk waar ze tijd in steken? Meie liebe, ik ben zo blij dat ik het niet veel hoef te gebruiken. Het is extreem buggy, zeker voor developers is het een draak van software.

[Reactie gewijzigd door guidogast op 24 juli 2024 18:31]

comecme @guidogast14 maart 2023 21:03
Hoezo specifiek voor developers?
guidogast @comecme15 maart 2023 08:47
Omdat developers meer power users zijn. Heb je wel is geprobeerd naar boven te scrollen om wat oudere berichten te zien? Alle berichten springen dan enorm heen en weer omdat oude berichten worden geladen en duwen de nieuwe berichten weer naar beneden bijvoorbeeld. Bestanden sturen is ook zo'n leuke. Ik wil 1 bestand naar 2 verschillende mensen sturen, maar wil ze niet in een groep stoppen. Ten eerste ik kan niet een bestand versturen voordat het is geupload, heel irritant. Laat dat uploaden maar lekker op de achtergrond gebeuren, dan hoef ik niet te wachten met het versturen van m'n bericht. Als ik vervolgens hetzelfde bestand naar iemand anders stuur, zegt Teams: Dit bestand bestaat al, wil je beide bestanden houden, of overschrijven? Geen van beide! Stuur datzelfde bestand door, maar die optie is er niet... En ik kan nog wel even doorgaan...
habbekrats 14 maart 2023 14:51
Het is een kantoor applicatie toch? Of is dit een nieuwe Hyves variant.
dasiro @habbekrats14 maart 2023 18:55
ja, maar het is ook de opvolger in de reeks van msn messenger en skype
GekkePrutser
@dasiro15 maart 2023 00:13
Technisch gezien: Ja. Microsoft heeft ook een consumentenversie ervan.

Maar die pushen ze niet heel erg hard momenteel. Het lijkt geen prioriteit te hebben. Anders dan Edge waar je mee om de oren wordt geslagen op Windows.
MastaG 14 maart 2023 15:16
Screen sharing vanaf de native Linux app onder wayland zou ook leuk zijn.
Dan kunnen we Chrome de deur uit doen.
wica @MastaG14 maart 2023 16:03
Kan je blijven dromen, microsoft is gestopt met de native linux client.
Maar i.p.v. Chrome zou je ook chromium kunnen gebruiken of Edge ;p
mugenmarco 14 maart 2023 15:42
Teams is toch voor zakelijk gebruik? waarom zou je dit dan in godsnaam willen?
DeFeCt @mugenmarco14 maart 2023 21:39
Nee niet alleen https://www.microsoft.com...soft-teams/teams-for-home
oef! 14 maart 2023 14:46
Zolang ik mijn oude xbox 360 avatar maar kan importeren. James Bond Pompoenhoofd ftw :+
eelco19781978 14 maart 2023 14:58
Ik hoop dat dit een vervroegde 1 april grap is :+

Ik vraag me af wat ze hiermee denken te bereiken. Dit heeft in mijn ogen weinig toegevoegde waarde.

[Reactie gewijzigd door eelco19781978 op 24 juli 2024 18:31]


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