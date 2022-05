VVD en ChristenUnie pleiten voor subsidie van 30 procent op thuisaccu's

De VVD en ChristenUnie pleiten voor een subsidie op thuisaccu's. Kamerleden Silvio Erkens en Pieter Grinwis presenteren een plan om dergelijke accu's makkelijker voor consumenten beschikbaar te maken, er meer aan te bieden en ze makkelijker te kunnen recyclen.

Het plan heet 'Opgewekt Opslaan' en is een initiatief van VVD'er Silvio Erkens en ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. De partijen pleiten ervoor dat energieopslag bij consumenten toegankelijker moet worden. Om dat voor elkaar te krijgen stellen de Kamerleden verschillende maatregelen voor. De belangrijkste is om een subsidie op thuisaccu's in het leven te roepen.

De initiatiefnemers stellen een subsidie van dertig procent van de aanschafprijs voor. Die zou via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing kunnen worden uitgedeeld. Dat is de subsidiepot waarmee nu ook al warmtepompen of isolatie wordt gesubsidieerd. Ook willen ze dat energieleveranciers in de komende jaren langsgaan bij klanten met zonnepanelen om hen 'een aanbod voor thuisopslag te doen'. "Daarnaast moeten zonnepanelen en thuisaccu's meer gezamenlijk aangeboden worden", schrijven ze.

Erkens en Grinwis willen ook dat er meer thuisaccu's beschikbaar komen. "Op dit moment is er een beperkt aantal thuis- en buurtbatterijen beschikbaar", schrijven ze. "Wanneer wij op grote schaal zelf onze energie willen opslaan, moet de beschikbaarheid van deze batterijen omhoog en de prijs omlaag." Hoe dat in de praktijk moet gebeuren schrijven ze niet; de politici willen 'afspraken met de sector over de opschaling van de productie' maken en ze willen praten over 'heldere kostenreducties'.

Twee andere initiatieven zijn bedoeld om thuisaccu's 'circulairder' te maken. "We zetten daarom in op circulaire batterijen waarbij hergebruik de norm wordt", zeggen ze. Dat moet wederom geregeld worden met 'afspraken met leveranciers'. Tot slot willen de initiatiefnemers dat er betere richtlijnen en voorlichting komt om thuisaccu's brandveiliger te maken.

Hoewel het nieuwe kabinet grote ambities heeft op het gebied van verduurzaming, ontbraken in het regeerakkoord twee belangrijke maatregelen voor huiseigenaren. Een daarvan was de salderingsregeling, maar het kabinet besloot eerder deze maand de afbouw uit te stellen. Die afbouw maakte thuisaccu's potentieel aantrekkelijker wat terugverdientijd betreft, maar ook daarover stond niets in het regeerakkoord.